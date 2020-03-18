Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter подчеркнул, что те государства, которые тянули с жесткими карантинными мерами, пострадали от эпидемии коронавируса больше всего

Коронавирусный дефолт Украины неизбежен? Главные темы соцсетей 18 марта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Страны, которые отреагировали на эпидемию поздно, спустя рукава, долго не закрывали границы и авиаперелеты, сейчас страдают больше всего.

Те же, кто сразу принял меры и максимально закрылся от внешнего мира, пострадают меньше.

Зеленский закрывает русские школы. Крым избежал лингвистического и культурного геноцида, который уготовили в Киеве русским на Украине. Тем нелепее выглядят рассуждения Зеленского о намерении бороться за умы крымчан. Это он, запретив русские школы, хочет вернуть Крым? Пик абсурда. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 18, 2020

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