Свое видение масштабной операции противодействия экспансионистским намерениям Москвы он изложил в статье, статье, опубликованной на сайте «1945». Болтон убежден в том, что необходимо «разморозить» все, так или иначе связанные с Россией, конфликты на постсоветском пространстве. В первую очередь необходимо расправиться с Приднестровьем.
«Одним из приоритетов политики должно быть уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России. Другим отвлекающим фактором может быть повышение внимания международного сообщества к Абхазии и Южной Осетии, оккупированным провинциям Грузии», — пишет один из самых известных американских вурдалаков, традиционно жаждущий крови. То есть вот прямо так и написано: «уничтожение Приднестровья»!
Болтон считает обходные — экономические и политические пути давления на Россию — паллитативными. То есть временные и «ситуативные меры — такие как противодействие «Северному потоку — 2», поставки на Украину военной помощи, санкционное давление малоэффективно, поскольку Москва, предвидя подобные шаги, легко нейтрализует наносимый ими ущерб. Только большая кровь может стать спасительным для Украины средством.
В свое время Болтон входил в ближайшее окружение Трампа, назначившего его своим советником. Но это не стало причиной обрушения его политических активов при Байдене, поскольку при Трампе он оказался абсолютно чужеродным элементом, действовавшим вразрез с изоляционистской стратегией президента, хотя Болтона и называли самым влиятельным человеком в команде. Болтон был настроен крайне враждебно по отношению к России и КНДР и призывал к началу военной операции в Иране. По всем этим трем моментам президент имел отличное мнение. Не сходились они и по вопросу вывода войск из Афганистана. В результате кровожадный советник был отправлен в отставку.
Статью Болтона можно считать случаем пограничным. Так далеко в обнаружении абсолютно людоедских намерений не заходил ни один американский политик, кроме, может быть, некоторых генералов, чей голос в политическом дискурсе имеет исчезающе малый вес. Впрочем, развязывание военных конфликтов по всей планете является издавна стратегической политикой США. Но реки крови надежно упаковывались в тезисы о необходимости экпорта демократии. Никто не говорил, что война — это сугубо инструментальное средство, которое следует использовать для сдерживания России.
Предельно антигуманная логика Болтона работает для закавказского региона. Но как делу может помочь «уничтожение Приднестровья»? Россия в случае акта агрессии против опекаемого ею союзника, находящихся в регионе миротворческих российских сил, граждан РФ непременно обеспечит им полноценную защиту. Это означает, что придется «прорубать» коридор по территории Украины, что очень серьезно раздвинет границы боевых действий на украинской территории. И да, теперь с прямым участием российской армии. То есть теоретически первый же шаг, предлагаемый Болтоном, приведет к взрывной военной эскалации, а вовсе не наоборот. Противоречие легко объяснимо и заключается оно отнюдь не в географическом невежестве экс-советника экс-президента.
Нет сомнений, что Болтон великолепно осведомлен, что со стороны России Украине ничего не угрожает, по крайней мере, при нынешнем состоянии дел. Но золотая мечта американского политического истеблишмента —создать casus belli для полноценной войны, втянуть в нее Россию. И Болтон, будучи выразителем взглядов клана отмороженных «ястребов» указывает на то, как это сделать максимально эффективно.