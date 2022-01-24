Последовательно состоявшиеся события последних пятницы-воскресенья могут создать впечатление, что коллективный Запад окончательно пошёл вразнос и полностью сорвался в работу по методу «лебедь-рак-щука», никак не координируя свои действия, не обращая внимания друг на друга и забыв о каком бы то ни было единстве

Но это будет только впечатление, причём неверное.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Итак, происходит три последовательных события.

Блинкен встречается с Лавровым, и точно как мы и предполагали, говорит российскому министру, что США надо время, чтобы окончательно сформулировать требуемый Россией письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. При этом госсекретарь США подчёркивает, что ряд российских требований Америку не устраивает, но обещает выдвинуть контрпредложения.

Вроде бы всё вы порядке, так как заявление Блинкена полностью ложится в канву заявления Лаврова, которое было сделано ещё до начала переговоров. Напомню, что российский министр настаивал именно на скорейшем письменном ответе, но при этом подчёркивал, что Россия готова к тому, что не все её предложения будут приняты. В таком случае Москва ждёт, что США объяснят, что конкретно им не нравится и как они хотели бы сформулировать соответствующие договорённости.

Washington Post рассказала о странной просьбе США к РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Согласитесь, что риторика российского дипломата не согласуется с предположением, что заявления Блинкена удовлетворили Москву. Тех, с кем есть надежда в ближайшее время конструктивно о чём-то договориться, так не пинают.

Вряд ли Россию так расстроила просьба американцев не публиковать их ответ. Во-первых, это всего лишь просьба, которую можно уважить, а можно и проигнорировать. Сами американцы никогда особенно не бывали озабочены чужими просьбами и действовали в подобных случаях так, как им было выгодно.

Во-вторых, ответ можно не публиковать официально, но конфиденциально ознакомить с ним тех же европейцев (да и китайцев тоже). В конце концов, не публиковать в открытой прессе и не обсуждать в закрытом формате — разные вещи.

В-третьих, ничто не мешает России в любой момент снять мораторий на публикацию, даже если Кремль поначалу решит снизойти к просьбе американцев и введёт таковой.

Наоборот, просьба не публиковать документ выглядит, как признание американцами слабости своей позиции и должна была бы давать российской делегации некоторое преимущество в дальнейших дебатах. Но, как видим, МИД РФ далёк от позитивной оценки обещаний Блинкена. В лучшем случае российскую позицию можно назвать настороженной. В чём же дело?

Частично ответ нам может дать второе событие. Совет по геостратегии Великобритании вдруг нашёл нужным сообщить всем интересующимся, что министр иностранных дел Лиз Трасс рассматривает возможность создания тройственного пакта между Лондоном, Варшавой и Киевом.

Андрей Суздальцев: Украина будет делать все, чтобы уничтожить Россию руками США и Запада © Владимир Трефилов

Не будем забывать, что Британия — член НАТО, но не член ЕС. Соответственно, ЕС никак не отвечает за позицию наглого острова, США вроде как тоже ни при чём, но создание подобного пакта может привести к тому, что в случае серьёзной провокации, две страны НАТО (Британия и Польша, которая, к тому же, страна ЕС), окажутся связаны договорными обязательствами военно-политического характера с Украиной.

Таким образом, реализация британской идеи или даже эвентуальная угроза её реализации, обесценивает любые договорённости о демилитаризации постсоветского пространства, которые Россия может достичь с США и НАТО. При необходимости, в любой момент Запад может в течение считанных дней создать на Украине и вокруг неё острейший военный кризис, с участием России и НАТО.

Напомню, что наблюдатели давно отметили резко возросшую активность Британии на постсоветском пространстве в целом и на Украине в частности. Лондон не столько даже помогает Киеву передачей мелких партий устаревших вооружений, сколько создаёт вокруг Украины постоянный информационный шум военного характера. То Британия собирается туда спецназ отправить, то она блоки создаёт, то британцам становится «известно» какие страны «эвакуируют своих дипломатов» с Украины, то МИД Британии официально предупреждает подданных Её Величества об опасности посещения ими Украины, то Лондон оказывается «в курсе» кого Россия «готовится назначить» «оккупационным правительством Украины».

Всё это происходит на фоне относительного спокойствия американцев, заявляющих, что настроены на конструктивные переговоры. При этом все прекрасно понимают, что без согласования с Америкой Лондону нет никакого смысла бросаться в авантюру, которая противоречит заявленным интересам и намерениям не только России и ЕС, но и США. Тем более, что вытянуть в одиночку такой проект Британия не в состоянии. Следовательно легко просчитывается согласование действий США и Великобритании. Вашингтон играет святую невинность, стремящуюся к мирному урегулированию, а Лондон притворяется охваченным приступом военно-политического бешенства, никому не подконтрольным «случайным фактором», роль которого заключается в занятии позиции, делающей любые договорённости бессмысленными. Кивая на Британию США могут укоризненно говорить Москве: «Видите, какие у нас трудности, а вы торопите!»

