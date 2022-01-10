Когда в 2014 году из Украины начали прибывать первые беженцы и политэмигранты - наперебой рассказывая, какую опасность несёт Евромайдан для России - на них смотрели как на сумасшедших. Теперь сам президент РФ говорит об экзистенциальной опасности, исходящей с территории когда-то дружественной страны

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В результате РФ оказалась между плохим выбором и ещё более плохим. Теперь, как сформулировал президент Владимир Путин, речь идёт об угрозе самому существованию России. Чем и был обусловлен декабрьский демарш с предъявлением прямых претензий коллективному Западу. Разумеется, Запад тему начнет максимально забалтывать, стараясь выигрывать необходимое ему время. И если мы на это пойдём, ситуация в конце концов станет еще хуже: Украина является огромным плацдармом на стратегическом направлении, вся военная и гражданская инфраструктура РФ в европейской части страны станет критически уязвима.

Но как объяснить российскому народу необходимость определённых материальных жертв в случае конфликта с Украиной, например, неминуемого введения ещё более жёстких западных санкций. Замыливание важнейшей проблемы мешает пониманию в обществе последствий тех или иных шагов, а значит — психологической готовности к ним, принятие их необходимости. Очень важно разъяснить народу, дезориентированному хихиканьем некоторых обозревателей, истинное значение Украины.

Дмитрий Выдрин: «Мы вступаем не в Новый год, а в Новый мир» © РИА Новости, Владимир Трефилов Игорь Шишкин в эфире канала «День ТВ».

Использованное для окончания перепрошивки Украины время — серьёзная утрата России, возможная афганизация Украины — проигрыш, раскол общественного мнения внутри РФ — опять-таки негатив. Вариант победы: максимально эффективная кампания, заканчивающаяся долговременной нейтрализацией Украины как антироссийского фактора. Возможно ли это в условиях, когда целые регионы (например, на Западе Украины) охвачены русофобской истерией? Не факт.

Следовательно, речь может идти о глубокой трансформации всей Украины на принципиально новых основах (федерализация, конфедерализация, два или более территориальных образования и т.д.). Но это вопрос политический, и эти вопросы — хотя бы перед собой — надо ставить уже сейчас.

Враг по соседству. Что делать с нацистской Украиной © коллаж Украина.Ру

Говорите с Украиной. Нет ничего хуже пустой неизвестности, часто именно она заставляет человека оказывать инстинктивное сопротивление — лучше привычный мир, нежели неясные перемены. Донесите до большинства украинцев приемлемую картину грядущего мира — и нация наспех вымуштрованных врагов, вполне возможно, обратится в привычных братьев. Во всяком случае, в пределах интересующей нас территории.