В борьбе с эпидемией самое неверное — запоздалые меры. В Китае отреагировали поздно, даже сперва врача арестовали «за панику». В Италии — очень поздно, отсюда и масштабы. В Германии, Франции, США — поздно решили закрыть границы. Опоздание на несколько дней — и вирус не остановить