Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что назначение руководителем украинских железных дорог менеджера из McDonald’s – это показатель полной деградации кадровой политики

Украинской экономической элиты уже нет в стране?!

Соросята в нашей огромной Украине не нашли ни одного профессионального и компетентного украинца с местным высшим образованием на должность Председателя правления «Укрзализныци»! Немцы возьмут украинские железные дороги. Под контроль на десять лет © Twitter, Владимир Гройсман

Втащили в первый кабинет украинской «железки» Желько Марчека, получившего образование аж в Словении (!), и главное — он целых 13-ть лет проработал в корпорации в Украине, Румынии.

Да, для соросят важнее знать толк в бургерах, бургерах и еще раз в бургерах, а не в тепловозах и электровозах. Прости Господи, выпускник украинского госуниверситета железнодорожного транспорта и экс-глава «Укрзанизныци» Георгий Кирпа переворачивается в гробу.

Да-а, и кадровая политика дошла до полного абсурда.