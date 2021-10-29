Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает об империи. Первый материал цикла посвящён имперскому стилю

Вычитал у популярного колумниста Бориса Межуева интересную фразу о том, что Британия, при всех ее проблемах, обладает неким «имперским стилем». Весьма точная характеристика через весьма неточный, даже расплывчатый, термин.

Все могут определить, почувствовать «стильность» явления или человека. Хотя мало кто может дать определение стилю. Действительно, что это такое? Элегантность, тонкий вкус, преемственность, соответствие духу времени или, напротив, приверженность давней традиции? Или отблеск сильной и красивой идеи, наконец? Видимо, всего понемногу и поэтому стиль — это то чему многим хочется подражать…

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В общем, знают и отец, и сын о чем говорят.

Соответственно задумался — а какие державы вообще претендуют на собственный стиль. Имперский стиль! Думаю, таких не так уж много. Британия со Штатами — да. У этих есть свой узнаваемый почерк. Гусары тихо! Без нецензурных комментов.

В континентальной Европе в этом плане жидковато. Я бы выделил только «польский стиль». Ну, еще венгры теребят и возбуждают стилистику Австро-Венгерской империи. А так буйный «дух Шиллера» задушен. Память неистового Колумба осквернена разрушением его монументов. Католические покорители земель легли под геев… Ясно. Понятно.

С другой стороны явно просыпается мусульманский «имперский стиль». Спросите про «Туранский мир» у того же Эрдогана.

Ну и «Русский мир», русская, даже на культура, а фактически своя цивилизация, демонстрирует пронзительные нотки уникальной православной своеобычной державной стилистики. Ее тоже можно отнести к имперским сюжетам, причем без негативной коннотации. Парадоксально, но есть «империи» без «империализма» как в РФ. И случается «империализм» без «империй» как на Украине. Но это тема последующего разговора.

А пока констатируем, что в новом мире выжить можно будет только с имперской волей к жизни. И неплохо бы знать предполагаемую силу и специфику удара основных актОров будущей геополитики.

Межуев: Британия использует рычаги влияния на Украину © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

Начну, пожалуй, с вышеобозначенного «британского имперского стиля». Он удивительно точно описывается приемами и спецификой семейства стилей ушу под общим названием «ЧАНЦЮАНЬ» (длинный кулак).

Как понятно уже из самого названия, здесь всячески избегают сближения соперников на короткую дистанцию. За счет специальных прибамбасов «длинного усилия» — разворота плеч, полного выпрямления рук, включения пальцев и пр.- расстояние удара максимально увеличивается.

В «британском имперском стиле» это проявилось прежде всего в колониальной политике и военной концепции. В частности, самым ярким проявлением стиля стал доктринальный акцент на заморские администрации и, особенно, морские авианосные группировки.

Штаты позже довели до абсолюта «британский стиль», сделав его стержнем всей своей внешней и оборонной политики на целые века. В американском мировоззрении тот же авианосец — это не металическая военная платформа для решения локальных боевых проблем. Это — сакральная «прелесть» для вывоза внутренних проблем за внешний контур метрополии. Сегодня на авианосцах в Штатах держится всё — от внутренней стабильности до курса доллара. (Когда-то гениальный Александр Зиновьев провидчески заметил, что курс доллара будет держаться не на золотом запасе, а на палубах авиаматок).

Стиль «длинный кулак» — методика дальнозорких, но близоруких. Ее носители хорошо видят за тысячи километров, но часто не замечают то, что под носом. Ну, как носороги, которые чуют врага на расстоянии, но не видят в упор.

Помню, довелось встречаться с только что почившим от «короны» Колин Пауэллом. До сих пор храню презентованную им заколку на галстук с его выцарапанной подписью. Это было еще до иракской компании и до фарса с пробиркой, чего он потом искренне стыдился. Здоровенный породистый мужик с пудовыми гарлемскими кулаками размышлял очень уверенно и стратегично о будущем планеты. Потом подал кофе его безупречный и лощенный ординарец.

Прикольно, когда бледнолиций офицер обслуживает темнокожего генерала. Но мне бросилось в глаза то, что шнурки ботинок капитана были полностью развязаны. Я и спросил главного военного не боится ли он быть облитым кофе, при падении помощника — вдруг тот запутается в шнурках. Колин помолчал, а потом заметил: «У молодых сейчас так модно ходить, а устав не запрещает.»

