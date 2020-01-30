5 миллионов долларов взятки главе Фонда госимущества за директора Одесского припортового предлагали по слухам люди Алекса Ровта.
Ровт контролирует компанию IBE Trade, специализирующаяся на минеральных удобрениях.
В 2013 году американская компания «Universal Trading & Investment Co., Inc.» (UTICo) подала иск против Юлии Тимошенко, обвинив её в причастности к коррупционной деятельности, в которой были замешаны ряд граждан США — включая Ровта и Пака.
В частности, истец утверждал, что в 1995-96 г.г. Ровт и Пак перечисляли на счета компаний Тимошенко огромные суммы, чтобы тогдашний премьер Павел Лазаренко дал им доступ к ОПЗ.
Вот теперь снова.