В Германии число заражённых приближается к 10 тысячам.
Страны, которые отреагировали на эпидемию поздно, спустя рукава, долго не закрывали границы и авиаперелеты, сейчас страдают больше всего.
Те же, кто сразу принял меры и максимально закрылся от внешнего мира, пострадают меньше.
Зеленский закрывает русские школы. Крым избежал лингвистического и культурного геноцида, который уготовили в Киеве русским на Украине. Тем нелепее выглядят рассуждения Зеленского о намерении бороться за умы крымчан. Это он, запретив русские школы, хочет вернуть Крым? Пик абсурда.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 18, 2020