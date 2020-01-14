Первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова рассказала, что общественный резонанс в ответ на выплату высоких премий чиновникам Кабмина вынудили фракцию «Слуга народа» искать методы для купирования скандала

Скандал с высокими доходами заместителей министров вышел на политический уровень. И это верно, потому что когда в ручном порядке топ-чиновникам выплачивают сотни тысяч гривен и кто-то в Кабмине это визирует, это политическое решение, которое ложится репутационным пятном на всю фракцию "Слуг". В общественном сознании люди не разделяют Кабмин, Офис, депутатский корпус. Для них это все — власть. Спикер Рады заинтересовался высокими премиями украинских министров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Именно поэтому справедливо, что завтра на фракцию будет вынесено решение об ответственности за этот шаг. Сильно сплетничают, что кресло зашаталось под министрами — здравоохранения, экономики, юстиции. И завтра чиновников будут жестко отчитывать за самодурство.

Есть лайфхак для министров: лучшая защита — нападение. К завтрашнему заседанию стоит подготовить контрнападение и поднять вопрос о зарплате в конвертах, которую получают народные депутаты в размере «пятерка», «десятка» и «пятнашка». Вопреки публичным заявлениям депутатов, подтвердивших эту информацию, ни по одному из эпизодов не заведено дело. У вас официальная, с уплаченными налогами, а у них — чистая налапщина.

Стойте на своем!