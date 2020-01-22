Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб убежден, что праздник Соборности Украины обретет смысл только тогда, когда у чиновников во власти сложится государственное мышление, а объединяющей идеей станет реальное развитие экономики и немедленное прекращение войны в Донбассе

Нет никакой соборности, не говорите чушь, не обманывайте сами себя, это миф.

Такой же миф, как и «независимость» Украины сегодня, как «развитие» экономики, как «счастливые» люди, как «Путин нападэ» и «Украина — едына краина».

Мы разные совершенно и эта разность усугублена и вскрыта и по месту разреза посыпана солью. Лукаш: Украине до соборности еще очень далеко © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк

Мы живем в наборе мифов и, боясь открыть глаза, отметаем очевидную правду: правду войны одних украинцев против других; правду взаимного неприятия духовных, ментальных, истерических ценностей; правду нарастающей ненависти к насаждаемому насильно языку и чужим, ненавистным большинству украинцев «героям»; правду дикого расслоения общества на ооооочень богатое суперменьшинство и безумно бедное супербольшинство.

Запад не понимает и не слышит восток, а тот ответит взаимностью, причём со всей своей врожденной основательностью и мощью, просто позже.

Для того, чтоб была соборность, единение, одних лозунгов и мифов мало, им никто не поверит уже, машина разрыва запущена несколько лет назад. Нужна воля, государственное мышление и подход для устранения перечисленных факторов, жестокое подавление любых фашиствующих проявлений, а не заигрывание с ними, запуск объединяющей идеи — экономики, как вариант, и немедленное прекращение войны.