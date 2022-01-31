Польша и Прибалтика, всегда бежавшие впереди западного русофобского паровоза и требовавшие больше баз, больше войск, больше техники НАТО на своей территории, вдруг резко сменили тональность и начали умолять своих «старших братьев» не нагнетать напряжённость в отношениях с Россией

До них, кажется, дошло, что США не намерены ограничиваться в своих провокациях «российского вторжения» одной Украиной.

Киев просто не продержится достаточно долго для того, чтобы американцы успели организовать эффективную кампанию по противопоставлению России ЕС. Тем более, что Германия демонстрирует явное нежелание в ущерб себе играть в американские игры, а во Франции у Макрона в апреле выборы и позиции не так, чтобы очень сильные — удар по французскому бизнесу в угоду США может оказаться для него роковым. Впрочем, он как всегда колеблется, опасаясь занять жёсткую позицию и может так колебаться до самого апреля. Американцам же желательно решить вопрос в феврале, максимум в марте. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В общем, восточноевропейцы намекают американцам, что им не улыбается перспектива стать навозом, удобряющим почву из которой, как птица-Феникс должна возродиться глобальная гегемония Вашингтона. Как я много раз писал, союзники готовы отречься от субъектности и безропотно следовать за колесницей вождя, не задавая ненужных вопросов о цели движения, если по пути вкусно кормят, сладко поят, одаривают материальными ценностями и не заставляют рисковать жизнью и здоровьем. Такой военный поход в стиле рекреационного туризма европейцы всегда поддержат. Но если вождь посылает их вперёд, на страшного врага, предварительно ободрав как липку и даже не накормив (зачем на потенциальных мертвецов дефицитные продукты переводить?), а сам остаётся в тылу, пировать в их домах с их жёнами, энтузиазм европейцев резко иссякает, а пацифистские настроения растут.

Есть, однако, страны более обездоленные, чем восточноевропейцы. Восемь лет прошло с тех пор, как Украина провозгласила себя передовым отрядом Запада, сдерживающим московско-азиатские орды на границе цивилизации. Восемь лет в Киеве ждали, когда затрубят трубы и в шелесте боевых знамён появятся стройные шеренги НАТОвских полков, идущих защитить Украину, изнемогающую в неравной борьбе с варварской азиатчиной, рвущейся уничтожить идеалы полигендерной толерантности и насильственно навязать просвещённым европейцам по одному отцу и одной матери (каждому).

И вот, накануне девятой годовщины «достоинства», победившего на майдане здравый смысл, выяснилось, что НАТО не придёт. Из Вашингтона позвонили Зеленскому и спросили хорошо ли он помнит подвиг спартанского царя Леонида и трёхсот его воинов? («Ах да, у Вас же был сюжет на эту тему».) Так вот, надо повторить этот подвиг, только в большем масштабе. Гибель трёхсот героев, сдерживающих бесчисленное войско азиатской деспотии сегодня никого не удивит, её даже не заметят. Для того, чтобы Запад встрепенулся, возбудился, устыдился и ввёл наконец…

— «войска на Украину?» — робко поинтересовался Зеленский.

— какие войска? Ведь эти варвары их всех убьют. Санкциями будем их душить, — сказала телефонная трубка голосом Байдена.

А для этого необходимо принести в жертву, сколько там у вас осталось народа? Миллионов 20-30? Сойдёт для начала, а потом другие идиоты подтянутся. Пройдут века и на месте вашей гибели просвещённый Запад положит камень с надписью: «Остановись путник…» — и всё такое, как в Фермопилах. И мёртвый лев на камне том.

Зеленскому стало очень плохо и он начал нервно кричать в трубку, что не надо никого провоцировать, русские на него точно не собираются нападать. Идея сдержать орду на подступах к Европе была ошибочной. Европа сама в орду просится, если не вся, то частично. Из-за западных инсинуаций с Украины валом повалили инвесторы, увозя с собой последние деньги. Скоро нечем будет платить зарплату не только президентской охране, но и самому президенту. В общем, заберите назад ваши «джавелины» и дайте наличкой, тогда мы, так и быть, продержимся в наших «фермопилах», пока еда не кончится, а потом сдадимся в плен, чтобы кормили.

И ведь Зеленский абсолютно прав. Мало того, что американцы открытым текстом говорят ему, что придётся умереть за идеалы демократии, а помощь Запада не придёт. Так ведь из-за раздуваемой ими паники с Украины побежали последние иностранцы — инвесторы, инструкторы, просто авантюристы, приехавшие подзаработать на ликвидации Украины. И бегут они не голыми-босыми, а со всеми деньгами и прочими ценностями, которые только удаётся увезти.

К концу января обвалился рынок элитной недвижимости Киева. Предложение внезапно увеличилось в разы, в то время, как количество покупателей во всех сегментах сократилось на 10% (в элитном сегменте их вообще никогда много не было, так что там ситуация ещё хуже). Россия в великой войне за ресурсы © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В результате, если в эконом классе риэлторам пока удаётся удерживать цены, давно уже не поражающие воображение, то в элитном сегменте началась лихорадка. Цены на сходные объекты порой различаются в разы, а у выставляемых в последние дни прослеживается отчётливая тенденция к снижению цен в полтора-два раза, по сравнению с ценой декабря.

Впрочем, иногда можно встретить и объекты, выставляемые по ценам Тверской улицы в Москве. Подозреваю, что это бывшие русские, уехавшие в Киев «за демократией» и продавшие свою российскую недвижимость, вознамерились вернуться. А ведь жить дальше Тверской, Патриарших прудов или, на худой конец Невского проспекта в Питере, они не могут, вот и надеются на чудо.

Понятно, что на фоне взрывного роста цен на всё (от коммунальных услуг, до еды), бегство инвесторов, вывод последних капиталов и коллапс рынка недвижимости, оставляющие без работы последних относительно зажиточных украинцев, наносят по ненавидимому всеми (от олигархов, до гастарбайтеров на польской клубнике) Зеленскому удар, от которого невозможно оправиться. Тут не о славе царя Леонида будешь думать, а о том, как избежать судьбы Чаушеску. Второе дно разговоров о «вторжении». Почему Зеленский не верит Байдену © РИА Новости, president.gov.ua

Но мы ведь помним, если все «знают», что «Воронья слободка» должна сгореть, значит в одну прекрасную ночь она непременно полыхнёт, подожжённая с семи концов одновременно. Слишком много выгодоприобретателей у потенциального пожара, чтобы он не состоялся.

Взбесившаяся в 2014 году украинская крыса сама загнала себя в угол. Пока она ещё мечется в поисках выхода, но по мере того, как осознание безвыходности положения начинает овладевать ею, поведение неадекватного грызуна становится всё более непредсказуемым. Он может сложить лапки на отощавшем брюшке и покорно испустить дух, а может в пароксизме ненависти к не взбесившимся, выстоявшим и победившим, броситься в последнюю атаку, надеясь хоть кому-то подарить напоследок отравленный укус, чтобы не так обидно было за бездарно профуканную жизнь.