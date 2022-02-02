Когда мы говорим о братских отношениях украинского и русского народа надо понимать, что далеко не каждый называющий себя «щирым украинцем» русскому брат. Особенно это касается населения Галичины — регионального ответвления восточного славянства, столетиями жившего под католическом господством

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Проживая в чужих квартирах, среди не своей архитектуры, у некоторых жителей Галичины возникло чувство ложной первосортности по отношению к остальной Украине. Наспех выучившись пить барский кофе и донашивая панталоны вчерашнего хозяина, они назойливо начали поучать сограждан жить «по-европейски» — разумеется, в своём галичанском понимании. А тех, кто не вписывался в прокрустово ложе наспех придуманных национал-идей, либо просто физически истребляли (как галицких русофилов) либо грабили и опять-таки убивали — вспомним активное участие этой публики в Холокосте, геноциде польского населения, послевоенной бандеровщине.

Насколько для русских является братским народ Восточной и Южной Украины, настолько же враждебным может оказаться население за Збручем. И если Киев и Вашингтон все-таки доведут дело до большого столкновения, то в те края можно швырять ядреную бомбу — ни один друг России не пострадает (шутка!). На самом деле, на Западной Украине хватает нормальных людей — в том числе, этнических русских — но со своими региональными особенностями.

Чьих будете? «Расцвет» национальной культуры и жаборотых пиитов Украины © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк статья украинского писателя Тараса Прохасько «Такое наше домино». Причем автор, надо полагать, личность небезызвестная на тамошних хуторах — лауреат державной Шевченсковской премии. Как сообщается о нем в украинской Википедии (подозреваю статью написал он сам — чрезмерно много деталей), в детстве пан Прохасько, цитирую, «принимал участие во Всеукраинской олимпиаде по украинскому языку, но не мог представить себя советским филологом или журналистом», «первым его творением было «Mein Kampf: любимые части», а далее особо отмечено, что его мать — «троюродная племянница писательницы Ирины Вильде» (поразительно тщательно выверена степень родства), а родной дед — военнослужащий неоднократно битой русскими австро-венгерской армии. В общем, классический Ивано-Франковский бомонд.

И вот данный Прохасько поделился читателями издания «Збруч» своими рассуждениями о русском народе, о россиянах. «Не опасаясь погрешности обобщений, следует признать, что существует доминантный русский характер, определяющий их видимое и невидимое поведение и мировосприятие. Соответственно, есть определенный диагноз, который следует иметь в виду», — зачинает свои рассуждения Прохосько, и сразу же переходит к обещанным обобщениям: «Они знают, что есть все остальные и есть они. <…> Какое-то племя Люцифера, любимого божьего противника…».

То есть русские — это дьявольское племя, и далее в развитие этой темы: «Вся русская ментальность держится на культе идиота… Вся внешняя политика россиян — это упование на нерепрессивную психиатрию… Вся внутренняя жизнь русских воплощается в блатном идеале. Это уже не орда, это что-то действительно уникальное, подордынское, постордячье… Русская жизнь выстроена на воровском этосе… И единственный путь воина в их понимании — это опускалово, унижение… Россия еще не вышла из марксовой стадии рабовладельческого строя…». А дальше, по Прохасько, «сумасшедшему соседу» — то есть России — надо сказать «пошёл на…», причем сказать «жестко и спокойно».

«Галицкий язык»: новояз, польско-украинский суржик или хорошо забытое старое? © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Речь, упаси Боже, не о бомбардировках и артобстрелах — аналогичных обстрелах ими измученного Донбасса, но о некой форме коллективной ответственности. Какого черта «дьявольское племя» должно поставлять прохаськам газ, уголь, электричество и многое другое?

Мне, разумеется, возразят: то один задрипанный Прохасько, а то все остальные. Но, во-первых: мы видели как тщательно галичане ведут свой родственный учёт (аж до троюродных племянников), а по «законам гор» большая семья тоже несёт ответственность за своего непутёвого члена. А во-вторых, все-таки надо соответствовать ожиданиям их пысьменныка: он изрыгает — его земляки и сородичи несут за то частичную ответственность (на заработках, в плену, в торговых взаимоотношениях). Из Ивано-Франковска? Передай привет Прохасько. Через несколько лет коллективной ответственности и сами с виновником разберутся, и другим неповадно будет.

Майданным режим первым применил принцип коллективной ответственности во время многочисленных блокад Крымского полуострова, когда от отключений электричества и воды, перебоев с транспортом и продуктами питания одинаково страдали и сторонники новоприобретенной России, и поклонники майданной Украины. Мы почему-то добродушно и слишком быстро это забыли, а надо бы иногда соответствовать столь сочно описанной Прохасько «правде жизни» по-галичански (не путать с украинским).

Злобное племя русофобов не есть вся Украина. Согласно январскому опросу КМИС, даже в самый разгар военной истерии и после восьми лет непрерывной антироссийской пропаганды (один из примеров которой я привёл выше) 39% опрошенных украинцев относится к России хорошо, а 40% имеют там близких родственников. И это не считая тех, кто, опасаясь, просто промолчал или слукавил в ответе. Ситуация в восточных и южных регионах традиционно ещё более дружественна России.

Однако обиды с ходу прощать не надо. Пока мы якшаемся и торгуем с киевским режимом (например, поставляем ему энергоносители) это воспринимается как политическая слабость, наша слабость порождает хамство, хамство — уверенность в безнаказанности. Безнаказанные убийства русских на Донбассе, увы, следствие не только украинского ультранационализма, но и нашего ему потакания.

За свои слова отдельно взятому господину Прохасько надо нести ответственность в системе придуманных им блатных и психиатрических координат, а майданному режиму коротать время в ожидании возмездия со стороны «Орды». И пусть каждый из них боится.