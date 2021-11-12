По слухам, будоражащим киевских политиков, уже в субботу может состояться съезд «Слуги народа», на котором планируется исключить из партии и лишить парламентского мандата экс-спикера Рады Разумкова

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

То, что Владимир Зеленский пытается избавиться от конкурента, играющего на его поле, с политической точки зрения верно, а нравственностью оба «юных дарования» не обременены. То, что Дмитрий Разумков пытается построить собственную политическую карьеру на руинах карьеры Зеленского — тоже не преступление. «Президент из кабаре» потерял поддержку как населения, так и политического класса. Его «демократическое переизбрание» на второй срок является настолько невероятным, что быстро растущее число потенциальных преемников является очевидным результатом деятельности самого Зеленского.

Разумков не хуже, а лучше Зеленского удовлетворяет образу «честного мальчика из хорошей семьи», который, «ужаснувшись происходящим», решил «спасти народ». У него выражение лица не такое хитрое, и говорит он значительно лучше, и реагирует на меняющиеся обстоятельства более оперативно. В общем, он более квалифицирован как политик, при этом менее амбициозен и более управляем, чем Зеленский. Уважаемые люди могут надеяться, что этот не забудет, из чьих рук кормится, и от рук не отобьётся.

Правда, власть портит. В украинских же условиях она ставит любого, самого порядочного человека перед необходимостью действовать методами незаконными, противозаконными и антиконституционными. Любой украинский президент по определению узурпатор. Он не может не то что к власти прийти — просто стать узнаваемым без помощи крупного капитала. То есть ещё до своего кандидатства он должен заключить союз с кем-то из олигархов. Но в обмен олигарх-благодетель желает получить от него больше, чем может легально дать ему любой президент — право эксклюзивно грабить Украину, невзирая на желания не только других олигархов, но и зарубежных «партнёров».

Энергомайдана не будет. Если Зеленский договорится с Путиным © коллаж Украина.Ру

Президент, может быть, и хотел бы удовлетворить всех, но растущая ресурсная недостаточность, к концу правления Януковича превратившаяся в хроническую проблему Украины, не позволяла материально обеспечить компромисс между олигархическими семьями. Качели (от общеолигархической поддержки к общеолигархической оппозиции) стали регулярным свойством украинской политики. Второй срок любого президента мог быть обеспечен только за счёт всё более (от президента к президенту) массовых фальсификаций, на что оппозиция отвечала майданами или по-аваковски тихим силовым принуждением к уходу (как было в случае с Порошенко).

Борьба шла не за «европейский выбор» или «пророссийскую ориентацию». Прозападную политику проводили все президенты. За монопольный доступ к государственному ресурсу боролись фракции национальных производителей — промышленников и банкиров-компрадоров. При этом, учитывая, что каждая крупная олигархическая семья обустраивалась пор принципу средневекового германского имперского княжества (у которого наличествовали все признаки независимого государства), один и тот же олигарх, как правило, принадлежал и к фракции промышленников-националов, и компрадоров-банкиров. Подчеркну ещё раз, что обе фракции были настроены исключительно прозападно и видели в России исключительно источник внешнего ресурса, обеспечивающего внутриукраинскую стабильность и рост их собственных состояний, несмотря на политику экономических уступок Западу. Потери на западном направлении должны были с избытком компенсироваться за счёт России.

В такой ситуации с учётом, что Запад не только на постсоветском пространстве, но везде в мире делал ставку на компрадоров, немудрено, что в конечном итоге весь украинский олигархат перешёл во фракцию компрадоров. Уже в ходе президентства Януковича прежнее деление не действовало, интересы национального производителя приносились в жертву в рамках общеолигархического консенсуса. Никто из олигархов не протестовал против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, все его поддерживали. Возникшее в последний момент сопротивление Януковича было сопротивлением политика, внезапно увидевшего, что его лишают политического и экономического ресурса для нормального стабильного управления своей вотчиной. Потому Янукович и требовал от ЕС не чего-то невозможного, а только 15-20 миллиардов евро на «безболезненный переход на евростандарты». На самом деле эти деньги нужны были, чтобы без проблем дотянуть до выборов 2015 года, после победы на которых Януковичу было бы всё равно, насколько быстро падает уровень жизни.

Поэтому олигархический проевропейский мятеж 2013-2014 годов, после некоторых колебаний был поддержан Западом. С этого момента позитивный выход из кризиса оказался недоступен украинским элитам. Они оказались обречены на каннибализм, когда более сильные олигархические семьи продлевают своё существование за счёт пожирания более слабых.

Опыт Януковича и Порошенко научил как западных партнёров, так и украинских олигархов, что президент-олигарх опасен для них всех. Даже не понимая, но инстинктивно чувствуя порочную природу украинской государственности, он пытается стать единственным политиком и единственным олигархом в стране. Выход оказался прост и незатейлив. Его предложил с подачи Сороса Пинчук, выдвинув потенциальным кандидатом в президенты певца, ничего не смыслящего в политике. Но инициативу почти случайно перехватил Коломойский, выдвинувший комика, оказавшегося более харизматичным и телегеничным.

Когда сегодняшние псевдопророссийские сектанты на Украине заявляют, что они голосовали не за Зеленского, а против Порошенко, они даже не понимают, что тем самым подтверждают абсолютную эффективность олигархической пропаганды. Ведь именно против Порошенко сложился олигархический консенсус, как против слишком самостоятельного и опасного для олигархов политика. Его надо было заменить всё равно кем, но лучше всего непрофессионалом.

