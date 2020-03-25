Киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в современных реалиях украинской медицины говорить о равенстве обычных граждан и элиты перед эпидемией коронавируса в корне неверно

Украина для избранных.

Мы тут активно радуемся, как коронавирус уравнял шансы элитки и плебса. Границы закрыты, и все теперь вынуждены наслаждаться остатками медицины, которую еще не успела добить Супрун.

Медицины у нас, действительно, нет. Бесплатной — так точно. Но даже в таких кризисных условиях наша элитка живет обособленно.

Вот прикинем даже простую статистику. В Украине на сейчас выявлено 113 заболевших на коронавирус. Из них — 5 народных депутатов. Плюс жена нардепа. Плюс подозрение у Хорошковского, который уже госпитализирован. Согласитесь, тоже необычный человек.

Статистику чувствуете? У нас даже обычный тест на коронавирус получает элитка. В первую и вторую очередь. В третью, если что-то еще остается — все остальные. А остальных, кстати, не так много. Ежедневно на коронавирус в стране проверяют несколько десятков человек. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 25 марта

Просто проведите эксперимент. Позвоните в вашу поликлинику и опишите симптомы — температура, сухой кашель, хочу пройти тест на коронавирус. И вам откажут. Попросят подождать еще пару дней. Скажут, что нужна консультация семейного врача. Скажут, что у поликлиники вообще тестов нет и их распределили в другие больницы.

У нас обычный врач не может добиться пройти подобный тест. Именно потому у нас только 113 подтвержденных заболеваний, среди которых аж 5 нардепов.

Смотрите. Даже находясь на тонущем «Титанике», у нас по-прежнему закрыты трюмы для третьего класса. Плебсу ставят ОРВИ и «обычный грипп», потому что тестов на него нет. У нас даже изнасилованная и убитая медицина, работающая на последнем издыхании, все равно обслуживает только элиту.

Но что такое тест? Это то, что выявляет, а не лечит. Тест — это диагностика. И если у нас диагностируют в основном элиту, то и картина заболеваний у нас оказывается искаженной. Это как социологический опрос по политическим предпочтениям проводить только среди членов одной политической партии.

Мы, например, знаем, что коронавирус у нас косит депутатов Верховной Рады. Оке. Но знаем мы это только потому, что их тут же проверяют при первых же симптомах. А что если проверить поголовно всех сотрудников отдельно взятого продмага, скажем, какого-то «Новуса» или «Сильпо»? Очевидно же, что есть все основания предполагать, что и у них вполне может оказаться зараза. Хотя бы потому что водители и помощники народных депутатов ежедневно ходят в «Новусы» и «Сильпо».

Но нет, плебс массово не проверяют. У плебса нет никаких шансов попасть в Александровскую больницу. И нет никаких шансов получить отдельный бокс.

Думаете иначе? Ответьте сами себе на вопросы, сколько ваших знакомых сейчас кашляют и температурят? Сколько из них прошли тест на коронавирус? И сколько из них сейчас находятся на стационаре в больнице?

Мы с вами живет в стране для элитки. В которой лодки только для пассажиров первого класса.

А если это так, — а это именно так, — тогда другой вопрос. А нахрена нам такой карантин? Плебс лишили средств к существованию, раз. Плебс не получает никакой медицинской помощи, два. Плебс пытаются отгородить от элитки, чтобы та переждала волну в сравнительно комфортных условиях и потом вернулась к своей обычной жратве за счет государства, три.

Что с этого карантина, кроме потерь, имеет основная масса украинцев?