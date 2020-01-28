Раз вас так заинтересовали немецкие железные дороги — нате.
Федеральный бюджет Германии выделил в 2020 году 31 млрд Евро министерству инфраструктуры. Это 8,58% всех расходов Федерального бюджета.
На железные дороги через министерство инфраструктуры выделили почти 8 млрд евро. Каждый четвёртый евро Мининфраструктуры направляет на железные дороги. Это не учитывая инвестиционные программы и субсидии ЕС (чуть больше 2 млрд евро).
Напомните, сколько денег Украина потратит в этом году на ЖД.
Можно в процентах ко всем расходам.