Идею оценили все олигархи. Поэтому Пинчук сдал своего Вакарчука, а Ахметов с Аваковым слили Тимошенко, внезапно не попавшую во второй тур, попытавшуюся выступить, но тут же успокоенную тем самым олигархическим консенсусом, бороться против которого не посмела.

Таким образом, выдвиженец Коломойского стал общеолигархическим кандидатом. Игорь Валерьевич был вынужден вступить в этот колхоз, поскольку иначе его мальчик вылетел бы ещё в первом туре и никто никогда не узнал бы, что его поддерживало аж 73% от пришедших на выборы во втором туре избирателей.

Грядут перевыборы. Разумков ударил по Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тут же против Зеленского сложился олигархический консенсус. С ним остался только Коломойский, который боится, что при смене власти, американцы добьются от Украины его выдачи. Если он получит от Вашингтона гарантии безопасности, он немедленно сдаст Зеленского. Но США пока ещё великая держава, хоть по собственному признанию уже одна из трёх (наряду с Россией и Китаем), а великие державы не торгуются с барыгами. Поэтому у Колмойского очень мало шансов продать Зеленского, а в команде действующего президента Коломойский — единственный талантливый политический игрок, хоть и местечкового разлива, но по сравнению с остальными киевскими политиками — Монблан. Так что на сегодня они даже более взаимозависимы, чем были в ходе предвыборной кампании 2019 года.

Главой оппонирующей фракции оппозиционного олигархического консенсуса выступает Ахметов. Тот факт, что Ринат Леонидович, никогда не выступавший против действующих президентов, а просто дожидавшийся исхода схватки и бравший в долю нового, в этот раз вышел на авансцену украинской политики — ярчайшее свидетельство того, насколько исчерпана ресурсная база страны. Нет уже даже политического резерва. Когда маршал Ворошилов с шашкой наголо водил в 1941 году бойцов РККА в контратаки на наступавших немцев, это не было настолько противоестественно. Всё же Ворошилов — командир эпохи Гражданской войны, когда личный пример играл непропорционально большую роль, и не только комдивы, но и командармы иногда лично участвовали в боях.

Когда Ахметов лично ведёт армию оппозиционных олигархов на штурм «зеленковских высот», это значит, что даже крохи украинского ресурса, оставшиеся от былого великолепия, слепившего олигархические глаза в 90-е годы, являются настолько принципиальными для выживания каждой отдельно взятой олигархической семьи, что руководство операциями уже нельзя доверить наёмным политтехнологам — приходится всё делать самому.

На политической сцене Украины ведут принципиальную непримиримую борьбу Зеленский и Разумков. На деле это не более чем куклы, управляемые Коломойским и Ахметовым. Разница между ними лишь в том, что кукла-Зеленский — последний актив Коломойского, а кукла-Разумков может быть в любой момент заменена Ахметовым на кого-нибудь более успешного (как заменили в своё время Вакарчука). Зато кукла-Разумков более предсказуема и послушна хозяину. Зеленский постоянно находится под влиянием сразу нескольких приближённых, поэтому Коломойскому значительно сложнее выстраивать стройную стратегию.

С другой стороны, Коломойскому отступать некуда. В 2014 году, подавляя русскую весну в Днепропетровске, Харькове и Одессе, и в 2015 году, когда практически сверг Порошенко (но сдался под давлением американского посольства, о чём теперь, несомненно, жалеет) он уже продемонстрировал, что в критической обстановке умеет действовать быстро, решительно, абсолютно не стесняясь в средствах и не рефлексируя по поводу возможных последствий. За свою жизнь он уже столько натворил, что в случае поражения пожизненное заключение будет для него лучшей альтернативой петле. Зато пока он победитель, он недосягаем для врагов. Чем больше под его контролем человеческих душ и материальных ресурсов, тем больший у него потенциал в торге за свою жизнь, свободу и сохранение нажитого состояния.

Коломойский и политическая команда Зеленского едины в том, что готовы к применению любых средств для сохранения и упрочения своего господствующего положения. Но мы не знаем, насколько крепки нервы у тех же Ермака с Даниловым, ведь в критической ситуации им, естественно, сделают заманчивые предложения, заодно нарисовав их личные печальные перспективы после поражения, если предложения ими не будут приняты. Мы не знаем как далеко готовы зайти силовики в выполнении преступных приказов Зеленского и сколько будет стоить лояльность ключевых генералов. Мы не знаем, насколько сохранил Аваков влияние в структурах МВД и среди конфедерации «азовских» нацистских организаций.

Разумков «потроллил» Зеленского его же советом © president.gov.ua

Именно эта стадия, борьба всех со всеми, должна была начаться и началась на Украине ещё в 2014-2015 годах в формате противостояния Коломойский — Порошенко, но была временно парализована американским руководством, которое также выступило третейским судьёй в борьбе Порошенко и Яценюка, а затем дало согласие на отстранение от власти Порошенко в формате свободных выборов.

В борьбу украинских пауков в банке американцы больше не вмешиваются, им не до того, они пытаются дорого продать России свои никому не нужные восточноевропейские активы. Украина — лишь один из этих активов. Дестабилизация и возможная гражданская война всех со всеми, сопровождающаяся геноцидом оставшихся пророссийских деятелей, равно как и возможное нападение Киева на Донбасс или его участие в польско-белорусском конфликте — лишь один из аргументов, при помощи которых США пытаются набить цену своему лежалому товару.

Но на украинской сцене весёлый Арлекин бьёт унылого Пьеро, а зрители надеются, что добро обязательно победит.