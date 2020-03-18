Коронавирусный дефолт Украины неизбежен? Главные темы соцсетей 18 марта
Коронавирусный дефолт Украины неизбежен? Главные темы соцсетей 18 марта
© REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк
В Германии число заражённых приближается к 10 тысячам.

Страны, которые отреагировали на эпидемию поздно, спустя рукава, долго не закрывали границы и авиаперелеты, сейчас страдают больше всего.

Те же, кто сразу принял меры и максимально закрылся от внешнего мира, пострадают меньше.