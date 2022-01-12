Военный теоретик ОУН* Михаил Колодзинский отказывал казахам в праве на свое государство

В конце 2016 года мое имя мелькало в казахских медиа. Это случилось после того, как меня попросили перевести для исторического архива брошюру Михаила Колодзинского — одного из руководителей предвоенной Организации украинских националистов (ОУН*). После 1933 года он посещал нацистскую Германию, проходил подготовку в военных лагерях итальянских фашистов, хорватских усташей, имел звание полковника и считался среди соратников ведущим военным специалистом. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

«Украинская военная доктрина» — так называется программный текст Колодзинского, написанный в середине тридцатых годов прошлого века. Этот пафосный манифест рассказывает о целях вооруженной террористической борьбы, которую готовили соратники Коновальца, Бандеры и Мельника. А они были прозрачны и очевидны, потому что Колодзинский открыто планировал массовые этнические чистки польского и еврейского населения Украины, призывая к геноциду нежелательных инородцев.

«Безусловно, что гнев украинского народа к евреям будет особенно страшен. Мы не станем этот гнев подавлять, наоборот — увеличивать, потому что чем больше погибнет жидов во время восстания, тем лучше будет для Украинского Государства, потому что евреи будут единственным меньшинством, которое не сможем охватить нашей денационализационной политикой», — писал человек, которому сегодня ставят памятники и открывают мемориальные доски.

Помимо этого, Колодзинский обрисовал планы строительства будущей украинской империи, причем она явно не вписывалась в канонические рамки «от Сяна до Дона», не ограничиваясь претензиями на Курщину и Кубань. В состав нового украинского государства должна была войти вся Молдавия, обширные территории Румынии, Польши, Белоруссии и России, и даже часть Закавказья, включая нефтеносные районы Баку — чтобы обеспечивать топливом украинские танки и самолеты.

Кроме того, военный теоретик ОУН мечтал о завоевательном походе за Волгу, всерьез полагая, что каспийские степи принадлежат украинцам еще со времен хазарских рейдов князя Святослава. Тем более что на землях Казахстана проживали украинские крестьяне, обитатели так называемого Серого Клина. Согласно данным переписи 1926 года, на территориях от Актюбинска до Семипалатинска числилось 1 358 000 украинцев — 40,4% всего населения — против 27% казахов и 22% русских. Причем переселенцы с берегов Днепра составляли большинство в 44-х районах степного края. Хан-Тенгри. Украинский след на вершине © Андрей Манчук

Колодзинский намеревался «освободить» этих людей от чужеземного гнета, хотя казахские украинцы мирно сосуществовали со своими соседями и не подозревали о захватнических планах оуновцев. По его мнению, прекрасная Украина будущего должна была граничить непосредственно с Китаем и простираться в сторону Сибири, откуда тоже надлежало выгнать большевиков.

«В первой фазе революции — или, скорее, восстания — мы, после освобождения этнических земель, должны остановиться у Волги, а потом бросить все боеспособное к линии Могилев — Саратов и перевести войну в Казахстан, чтобы оказать помощь местным нашим колонистам и угрожать московским индустриальным центрам в Магнитогорске и Кузнецке.

Освободившись, мы не можем оставить Казахстан на божье произволение или москалям. Он тесно связан с нашим освобождением. Так что восточные границы нашей державы должны опираться на Алтайские горы и Тян-Шау», — бесхитростно написано об этом в «Украинской военной доктрине».

Михаил Колодзинский был открытым расистом, бредившим колонизаторской «миссией белого человека». Он отказывал кочевым тюркским народам в праве на государственность и писал про «немилосердную историческую логику», которая «требовала от Украины подчинить степь Восточной Европы и азиатских степняков для цивилизованной жизни».

«В Казахстане нет никого, кто мог бы организовать какое-то государство. Если не будем там мы, то будет Москва. А земли очень большие и сказочно богатые», — писал один из самых видных военных командиров ОУН.

В 1939 году он возглавил генеральный штаб Карпатской Сечи и получил должность Верховного коменданта вооружённых сил Карпатской Украины — марионеточного квазигосударственного образования, которое попытались провозгласить на Закарпатье украинские националисты, желая урвать кусок во время раздела Чехословакии. Но этому помешали венгерские гонведы. Они арестовали Колодзинского и расстреляли его в горном руднике на склонах Карпат, похоронив имперские мечты о захвате Алтая.

Наши на Кунашире. Украинцы и Курильские острова © Андрей Манчук

«Идет информационная спецоперация на территории Республики Казахстан. Цель — ухудшение отношений между Украиной и Казахстаном и создание негативного имиджа Украины среди казахстанского общества. В материале содержатся якобы скан-копии документов, которые привлекают внимание тем, что набраны на печатной машинке и, похоже, относятся [к периоду] до 70-80 годов прошлого века. Мы видим яркий пример работы русской пропаганды. К сожалению, в Казахстане активно цитируют этот материал», — писала об этом соратница президента Петра Порошенко, депутат Верховной Рады Ирина Фриз, курировавшая в парламенте вопросы евроатлантической интеграции.

Но эти обвинения смехотворны, а в их основе лежит невежество. Подлинность «Украинской военной доктрины» никогда не оспаривалась украинскими историками, которые посвящают ей комментарии и статьи. А главное, от этой брошюры никогда не открещивались сами националисты. Они часто публикуют программный текст Колодзинского, хотя иногда стыдливо вымарывают из него наиболее людоедские фразы из области «окончательного решения еврейского вопроса».

Лидеры ОУН действительно планировали «перевести войну в Казахстан», рассматривая его территории как потенциальный объект колониальной экспансии. Такова историческая правда, и о ней полезно помнить сегодня — когда украинские патриоты изображают из себя пламенных защитников казахской свободы и независимости.

* Организации запрещены в РФ