В трудный час, когда коронавирус поставил на паузу весь мир, на Украине повисла интрига: уйдёт или нет в отставку новоназначенный министр здравоохранения Илья Емец. По сути, самый важный человек в нынешних условиях тотального карантина

Первым слух об отставке пустил народный депутат «Слуги народа» Александр Дубинский.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", — написал Дубинский 23 марта.

Но день прошёл, министр остался на своём месте, а его пресс-секретарь Артем Дегтяренко опроверг эту информацию.

"Мы с министром вчера говорили. Позиция министра такова, что он пришел во власть, чтобы провести медицинскую реформу для того, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса. Мы работаем почти в круглосуточном режиме, работаем усилено, для того, чтобы достичь этих поставленных задач. Министр здравоохранения Илья Емец не собирается в отставку", — сказал Дегтяренко в эфире телеканала "1+1".

Однако дыма без огня не бывает, и в социальных сетях разгоняются разные версии развития событий.

Бывший народный депутат Елена Бондаренко в своем Facebook написала, что крепкого государственника Емца вытесняет «коммерческий сектор»: «Санврач Украины господин Ляшко, видимо, понял, что звездный час (коронный, так сказать) у него есть только сейчас. Ему в поддержку сейчас разгоняют слух о том, что Емец уходит в отставку. Емца к этому активно подталкивают. И подталкивают те, кто зарабатывает на частной медицине. Им государственная мешает необычайно.

Емец же — сторонник того, что система охраны здоровья — это не сеть частных клиник, прайсы, финансовая прибыль и прочие капиталистические ништяки. Для него медицина — это капиталовложение в здоровье украинца, это святая обязанность нормального государства. Потому как государственник. Стране нужны умные и здоровые граждане. Это он точно понимает». Когда «уже» опережает «ещё». Что показала эпидемия коронавируса на Украине © REUTERS, OGI/AP | REUTERS, OGI/AP | Перейти в фотобанк

Другую версию подковерных игр вокруг Минздрава озвучил гендиректор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook.

Речь идёт о разделе большого пирога госзакупок. А суммы там немалые. В условиях войны и карантина мутные воды становятся еще темнее для коррупционных схем. Жумадилов обвинил министра здравоохранения в попытке назначить на предприятие «доверенное лицо», а из-за отказа в назначении своего «смотрящего», Емец теперь блокирует госзакупки для борьбы с коронавирусом.

«В прошлом году государство и местные заказчики потратили более 20 млрд. грн. на закупки товаров медицинского назначения. В этом году эта цифра может превысить 30 млрд, — пишет гендиректор госпредприятия. — Это почти половина бюджета НСЗУ. Это более четверти годового оборонного бюджета страны. Это более половины годового государственного бюджета на образование. Вы же пока только вредите, рискуя дискредитировать или себя, или ГП. Ваша ультимативное требование трудоустроить свою "доверенное лицо" контрпродуктивно и незаконно. Сегодня я обратился с заявлением о совершении уголовного преступления в ГБР. Закупки уже третью неделю блокируются Минздравом, потому должна быть "политическая воля руководства". Вы ее привязали к назначению своего протеже. Вам теперь нести за это ответственность».

По данным телеграм-канала «Резидент» слух о возможной своей отставке запустил сам Емец. Министр якобы поставил президенту Владимиру Зеленскому ультиматум.

«Наш источник в ОП сообщил, что министр здравоохранения Илья Емец поставил ультиматум Офису Президента или вводят завтра ЧП или он уходит в отставку. Владимир Зеленский пообещал принять решение после вечернего совещания в Офисе Президента, на котором будут озвучены первые результаты экспресс тестов на коронавирус из областей Украины, - пишет "Резидент".

Пока же очевидно одно: никакие катаклизмы в мире не изменят хода вещей на Украине. Политики традиционно будут делить власть, а не ответственность, и коронавирус в этом случае им в помощь.