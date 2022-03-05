Бытует стойкое мнение, что Украина - это бедная территория, содержание которой может подкосить экономику России. Во-первых, не бедная, но ограбленная; во-вторых - содержать ее не надо, Украина достаточно зажиточна - если начнёт, наконец, рачительно относится к собственным богатствам

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Между тем, изначально Ненька владеет разнообразными природными ресурсами, что в помощь любой экономике. Например, занимает второе место в мире по разведанным запасам марганцевых руд — 2,3 млрд тонн (12% от мировых запасов) и опять же второе место в мире по запасам железных руд (30 млрд т). Кроме того, занимает седьмое место в мире по запасам угля (33,9 млрд.т), десятое — по запасам титановых руд. Страна имеет другие перспективные месторождения, включая урановые.

Традиционно Украина сильна в аграрном секторе: 25 % мирового чернозёма помогают ей оставаться первым в мире экспортером подсолнечника и подсолнечного масла, занимать второе место по производству и четвертое место по экспорту ячменя, третье место по производству и четвёртое по экспорту кукурузы. Украина является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, ржи, мёда, картофеля, куриных яиц.

Переформатирование Украины. От разрухи в головах к нормальной жизни © коллаж Украина.Ру

Разорение Украины (особенно после 2014 года) привело к массовой трудовой миграции. Но даже эта своеобразная торговля «живым товаром» оказалась выгодна. Только за 2021 год заробитчане прислали 15 млрд долларов, что составило порядка 7,5% долларового ВВП (больше, чем принесли металлургия, зерновые или экспорт железной руды). Короче: деньги и способы их воспроизводства на Украине имеются, следовательно — необходимо думать не только о политических банкротах (в виде майданного режима), но и как правильно распорядится остающимися богатствами.

Авиааферисты. Панихида по украинской промышленности © Харків Times

Но зачем это делать в принципе — чтобы снова получить войну возрождённой Украины с Россией? Значит соседу надо не просто помочь восстановиться путем правильных экономических решений, но и проследить, чтобы это не привело к новому витку бандеровских свистопляскок. Поэтому — сначала военное поражение, переучреждение государства, пролонгированное политическое и военное присутствие России на территории Украины. А там, глядишь, и ярые бандеровцы снова обратятся в нормальных украинцев, и «русскоязычные» станут русскими.