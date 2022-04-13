Пока противостоящие силы на Украине готовятся к генеральному сражению за Донбасс, эксперты пытаются предугадать дальнейший ход событий, и их взоры вновь привлекает находящийся в полуосаде Харьков

В случае победы над ВСУ продвигаться на запад, оставляя в тылу мощный харьковский гарнизон и находящийся на пересечении важнейших коммуникаций огромный город, было бы, наверное, самоуверенно. А если РФ настроилась на долговременную военную кампанию, то и действовать придётся по всем правилам военной науки.

И так же понятно, что Украина без боя Харьков не сдаст: рассуждения, будто после поражения ВСУ на Донбассе деморализованные части разбегутся при первых выстрелах российских орудий, попросту глупы. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

И части гарнизона давно обстреляны, и задача их состоит не в победе, а в затягивании времени сопротивления — для максимального ущерба Армии России. По сути, Украина взяла на вооружение гитлеровскую тактику «городов-крепостей», которые, по мысли фюрера, должны были обескровить наступающие части Красной Армии. Однако товарищ Сталин не слишком церемонился с подобными препятствиями, а когда красноармейцы дошли до городов-крепостей на территории Третьего Рейха (вроде Кенигсберга), то утюжили их со всей пролетарской ненавистью.

Украинская власть (при пособничестве негодяев из местных) готовит Харьков на жертвенное заклание, на роль «нового Мариуполя» — только куда большего по размерам. Город им не жалко (никогда киевская власть его не любила), население русскоязычное — то есть «второсортное», а ради стратегических целей (затягивания войны, пропагандистской картинки, потерь для наступающих) принести в жертву население и город не только можно, но и нужно.

Акопов рассказал, как Россия освободит Харьков © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас из освобожденного Мариуполя приходят сотни (если не тысячи) свидетельств зверств «захысныков». В частности, как ВСУ прятали свою бронетехнику между жилыми домами и откуда вели обстрелы.

«Вот тут стоял танк, техника стояла. И они хреначили прямо по домам, — буквально кричит одна из женщин телерепортеру, — никакой здесь России не было. Мы это всё видели!».

Аналогичных свидетельств, повторюсь, сотни, в том числе от мариупольских беженцев в Крыму.

Увы, многие харьковчане ещё находятся в поле воздействия украинской пропаганды (особенно те, кто уехали в западном направлении), следовательно, готовы поверить и в «неприступную крепость», и в ангелоподобность «Азова», и что Россия вот-вот «развалится». Так, в качестве «примеров преступлений РФ» местный информационный ресурс «Труха» поведал читателям про удар российских ВКС по пригороду (посёлок Васищево) бомбами на парашютах. А в качестве доказательства — фото, снятое… в Сирии. Ещё, бывало, разрушения в Харькове украинские фейкометы иллюстрировали съемками разрушенного Алеппо или Бейрута.

И так далее, и тому подобное.

Разрушения в городе конечно же есть, и они большие, но все ли они случились в результате артиллерийского противостояния ВСУ и Армии России? Безусловно, нет. По городу передвигаются «бродячие минометы» и батареи РСЗО «Град», которые нередко стреляют для «острастки» горожан, их запугивания и террора.

«Многоэтажный дом в Харькове на Алексеевке расстреляли из 82-миллиметрового миномёта. Дальнобойность такого орудия не превышает 3-4 километра. До позиций российских военных несравнимо дальше, — сообщают из города. — Одна из мин попала в дом прямо над козырьком подъезда. Сидевший на скамейке 16-летний мальчик погиб на месте. Женщина, находившаяся в кухне на одном из нижних этажей, получила тяжёлые осколочные ранения».

Но все жертвы власти сознательно списывают на россиян и некие авиаудары.