Зачем Америке схема, в которой Украину одной рукой успокаивают, чтобы она не вовремя не бросилась на Россию, а другой возбуждают, чтобы милитаристский угар не проходил?

США не нужна просто война на Украине. США нужна такая война, которая позволит им укрепить свои позиции в Европе. Идеальное для них решение лежит в плоскости представления России неадекватным агрессором, который внезапно прерывает только что начатые переговоры и нападает на «беззащитную, миролюбивую Украину».

Американцы понимают, что данный идеал почти недостижим. Европейцы, в лице французов и немцев несколько раз высказались в том смысле, что они не видят российской агрессии, а видят украинскую неадекватность и не собираются резко рвать экономические отношения с Россией из-за первой же украинской провокации. До тех пор, пока провокация войны может сыграть против американцев, отдалив от них Европу, война им не нужна (Украину надо держать в готовности, но на цепи).

Но американцы понемногу начали работать с Европой, предлагая Берлину и Парижу сформулировать позицию по Украине таким образом, чтобы она не подрывала единство Запада, не шла вразрез с предыдущей политикой США и ЕС, но чтобы её можно было подать, как коллективный компромиссный ответ Запада на российское требование прекратить военное освоение Украины.

И надо же, не успели завершиться переговоры Лаврова и Блинкена, а произошло третье событие. Канцлер Германии Шольц, вкупе с генсеком НАТО Яап де Хооп Схефером в один голос заявили, что нет планов принимать Украину в НАТО ни в ближайшее время, ни в каком-то обозримом будущем, но письменно гарантировать отказ от расширения НАТО не может, ибо это противоречит его базовым принципам.

Меня в данном случае совершенно не беспокоит тот факт, что России опять предлагают поверить на слово. США спокойно разрывают (или нарушают) писанные договоры, когда считают это выгодным. Да и остальные так поступают. Любые договоры выполняются только до тех пор, пока это выгодно обоим участникам. Российское требование всё фиксировать письменно происходит не от того, что от бумаги есть какой-то особый толк. Это попытка заставить коллективный Запад прекратить попытки работать в формате давно утраченной гегемонии, сесть за стол переговоров, зафиксировать позиции и, оформить уже изменившуюся в пользу России геополитическую ситуацию. Именно поэтому Россия и угрожает (в случае отказа Запада) принятием мер, которые дополнительно ухудшат геополитическое положение его ключевых игроков, после чего оформлять «новый мир» придётся уже в худших для них условиях.

Фактически весь набор требований России сводится к тому, чтобы Запад признал, что мир изменился, а с ним изменились и правила игры. Американцы в принципе согласны (на определённых условиях, вокруг которых рассчитывают поторговаться) превратить бывшие западные республики СССР (от Балтийского моря, до Каспийского) в серую зону, в которую Россия постепенно (главное чтобы не моментально) освоит вначале экономически, а затем и политически. В принципе они готовы сдать даже Восточную Европу, на которую у ЕС больше нет ресурсов, а сами США также не хотят на неё тратиться (но это в крайнем случае, так как за бывший соцлагерь Вашингтон не прочь отдельно поторговаться — чай не последние переговоры с Россией).

Но США хотят гарантированно сохранить свой контроль над Западной Европой, не допустить её ухода под российский военно-политический зонтик и в зону российских экономических интересов. Традиция ощущения Западом себя единым целым, которой уже не одно столетие, способствует решению этой проблемы. Но для поддержания этой традиции надо, как минимум сохранить единство Запада на этапе текущих переговоров. «Формула Шольца» этому способствует.

С одной стороны, Запад вроде бы удовлетворяет притязания России. Речь ведь идёт не просто об обещаниях, даже письменных, не расширятся, а о том, что на базе декларируемого Западом отсутствия интереса к постсоветскому пространству России предлагают вернуть его в свою сферу влияния (что кстати будет весьма недёшево стоить и должно будет надолго погрузить Москву в решение проблем, связанных с ближнем зарубежьем). С другой, отказ от письменных гарантий — уже не позиция одних США, а коллективная позиция Запада, которую коллективно придётся и отстаивать.

Если же Россия резко прервёт переговоры, то США могут спустить с цепи Украину. Только теперь уже они скажут своим европейским союзникам: «Мы сейчас отстаиваем, как общую позицию, формулу, предложенную канцлером Шольцем и утверждённую всем Западом. Было бы странно, если бы в данной ситуации США вводили бы против России более жёсткие санкции, чем Германия».

В общем, США работают на срыв переговоров таким образом, чтобы в последующем военном кризисе на Украине можно было обвинить Россию, а европейцам было бы некуда деться — пришлось бы слепо двигаться в американском фарватере. Вот Москва и предупреждает, что все эти игры видит и что лучше честно договориться сейчас, ибо потом всем нашим партнёрам будет хуже.