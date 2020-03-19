В борьбе с эпидемией самое неверное — запоздалые меры.
В Китае отреагировали поздно, даже сперва врача арестовали «за панику».
В Италии — очень поздно, отсюда и масштабы. В Германии, Франции, США — поздно решили закрыть границы.
Опоздание на несколько дней — и вирус не остановить.
В борьбе с эпидемией самое неверное — запоздалые меры. В Китае отреагировали поздно, даже сперва врача арестовали «за панику». В Италии — очень поздно, отсюда и масштабы. В Германии, Франции, США — поздно решили закрыть границы. Опоздание на несколько дней — и вирус не остановить— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 19, 2020