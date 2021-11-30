У американских неоконсерваторов есть блистательный план спасения Украины от «российской агрессии». Его предложил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Свое видение масштабной операции противодействия экспансионистским намерениям Москвы он изложил в статье, статье, опубликованной на сайте «1945». Болтон убежден в том, что необходимо «разморозить» все, так или иначе связанные с Россией, конфликты на постсоветском пространстве. В первую очередь необходимо расправиться с Приднестровьем. Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

«Одним из приоритетов политики должно быть уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России. Другим отвлекающим фактором может быть повышение внимания международного сообщества к Абхазии и Южной Осетии, оккупированным провинциям Грузии», — пишет один из самых известных американских вурдалаков, традиционно жаждущий крови. То есть вот прямо так и написано: «уничтожение Приднестровья»!

Болтон считает обходные — экономические и политические пути давления на Россию — паллитативными. То есть временные и «ситуативные меры — такие как противодействие «Северному потоку — 2», поставки на Украину военной помощи, санкционное давление малоэффективно, поскольку Москва, предвидя подобные шаги, легко нейтрализует наносимый ими ущерб. Только большая кровь может стать спасительным для Украины средством.

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Статью Болтона можно считать случаем пограничным. Так далеко в обнаружении абсолютно людоедских намерений не заходил ни один американский политик, кроме, может быть, некоторых генералов, чей голос в политическом дискурсе имеет исчезающе малый вес. Впрочем, развязывание военных конфликтов по всей планете является издавна стратегической политикой США. Но реки крови надежно упаковывались в тезисы о необходимости экпорта демократии. Никто не говорил, что война — это сугубо инструментальное средство, которое следует использовать для сдерживания России.

Как Запад готовит Украину к войне с Россией, которой не будет © коллаж Украина.Ру

Нет сомнений, что Болтон великолепно осведомлен, что со стороны России Украине ничего не угрожает, по крайней мере, при нынешнем состоянии дел. Но золотая мечта американского политического истеблишмента —создать casus belli для полноценной войны, втянуть в нее Россию. И Болтон, будучи выразителем взглядов клана отмороженных «ястребов» указывает на то, как это сделать максимально эффективно.