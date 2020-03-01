Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook назвал введение новых правил выезда граждан Украины в Россию только по биометрическим загранпаспортам, очередной глупостью

Очередная глупая инициатива власти.

С сегодняшнего дня вступило в силу очередное нововведение от так называемого премьер-министра недоумка Гончарука — теперь пересечение границы с Россией должно осуществляться только на основании заграничного паспорта. С 1 марта дня украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Напомню таким идиотам, как Пристайко и Гончарук, которых не покидает реформаторский зуд, что их инициатива только усложнит жизнь сотням тысяч украинских заробитчан, работающих в РФ и ударит по ним финансово.

Многие будут вынуждены в короткие сроки выехать в Украину для оформления паспортов и возвратиться обратно только после их получения.

А ведь именно украинцы, чьи родственники сегодня работают в России, только за прошлый год перечислили в бюджет Украины $1 млрд.

Вместо того, что стараться изо всех сил разорвать с ненавистной Россией ментальные связи, лучше бы создавали рабочие места, ведь именно нужда заставляет миллионы украинцев выезжать на заработки в другие страны, в том числе и РФ.