«Слуга народа» готовит очередное повышение пенсионного возраста.
К сожалению, в период массовых новогодних гуляний мало кто обратил внимание на интервью головы парламентского Комитета по соцполитике. А зря. «Слуга народа» поведала своему хозяину, в смысле, народу, что при всех вариантах пенсионной реформы пенсионный возраст для украинцев будет существенно повышен.
Не удивлюсь, если «Слуги народа» сразу же после новогодних праздников внесут в пенсионное законодательство норму, запрещающую украинцам доживать до пенсии. А что? Прямая экономия бюджета!
А вы говорите, новогоднее президентское поздравление всем очень понравилось… С заботой про «пересічного українця»…
В общем, Слава Україні! Ну и МВФ, понятное дело, тоже слава!