В борьбе с эпидемией самое неверное — запоздалые меры.

В Китае отреагировали поздно, даже сперва врача арестовали «за панику».

В Италии — очень поздно, отсюда и масштабы. В Германии, Франции, США — поздно решили закрыть границы.

Опоздание на несколько дней — и вирус не остановить.