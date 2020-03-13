Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что истеблишмент Демократической партии США, напуганный победами Сандерса, сплотился вокруг провальной кандидатуры Джо Байдена

Одержимость коммунистическим мороком в США спадает. С момента когда правое крыло социалистической Демпартии стало ужасаться всплеску левого экстремизма в своих рядах, прокоммунистические мотивы стали менее популярными.

Истеблишмент «демов», напуганный победами Сандерса, сплотился вокруг провальной кандидатуры Байдена и теперь только в него вкладывает все деньги и политический потенциал партии. Байден почти гарантировал участие в выборах президента США себе и Украине © REUTERS, /FW1F/Jon Boyle | REUTERS, /FW1F/Jon Boyle | Перейти в фотобанк

Сандерс, прочно владеющий третью всех голосов левой Америки, продолжает борьбу, но уже очевидно: у него не получится даже того успеха, который он имел с Хилари. Уже сегодня, после второго супервторника, можно сказать: единым кандидатом от Демократов США станет Джо Байден: вор, коррупционер, отец вора, поощрявший вора-сына. А каким еще может быть «демократ»?

Мы, заставшие еще старый «добрый» СССР хорошо усвоили истину: социалист просто не может быть не вором. И чем больше он социалист — тем больше он вор. Теперь у США впереди весьма сильный тест на вшивость: предпочтет ли народ США в качестве президента открытого вора Байдена или проголосует против него?