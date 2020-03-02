Украинский политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Украина входит в очень сложный период своего существования, когда на целый комплекс внутренних проблем накладываются новые глобальные вызовы

Движение. Весь мир зашевелился. Я сегодня в России, в Москве, у Соловьева. Разговариваю со многими значимыми, известными и интересными людьми.

Но особенно интересны разговоры с теми людьми, которые не очень известны широкой украинской публике, но которые являются архитекторами внешней политики России, среди прочих, конечно, важных персон. Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В глазах сосредоточенность. Растерянности нет. Но сосредоточенность и даже наверное вопрос. Уж зачем мне задавать этот вопрос — я не знаю. Думаю, этот вопросительный взгляд не ко мне, он вообще к миру: «А что такое, блин, происходит? Почему вдруг такая амплитуда? У вас там на Украине так же колбасит?» Так можно было бы прочитать этот взгляд.

Конечно, колбасит. Причем, все только начинается.

Падение промышленного производства, рост тарифов, рост цен на продукты питания, радикализация нацистов, Киевский городской совет принял решение отметить все дни рождения украинских пособников Гитлера за муниципальный счет, официальная Украина отказывается праздновать 9 Мая, нацисты призывают убить Портнова и идти воевать против Сирии на стороне Турции, обещают собрать 1 000 000 добровольцев, лишь бы Эрдоган оплатил их «работу». Сирия, вирус, экономики полетят к черту, выборы в Штатах, Украина, Донбасс, нацисты.

Мир пришел в движение. Мало никому не покажется.