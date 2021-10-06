В ночь на 2 октября в Чернигове шайка молодых преступников жестоко избила двух полицейских, которые в свободное от службы время зашли в продовольственный магазин

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Артур Ерохин, скончался на месте; его товарищ находится в реанимации. Поводом для нападения послужило сделанное полицейскими замечание компании подростков…

Украину уже не первый год захлестывают волны уличной преступности, но в пылу политических и военных сражений, грандиозных коррупционных скандалов и продолжающегося тарифомора эта тема остается второстепенной. Однако полностью игнорировать могут только полностью слепые люди. Даже Михаил Саакашвили незадолго до своего убытия в Грузию в эфире телеканала «Украина 24» признал, что Украина превратилась в рай для криминалитета.

«Украина — проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал, — говорил Саакашвили, — любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех». При этом обличитель скромно умолчал, что и сам является фигурантом многих уголовных дел.

Известный украинский журналист Александр Мартыненко с некоторым изумлением рассуждает, дескать, Украина откатилась в «лихие девяностые». «Те, кто постарше, помнят как у нас "Мерседесы" взрывались каждый день неожиданно, как выходили и "поливали" из автоматов всех, кто сидит в машине, убивали, — в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил Мартыненко, — и у меня такое впечатление, что у нас появляется сейчас какое-то новое поколение этих уголовников, бандитов, которые помоложе лет на двадцать, возрастом как и те были тогда, которые тоже таким образом сейчас пытаются установить какие-то свои порядки».

Вор в законе должен сидеть в тюрьме! Но будет ли? Аваковым клич «мусора не люди»; или выпущенных «революцией достоинства» и направленных на подавление антимайданных волнений уголовников; или вооруженных мародеров, под видом добробатов грабивших, насиловавших, убивавших людей Донбасса; или безнаказанных военных преступников из числа «героев АТО».

Этих людей десятки тысяч, у них на руках кровь соотечественников и сотни тысяч единиц украденного и «наградного» оружия, ими заложены десятки схоронов с боеприпасами и взрывчаткой, а украинские спецслужбы сами нередко крышуют подпольную торговлю оружием из зоны конфликта. Считать, что это оружие не будет стрелять, взрываться, убивать — верх глупости. А если вспомнить, что оно в основном находится в руках «национальных героев» (дремучих националистов с малоустойчивой психикой), то картина становится совсем печальной.

На воле веселится имитировавший нападение на себя убийца Сергей Стерненко (судмедэксперты доказали, что Стерненко не мог получить порез левой руки, якобы отбиваясь от нападения), освобождены от наказания и прекрасно себя чувствуют убийцы писателя Олеся Бузины — Андрей Медведько и Денис Полищук, разваливается дело по убийству журналиста Павла Шеремета.

Продолжаются массовые убийства в Донбассе. Согласно данным ООН, только среди мирного населения и только за последние полгода там пострадало 62 человека (15 погибших и 47 раненых, что на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев). Причем 81% жертв — на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, более 80% «прилетов» боеприпаосв — на территорию ЛДНР. Вполне понятно, кто кого обстреливает, но украинских обывателей куда больше интересуют рекорды из сала, географические карты из колбасы и массовое пение в вышиванках. И лишь когда бродячие «активисты» начинают щемить чей-то личный хвост, на болоте раздается жуткий вой: «Разве мы за это стояли на Майдане?». Судя по достигнутым результатам — да.

Ежели принять за истину официальную версию покушения на первого помощника Зеленского, господина Шефира (хотя эта версия и вызывает много вопросов), то преступники уже не стесняются отстреливать госчиновников самого высшего звена. А если это инсценировка (вроде приснопамятного покушения на Аркадия Бабченко), то она не должна затмить собой произошедшее в тот же день очередное громкое убийство, когда в кафе был застрелен черкасский авторитет Михаил Козлов. Причем, как сообщают украинские СМИ, в 2015 году Козлов стал основателем местной «патриотической» организации «Организованная защита граждан», с помощью которой кошмарил своих «менее патриотичных» конкурентов.

Киевские таксисты прикидывались полицейскими, чтобы получить «выкуп» с наркодилеров © depositphotos.com

Так, по сведениям ТГ-канала Анатолия Шария, 1 октября 2020 года в Киеве у здания паба на улице Михайловской сотрудники СБУ подошли к бизнесмену, затолкали его в автомобиль, вывезли в лес и в течении полутора часов избивали, требуя выдать им 200 000 долларов. В преступную группу входили заместитель начальника Первого управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ, начальник отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Управления СБУ одной из областей, старший оперуполномоченный III отдела Первого управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Зато в последние годы майданной Фемидой было вынесено три десятка приговоров за «надругательство над национальным флагом», а сколько уж схвачено «сепаратистов» из социальных сетей — и не сосчитать! Об очередном случае 27 сентября сообщили в Мариуполе, где 51-летнего жителя города приговорили к трем годам лишения свободы за репосты в «Одноклассниках». Убийцы на улицах украинских городов киевский режим почему-то не пугают.