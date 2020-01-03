Экс-замгенпрокурора Украины, депутат Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook пояснил, какие последствие для каждого гражданина Украины могут иметь намерения фракции «Слуга народа» существенно поднять пенсионный возраст

«Слуга народа» готовит очередное повышение пенсионного возраста.

К сожалению, в период массовых новогодних гуляний мало кто обратил внимание на интервью головы парламентского Комитета по соцполитике. А зря. «Слуга народа» поведала своему хозяину, в смысле, народу, что при всех вариантах пенсионной реформы пенсионный возраст для украинцев будет существенно повышен. В «Слуге народа» считают неизбежным повышение пенсионного возраста на Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Не удивлюсь, если «Слуги народа» сразу же после новогодних праздников внесут в пенсионное законодательство норму, запрещающую украинцам доживать до пенсии. А что? Прямая экономия бюджета!

А вы говорите, новогоднее президентское поздравление всем очень понравилось… С заботой про «пересічного українця»…

В общем, Слава Україні! Ну и МВФ, понятное дело, тоже слава!