«Официальные лица упорно называют все удары, в результате которых кто-то погиб, "авиационными". Даже тогда, когда фельдшеры "скорых" или полицейские, которые приезжали на место, утверждают, что больше похоже на мину или РСЗО. Откуда такое упорство? — задается вопросом Telegram-канал «Харьков наш». — Есть версия: когда речь об авиаударе, бессмысленно пытаться определить направление прилета, оно ничего не дает, ведь самолет или беспилотник может прилететь откуда угодно. А по воронке после "Урагана" или "Смерча" можно предположить, откуда была выпущена ракета… [Запрет на съёмки] введен для того, чтобы можно было абсолютно все "прилеты" валить на РФ, и никто из аудитории не мог этого проверить».

Впрочем, «патриоты» такими вопросами не задаются — им все ясно заранее. Им можно скормить информацию про голодные бунты в Москве, что российские танки набиты награбленным добром, что россияне не видели унитазов и прочий бред. Вот милая девушка-харьковчанка стоит на какой-то проукраинской манифестации в Европе, подпись к фото: «Украина превыше всего». Понятно, что это калька с немецкого «Дойчланд юбер аллес», но если вдуматься в суть? Ежели Украина превыше Бога, Любви, Человечности, то, может, правильно вы бродите со своими лозунгами на чужбине — ненужные, так ничего и не понявшие.

Нельзя ставить пропаганду выше истины (а что «Украина превыше всего» — это пропаганда), а территорию — важнее жизни людей (помните, как майданщики хотели зачистить от жителей непокорный Донбасс?).

Многим проукраински настроенным жителям Мариуполя потребовался настоящий ад войны, чтобы понять — что происходит на самом деле. Когда «захысныки» стреляют в спину спасающимся мирным жителям, когда выбрасывают людей из квартир, чтобы создать огневые точки, когда прикрываются ими как живым щитом. Не дай Бог, чтобы в Харькове дело дошло до такого, однако ситуация в пребывающем под властью подобных «патриотов» городе уже приближается к гуманитарной катастрофе.

«Электричества во многих домах нет, продуктов недостаточно, — сообщает Telegram-канал «Харьков Z», — люди не могут получить медицинскую помощь и даже оказать её себе самостоятельно — медикаменты невозможно купить. Нет жизненно важного инсулина — диабетики умирают каждый день прямо на улицах. Но при этом мэр Терехов уверяет всех в отсутствии опасности и не советует покидать город».

А в супермаркетах, как сообщают жители, идёт бойкая торговля гуманитарной помощью, в частности, из Польши: сметана и сливки по 110 гривен за пачку, мясные изделия по 600 гривен за килограмм.

Харьков: что будет после. Хотя до этого надо дожить © AFP, Sergey BOBOK Клопотенко даже приготовит борщ в прямом эфире телеканала польского утреннего шоу Dzień Dobry на TVN, одновременно рассказывая «об ужасах, которые создают современные фашисты из России на нашей земле» (информирует министр культуры Украины Александр Ткаченко).

Пока «патриоты» развлекаются и существует пауза в боевых действиях, мирным людям есть смысл по возможности эвакуироваться из Харькова — чтобы не стать жертвами обстрелов и возможных уличных боев. В сторону России (куда десятки тысяч горожан могли бы выехать к родственникам и друзьям) украинская власть харьковчан не выпускает, но можно ехать в другие регионы или в область, подальше от военных объектов.

После вчерашнего пленения в Мариуполе многих сотен украинских морпехов писатель Захар Прилепин пишет: «Все находящиеся сегодня в Харькове, в Одессе, в Николаеве и надеющиеся на чудо должны, видя последние события, понять: русские всё равно возьмут любой город; в финале оставшимся в живых всё равно придётся сдаваться. Всё это можно сделать, не дожидаясь финала, сберегая города и горожан. Смотрите на Херсон и Мелитополь. В Мариуполе могло быть то же самое». И в Харькове тоже.

Но сейчас самое главное — спасти жизни обычных харьковчан. А город восстановим, не впервой.