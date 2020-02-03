Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook указал, что долговая пирамида ОВГЗ, на которую делали ставку Нацбанк и Минфин, имеет все признаки скорого обрушения

Нахождение в ОВГЗ становится довольно опасным. Песецкий: Ужасающие темпы роста госдолга ведут к неизбежному банкротству Украины © Facebook, Валерий Песецкий

Держатели украинских евробондов в январе 2020г. заработали более 3% за месяц (конечно, банкет за наш счет), однако, уже в конце этого месяца тренд на украинском долговом рынке развернулся.

Держатели ОВГЗ начали избавляться от этих высокорискованных ценных бумаг (ниже ВВВ). Между тем, коррекция рынка быстро начала приобретать выраженный характер. За прошедшую неделю фонды, инвестировавшие в рынки развивающихся стран, потеряли почти 4 млрд долл. США. В феврале аналитики ожидают усиления этой тенденции, считая, что дальнейшее нахождение в ОВГЗ может быть слишком рискованным.

Ну, и с тревогой ждем результатов сегодняшних биржевых торгов на китайском товарном и фондовом рынках, а также по валютным парам.