Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook написал, что никакого развития сельского хозяйства, никаких инвестиций в отрасль, никаких дополнительных благ селу принятый Радой закон о земле не даст

По земле.

Я не противник оборота земель и никогда им не был. Но я противник настолько свободного оборота, что наши дети и внуки будут веками обрабатывать земли Сороса в своей стране.

Закон в сегодняшней редакции — это запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности, не более 100 гектар в одни руки только гражданам Украины до 2024 года. После 2024 — до 10000 гектар юрлицам, иностранцам — после референдума, продажа гос. и коммунальной земли. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не то зло, которое "слуги" предлагали к первому чтению: до 200000 гектар в одни руки, включая иностранцев. То есть сопротивление и общественное мнение вынудили власть пойти на очень существенные уступки.

Да, "вшили" в закон схему, по которой землю скупят соросы и прочие спекулянты, — право передачи арендатором (!) первоочередного права выкупа, на которое собственник земли не может влиять. То есть я как арендатор земли могу своё первоочередное право покупки продать лично Соросу, а вы как хозяин земли вынуждены будете свою землю Соросу продать. По этой схеме вся арендная земля уже с 1 июля 2021 "улетит" огромными пакетами спекулянтам. Без ограничения в 100 гектар.

Земли государства по этой схеме "улетят" первыми пакетами.

Никакого развития сельского хозяйства, никаких инвестиций в отрасль, никаких дополнительных благ селу этот закон не даст. Как бы ни врали его принявшие.

Конституционный суд этот закон не признает таким, что принят с нарушением процедуры. Уверен, давление на суд есть в пакете договоренностей по принятию закона. Не надо Сороса и МВФ считать дураками. Этот закон — уже свершившийся акт, по которому мы все будем жить. Разве что новый парламент изменит его.

Меня не сам факт ночного голосования угнетает, а тот факт, что для нас с вами с таким борзым остервенением эта власть не сделала ничего.

Мир? Нет, красные линии!

Тарифы? Не знаем, не умеем, плевать.

Пенсии Донбассу? Там людей нет.

Землю Соросу? Плевать на страну, никаких красных линий.

Вот это угнетает. Избираем их мы, а служат они Соросу.