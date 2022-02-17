Патриотический шеф-повар Евгений Клопотенко обещает Украине победу на кулинарном фронте

16 февраля в Украине отпраздновали только что назначенный День единения. Школьников спешно выгоняли на торжественные линейки, призывая их одеть нарядные вышиванки и приготовить маленькие государственные флажки. Дети торжественно распевали гимн, а государственные чиновники пели осанну сами себе — за то, что им удалось остановить назначенную на этот день атаку страны-агрессора. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Украшенные праздничными ленточками телеканалы транслировали «Марафон единения». Градус восторженного патриотизма зашкаливал на этой программе даже по украинским меркам, а среди выступающих оказался шеф-повар Евгений Клопотенко, который пообещал соотечественникам победу на кулинарном фронте.

«Есть люди с разными взглядами, но мы все едим борщ. И на самом деле, борщ нас объединяет. И этот марафон единения, собственно, является марафоном борща. И день единения и является днем борща. Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире. Мы будем варить борщ перед входом в ЮНЕСКО для того, чтобы они проголосовали в конце этого года и сказали, что борщ — украинский!», — рассказывал телезрителям Клопотенко, закончив свой монолог словами: «Всё будет борщ и всё будет Украина!».

Призыв объединяться вокруг борща может показаться безумием, на нем исправно осваивают бюджетные миллионы. Министерство культуры и информационной политики Украины оседлало тему священной борьбы за национальные кулинарные ценности, и занимается этим в нон-стоп режиме. 7 февраля, несмотря на тревожную информацию о войне, в Минкульте торжественно представили Манифест украинской кухни — обещая приготовить сакральные народные блюда, репрессированные в советские времена.

«Известнейшие шеф-повара Украины и представители государственной власти совместно провозгласят Манифест о возрождении украинской кухни, её популяризации в мире, поиск новых формул древних блюд и развитие отечественного гастротуризма», — говорилось в презентации этого фантастического мероприятия.

Естественно, в нем поучаствовал Клопотенко, который активно пиарится на теме борщевого джихада. В интервью польскому изданию Nowa Europa Wschodnia он потребовал провести декоммунизацию украинской кулинарии, принудительно искореняя традиции советского общепита.

«Я считаю, что в рамках процесса осознания себя как нации также должна быть декоммунизация нашей кухни. Мы не можем позволить себе оставаться пассивными в этом вопросе, это вопрос, сравнимый с вопросом о языке. Мы должны взять себя в руки и заставить людей формировать кулинарные традиции своего народа вместо того, чтобы повторять навязанные шаблоны», — рассказал Клопотенко.

По словам повара, для этого нужно использовать систему налогов, чтобы желающие питаться по-советски платили двадцатипроцентный акциз за попытку приготовить салат под шубой или новогоднее «оливье». Эволюция волов. Будущий министр еды запретит советские блюда © РИА Новости, Ю. Левянт / Перейти в фотобанк

Такое предложение вызвало в патриотических кругах живую дискуссию. Националисты заговорили о том, что в стране нужно будет вводить специальную должность кулинарного омбудсмана, или кулинарную полицию, призванную следить за украинским порядком в холодильниках обывателей. И эти шутки совсем не выглядели смешными, учитывая тоталитарную реальность Страны Достоинства, где официально запрещали неправильные названия хлеба, колбасы и шампанских вин.

Борьба за борщ проходит не только внутри страны, где окопались недобитые любители большевистской кулинарной литературы — вроде «Книги о вкусной и здоровой пище». Министерство иностранных дел Украины официально направило в штаб-квартиру ЮНЕСКО заявку с просьбой признать борщ национальным украинским блюдом, и внести его в список нематериального наследия. А Клопотенко действительно собирается с визитом в Париж, чтобы устраивать там перформанс — причем, это наверняка будет сделано за средства украинских налогоплательщиков.

«Если живописная группа в вышиванках сварит борщ на ступеньках ЮНЕСКО, то убедительно докажет, что культурный феномен состоялся и без борща. Наш массовый Клопотенко — это вещь в себе, ни у кого в мире таких ярких идиотов больше нет. Вот за это признание стоит побороться.

А в список нематериального наследия ЮНЕСКО попадают не рецепты, а ритуалы и культурные феномены: например, процесс приготовления острой капусты кимчхи корейскими женщинами. Ее рецепт — начиная от промывки и заканчивая ферментацией — строго регламентирован и зафиксирован стандартом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В случае с борщом это должны быть уникальные сорта капусты, растущие только определенном регионе, имеющие неповторимый вкус и цвет благодаря древним техникам культивирования. Или особым способом выкормленное определенное количество дней животное для бульона, которое с песнопениями и заклинаниями убивают шестнадцать девственниц, специально обученных для этой цели их бабушками, которых научили их бабушки — и так сто поколений подряд.

А потом все селение празднует это событие танцами и песнями, пока бульон варится по сложной технике с добавлением цветка папоротника или других особых зелий, которых нет больше нигде в мире.

А борщом вскормлены многие поколения на огромной территории, куда большей, чем Украина. И мы все-таки решили сами издать Книгу о Борще, после прочтения которой ни у кого не должно остаться сомнений, кому же он, все же, принадлежит», — пишет о происходящем киевский историк и журналист Дмитрий Заборин.

«Киевский пирог». Почему в Украине придумали новое национальное блюдо © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

По данным исследования ЮНИСЕФ, в современной Украине недоедают более десяти миллионов человек, а свыше миллиона людей испытывают острую нехватку продуктов питания. Политики говорят украинцам о единстве, но сверхбогатые олигархи могут позволить себе любые кулинарные изыски, а миллионы простых людей вынуждены экономить на самом необходимом.

Так что призывы к борьбе за борщ отдают вкусом лицемерной политической пропаганды.