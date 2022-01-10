Константин Кеворкян: кто он
Константин Кеворкян: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Жаль, что столько времени потеряно впустую — пока недуги укреплялись и окапывались. Украинский вопрос не только не рассосался сам по себе (как предполагали многие), но обрёл максимальную остроту. Пока в Москве виртуозно фехтовали с фантомом минских договорённостей, Украина вполне эффективно использовала предоставленное ей время для переформатирования украинского народа, раздувания националистической пропаганды, укрепления военных связей с НАТО.

В результате РФ оказалась между плохим выбором и ещё более плохим. Теперь, как сформулировал президент Владимир Путин, речь идёт об угрозе самому существованию России. Чем и был обусловлен декабрьский демарш с предъявлением прямых претензий коллективному Западу. Разумеется, Запад тему начнет максимально забалтывать, стараясь выигрывать необходимое ему время. И если мы на это пойдём, ситуация в конце концов станет еще хуже: Украина является огромным плацдармом на стратегическом направлении, вся военная и гражданская инфраструктура РФ в европейской части страны станет критически уязвима.

Но как объяснить российскому народу необходимость определённых материальных жертв в случае конфликта с Украиной, например, неминуемого введения ещё более жёстких западных санкций. Замыливание важнейшей проблемы мешает пониманию в обществе последствий тех или иных шагов, а значит — психологической готовности к ним, принятие их необходимости. Очень важно разъяснить народу, дезориентированному хихиканьем некоторых обозревателей, истинное значение Украины.

Дмитрий Выдрин: «Мы вступаем не в Новый год, а в Новый мир»
Дмитрий Выдрин: «Мы вступаем не в Новый год, а в Новый мир»
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Зачем же тогда за эту Украину, которая никому не нужна, так сражается Вашингтон? Зачем за эту Украину так сражается Берлин и вообще весь Запад? Они что там, полностью все идиоты? Или, может быть, они как раз понимают, что это действительно треть "русского мира", [которую надо оторвать от России], и что потом будет с Россией?» — резонно спрашивает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире канала «День ТВ».

Использованное для окончания перепрошивки Украины время — серьёзная утрата России, возможная афганизация Украины — проигрыш, раскол общественного мнения внутри РФ — опять-таки негатив. Вариант победы: максимально эффективная кампания, заканчивающаяся долговременной нейтрализацией Украины как антироссийского фактора. Возможно ли это в условиях, когда целые регионы (например, на Западе Украины) охвачены русофобской истерией? Не факт.

Следовательно, речь может идти о глубокой трансформации всей Украины на принципиально новых основах (федерализация, конфедерализация, два или более территориальных образования и т.д.). Но это вопрос политический, и эти вопросы — хотя бы перед собой — надо ставить уже сейчас.

Враг по соседству. Что делать с нацистской Украиной
Враг по соседству. Что делать с нацистской Украиной
© коллаж Украина.Ру
Вопрос принципиальной победы над майданным режимом лежит не в военной плоскости (с этим как раз всё понятно), но в политической. Например, как решать вопросы денацификации и восстановления равноправия граждан? ЛДНР останется в нынешних границах или в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей? Как будет деблокировано Приднестровье и каков будет возможный статус Киева, Харькова, Одессы? Эти и ещё многие вещи четко надо понимать самим и доносить до жителей Украины.

Говорите с Украиной. Нет ничего хуже пустой неизвестности, часто именно она заставляет человека оказывать инстинктивное сопротивление — лучше привычный мир, нежели неясные перемены. Донесите до большинства украинцев приемлемую картину грядущего мира — и нация наспех вымуштрованных врагов, вполне возможно, обратится в привычных братьев. Во всяком случае, в пределах интересующей нас территории.

 