Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о получении дополнительных документов из СБУ, доказывающих причастность к организации Майдана американского посольства и некоторых политиков США

Вскрыты секретные данные о подготовке Майдана в Украине.

Всплыли секретные данные о том, кто стоял за переворотом в Украине. В моем распоряжении появились доказательства того, что к этому причастны Соединенные Штаты.

Настоящие патриоты из Службы безопасности Украины (СБУ) передали мне запись переговоров покойного американского сенатора Джона Маккейна и бывшего посла США в Киеве Джеффри Пайетта с Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком.

В разговоре сторон также упоминались имена «настоящих лидеров» майдана — Андрея Парубия и Сергея Пашинского.

Перечисленная троица проявила себя «мерзавцами» и «дешевыми марионетками». Ссылаясь на запись, заявляю, что перечисленные украинские политики выполнили омерзительный заказ своих американских хозяев. Аваков наступает, Аваков отступает

Американцы ставили перед провокаторами как минимум две задачи — не допустить Таможенного союза Украины с Россией и не допустить утверждения русских в Крыму.

Считаю, что виновники государственного переворота должны быть наказаны. Призываю провести соответствующее расследование.

Если команда Владимира Зеленского не побоится провести расследование, многие из тех, кто стоит за переворотом, могут оказаться на скамье подсудимых.