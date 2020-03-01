Киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что кризис вокруг сирийской провинции Идлиб в очередной раз заставляет задуматься о побудительных мотивах стран, ввязывающихся в сложные внутренние конфликты соседей

Об Идлибской Народной Республике

Интересная ситуация в Сирии, а еще более интересная вокруг нее. Только успели проникнуться коронавирусом, а тут новый вертикально нарастающий жестяк.

А ситуация, как накануне Первой мировой. Ведь тоже тогда никто не хотел воевать. Невыгодно, хлопотно и для чего? Чтобы Эльзас и Лотарингия была тут, а не вот тут, а Галиция сместилась влево, а не вправо? Так то Эльзас и Лотарингия, пусть даже с Галицией, а здесь на кону какой-то беспонтовый Идлиб.

И что ему стоит в противовес? АЭС «Аккую», которую полностью за свой счет строит «Росатом». Поставки С-400, которые тоже на ру-кредитах. Южный поток, который толком еще не заработал. Турпоток на 3 с гаком миллиона посетителей в сезон, а ведь его не заменишь на раз два ни для турок, ни для русских. Ну и взаимный товарооборот в 25 ярдов зелени. Эрдоган и Путин встретятся 5 марта в Москве - СМИ © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Вот это так, из очевидного. То, что сразу надо будет потерять в случае чего. Как бабловый тайничок, который завсегда жалко. Но рвется там, где тонко только сначала. А потом появляются другие взаимные подлянки. Кто-то закрывает проливы, а кто-то начинает топить за курдов. Турки влезли в Ливию, русские в Украину. Есть еще всегда дружественные Штаты, которые поддержат падающего добрым словом проповедника Гюлена.

Куда не кинься — везде накладка. Это у нас здесь «гибридная война», где утром судятся с агрессором из-за отказа от поставок газа, а вечером отражают его же очередную коварную агрессию. А летом запускают миллион туристоты в аннексированный Крым, и строго следят, чтобы пипл не вздумал заезжать через Крымский мост. Через перешеек — пожалуйста, а с Кубани нельзя. Оккупация ж.

У турок с русскими таких высоких отношений еще нет. Они за…….. друг друга пока что через Асада. По умолчанию всех турецких военных убивают исключительно сирийцы. Это удобно, но для внутренней публики работает все сложнее. И эту удобную легенду усложнит, например, падение одного-двух русских самолетов.

Идлиб перешел в плоскость репутационного характера. Москва расписалась за Асада. И победа не то, чтобы совсем уж близка. До всей зачистки Сирии далеко и вообще не факт, что она когда-то случится. Кто выбьет курдов? И куда их выбивать, если то их земля? А приграничную с Турцией «карантинную зону»? А американские базы? Но если ты прекращаешь реконкисту, то и партнерские отношения идут на понижение. Сирия младший партнер. Но не колония.

И Анкара тоже на растяжке. Международное право — дело десятое. Уж создателям Северного Кипра это ли не знать? И Идлиб они тоже уже несколько лет воспринимают, как свое маленькое ЛДНР. Со всеми своими родненькими бармалюшками. Если Эрдоган их под боком прикрыть не может, то что от него ожидать в той же Ливии? А ведь это электоральная база Эрдогана. Местные наци и клерикалы, отстоявшие родного Эрдоганушку в 16-м во время военного переворота. Они падение лиры простят, а вот постоянные эпик-фейлы на всех фронтах — уже нет.

Ну и учитываем эмоциональный фактор. Ранее боевые действия мимикрировались под батл между «повстанцами» и «асадовцами». Теперь турки в открытую гасят регулярную армию САР и по своей сути это уже прямой межгосударственный конфликт. Впереди остался совсем маленький шаг. Это когда турки и русские начнут также в открытую гасить друг друга. Пока только на территории Идлиба. А там уже как пойдет. Шанс для «ястребов»: Зеленского призывают поддержать Турцию в Сирии против России © image.tienphong.vn

Но к этому как раз и не должно пойти. Эрдоган вот даже засобирался в Москву. И вообще, оптимизм вселяет то, что две стороны конфликта — Россия и Турция — самостоятельно принимают решения. Под давлением, в силу обстоятельств, но самостоятельно. Имеют ту самую субъектность, которую так лихо и с гордостью лишилась Украина.

В общем, будет интересно. Интересней, чем история с коронавирусом.

Да, а что же мы можем из этой истории взять? Наглядное пособие. Турки за Идлиб рвут жопу, потому что «братский народ» и «деды-османы воевали». Хотя на кону ярды зелени и куча совместных бабловых проектов. И русские тоже гнут свою линию не за «братских сирийцев», а потому что репутация. Расписались публично. Теперь тихо не съедешь.

А у нас тут реально обсуждают, давайте-де перепишем Минские соглашения, ну потому что настроение другое. Вот может бы и переписали. И Донбасс этот несчастный назад бы впихнули. Но опять же, репутация. Она как у девушки, которая бредет одна по окружной. Вроде бы и по нужде, и только раз. И когда оно под сукном, есть варианты. А тут все на виду.

Но мы ведь не имперцы. Нет у нас этого пошлого газового роста. Идлибы там, донбассы. Нам внутреннего врага подавай. Который против садка вишневого коло хаты. И так чтобы говорить и никогда ни до чего не договориться. Давняя, древнейшая традиция. На том и стоим.