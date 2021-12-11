Владимир Зеленский дал интервью, посвящённое, главным образом, тонкой регулировке переговорного процесса по Донбассу при помощи кувалды и чьей-то матери. Шлагбаум там поминался только один раз – в приложении к НАТО. Впрочем, главной темой всё же было не НАТО, а урегулирование конфликта на востоке страны

Для того, чтобы начать урегулирование, нужно прекратить горячую фазу конфликта. Тут, правда, всё хорошо: «месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства».

Вообще-то говоря, для того, чтобы это выяснить, никаких переговоров между президентами России и США проводить не надо — Россия три раза на дню сообщает, что она не собирается нападать на Украину и не имеет никаких планов присоединять какую-либо часть её территории (даже ДНР и ЛНР).

Не надо было проводить никаких переговоров чтобы выяснить: нынешняя военная тревога — продукт «Associated Press», «The Washington Post», «Bild» и их источников в Вашингтоне. Достаточно вспомнить, что европейские союзники США и сама Украина «обнаружили» угрозу российского вторжения только после долгих уговоров и выкручивания рук со стороны США.

Фактически, Байден сам подвёл мир к грани «войны с Албанией» (был такой эпизод в фильме «Хвост виляет собакой») и сам же «урегулировал конфликт». С тем же успехом он мог бы предотвратить войну с инопланетянами, но в инопланетян верит меньше людей, чем в Россию.

Фиксация «независимости» Украины тут была очень важна, потому что из текста возникает впечатление, что Байден защищал территорию своей колонии. На самом-то деле Байден ничего не защищал — запугивал только. Причём вовсе не Украину (мнение которой мало кого интересует), а своих европейских союзников, которые боятся, что США их бросят как афганский режим.

Есть тут и ещё один важный момент — Зеленский в принципе не верит никаким словам Путина, сказанным без «идеологического перевода» со стороны США (и только США!). Поэтому:

— Когда Зеленский говорит, что не исключает «отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации», он врёт. Нельзя договариваться, если в принципе не доверяешь партнёру.

Справедливости ради надо сказать, что Путин Зеленскому тоже не доверяет — Владимир Александрович за два с половиной года всех убедил в том, что верить ему не стоит.

— Когда Зеленский говорит, что для него очень важно «не потерять Нормандский формат», он тоже врёт — по той же самой причине. И не потому, что в этом формате его заставят выполнять Минские соглашения (Меркель и Макрон уже подтвердили, что они признают за Украиной право не выполнять соглашения), а потому, что его не устраивает никакой формат без участия США.

Впрочем, тут Зеленский и не скрывает ничего — «нормандский формат» нужен не для того, чтобы о чём-то договариваться, а «поскольку в нём заинтересован Макрон», каковой «Макрон сегодня — один из лидеров Европы, очень важный лидер и мощный. (…) Потому для меня очень важна его реакция».

На фоне всего этого работу Зеленского по урегулированию конфликта вполне можно было свести к переговорам с Байденом. Только вот Байден, похоже, договариваться о чём-либо с Зеленским не собирается — ему послушание важно.

Тем не менее, Зеленский обозначает и некоторую готовность к «уступкам».

Журналистка канала «1+1» интересуется, не хочет ли Зеленский посоветоваться с народом относительно статуса оккупированных территорий, и Зеленский отвечает — да, хочет. «Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. (…) Это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма».

Вообще-то говоря проведение референдума относительно Донбасса и/или Крыма заведёт ситуацию в тупик, сделав дальнейшее проведение переговоров бессмысленным — из социологических данных следует, что избиратели согласятся только на сохранение Донбасса и Крыма в составе Украины на общих условиях (в крайнем случае — «особый статус» большого концлагеря). Хотя, конечно, Зеленский может воображать, что это усилит его переговорные позиции.

Впрочем, даже на этой глупости его фантазия не остановилась, и он продолжает: «это может быть в целом относительно прекращения войны. Так может быть, что кто-то, какая-то страна, будет нам предлагать те или иные условия».

Вообще, это саморазоблачение прекрасно — страна подверглась подлому нападению коварного агрессора, потеряла часть территории, но, чтобы прекратить войну, можно, например, провести референдум. Вот проводит Зеленский референдум и общество говорит — Россия должна капитулировать, над Кремлём нужно повесить украинский флаг, а на Красной Площади провести парад киборгов… И Россия, понятно, устрашённая единством нации, капитулирует.

Вы, кстати, зря смеётесь. Вот вполне реальная новость недавних дней:

«В Facebook на фоне сообщений о возможном вторжении России запустили флешмоб "Украинцы будут сопротивляться".

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Андрей Левус, анонсируя запуск флешмоба, писал 4 декабря в Facebook о предстоящих сегодня переговорах президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Путин в ультимативной форме требует сдачи Украины, иначе угрожает войной. Давайте продемонстрируем Путину и миру, что украинцы не будут торговать суверенитетом. "Мира" на условиях России все равно не будет — даже если Запад договорится с Путиным, а власть Зеленского капитулирует, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад!».

Это, конечно, очень смешно — давайте отразим «российскую агрессию» на страницах американских газет флешмобом в социальных сетях. Но может быть и не смешно — если Зеленский попытается решить проблемы войны и мира через механизм референдума в условиях, когда информационным пространством рулят пропагандисты войны, то эффект будет примерно такой же.

Общий вывод, однако, традиционный. Из интервью Зеленского следует:

Во-первых, он не собирается выполнять соглашения. Правда не просто так — из внутренней вредности, а опираясь на международную поддержку и общественное мнение.

Во-вторых, договариваться он тоже ни с кем кроме Байдена не собирается. Правда, это и логично — вести с кем-то переговоры без разрешения Байдена он всё равно не может.

Картина маслом — Зеленский в окружении закрытых шлагбаумов…