Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что эпидемия коронавируса побуждает каждую страну заняться своими собственными делами

Коронавирус — лучшее время каждой стране заняться своими собственными делами. Не устраивать революции в чужой, не платить оппозициям, не пытаться свергнуть правительства и правителей в чужих странах — а просто заняться своей и сделать свою страну лучше, добрее и приемлемее для жизни. Коронавирусная федерализация: неожиданные последствия эпидемии для украинской политики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Оказывать помощь людям, а не партиям и группировкам. Гуманитарную помощь, а не выплаты всевозможным "демократам", "диссидентам", "борцам за права" и прочей ерунде. Адресную помощь: когда знаешь, что твои деньги идут на добрые дела, а не в карманы террористам, мафионерам или делашам от либерастии.

Может быть коронавирус, пандемия не различающая между президентами, сенаторами, бомжами и работягами, заставит общество стать дисциплинованнее, ответственнее, посмотреть на жизнь более реалистично?

Здоровья всем!