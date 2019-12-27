По моей информации от прокурорских, прокуратура не дает закрыть преступника, который только за последний месяц совершил два нападения, а с 2016 года находится под судом за то, что порезал человека, в СИЗО.
Прокуратура хочет домашний арест этому ублюдку.
Распоряжение, якобы, от ГПУ. Я так понимаю, Рябошапку попросил Стерненко, чего не сделаешь ради друга. Рябошапка уже срубил рейтинг власти процентов на 20 (и не верьте купленным рейтингам, это для лохов), но я уверен, что это не предел.
Прокуратура работает против народа. Рябошапка за несколько месяцев прос..л больше надежд, чем какой-нибудь Ющенко за всю каденцию.