В этом то и весь англо-американский стиль — смотреть за чужие океаны, но путаться в собственных шнурках…

Лондон хочет вернуться в Черное море с помощью Киева. Чтобы бороться с Москвой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Соответственно, англо-американцы всегда сильны «длинным кулаком», но неизменно проигрывают в ближнем бою, где просто вязнут в незнакомых мелочах. Хоть в Грузии, хоть в Афгане, хоть на Украине. И ведь знают этот свой роковой изъян, но соблазны моды не могут преодолеть. Особенно, если «устав не запрещает».

И вот уже начальник штаба обороны Англии Николас Картер заявляет о готовности империи участвовать во второстепенных локальных геополитических разборках. Забывая при этом мастер-класс великой и ужасной Маргарет Тетчер. Это когда она учила присутствовать только в тех ситуациях, где затронута глобальная честь империи. Это когда она призывала, чтобы удар был не только «дальним», но и умным. Это когда она целый ком внутренних проблем — от закрытия шахт до скандалов в королевском семействе — как бык овцу покрыла Фолклендской компанией. Взяла и выкинула насущные тревоги рядовых англичан за одиннадцать тысяч километров. Это действительно был имперский стиль, где оглушают масштабом, где не дают стране погрязнуть в подробностях. Но это время быльём поросло.

И вот уже министр обороны США Ллойд Остин хоть и представляет демократических «ослов», ведет себя в Грузии и на Украине как республиканский «слон» в тесной посудной лавке. Хотя ослов на переправе не меняют. Значит ждать беды: империи, мечтая нанести очередной удар, всегда рушились, когда изменяли своему базовому стилю.

А базовый стиль прост и лаконичен. «Длинный кулак» предполагает всего три, хоть не сталинских, но дальнобойных ударов.

Первый — военный, но на о-о-чень большой дистанции. Отсюда у американцев, повторюсь, не только культ авиаматок, но почти восемьсот военных баз в 177 странах мира. (Сравнить с 18 российскими в основном у границ).

Второй — валютный. То есть маневры долларам как мировой валюты и контроль над Федеральной резервной системой.

Третий — рыночный. Точнее управление дистанционным доступом к основным мировым рынкам и истовое поклонение либеральному рыночному фундаментализму…

В такой парадигме проблемы местных «индейцев» действительно не волновали глобального «шерифа». В этом была вся сила (хотя и слабость) подобного стиля. Поэтому когда тот же Остин вдруг в ходе украинского визита начинает подробно мусолить особенности «черноморской политики», возникает недоумение. Возможно Черное море интригует первого темнокожего министра обороны Штатов своим названием, но он гарантированно не «в теме» этого дальнего для его страны и весьма локального региона. И понимает здесь он не больше, чем в хитросплетениях опиумных троп на заоблачных перевалах Афгана.

В одном из культовых американских конспирологических романах агент ФБР говорит, что если какой-то лидер далекой и второстепенной страны доставляет проблему Америке, не надо входить в детали и подробности, а надо просто «вышибить все дерьмо из гаденыша». Или, как говорили в еще одном знаковом романе «мы не контролируем мелочи». Это и был «длинный кулак». А сейчас ни силы кулака, ни знания деталей. Да еще и совместный «бизнес» с «гаденышами». И всё потому, что оттачивая свой стиль, они параллельно создавали среду, в котором он не работает. «Развитой постмодерн» как его метко окрестил Пелевин. Сплошные мелочи…

Когда-то мне довелось побывать с экскурсией в усадьбе Томаса Джефферсона со странноватым для американской глубинке названием «Монтичелло». Именно здесь разрабатывались принципы «самой демократичной в мире» Американской Конституции.

Эксперт рассказал, дадут ли британцы отпор России в случае раскола США © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

Так совпало, что я был в усадьбе вместе с бывшим президентом Союза Горби. Он потом написал в книге отзывов усадьбы, что любит американский свободолюбивый народ. А я написал, что восторгаюсь американским демократами за их умение в упор свой народ не замечать. Хотел было еще дописать знаменитый афоризм Леонида Шебаршина «демократия бы победила, если б не демократы», но постеснялся…

И вот беда — удар, по «длине усилия» уже не тот. И военный, и финансовый, и рыночный. Военный купирует Россия. Финансовый — внутриполитический раздрай. Рыночный — Китай. И влезли себе на горе в «узкие коридоры».

Короче, запутались в шнурках. Тогда впереди — только падение. И тут не поможет даже практикуемое сегодня в американско-английской элите «прагматическое раскаяние». Дело в том, что мир устроен по другому: либо раскаяние, либо выгода. Сакральное не бывает утилитарным…