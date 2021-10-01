За Украиной приходится приглядывать, даже пребывая в отпуске или на досуге. И если оценить ситуацию отстраненным взглядом, просто поражает фантастическое стремление этого государства к самоуничижению. Мы расскажем вам о всего десяти днях из жизни Украины — но таких дней после Майдана было в сотни раз больше...

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Александра Усика за звание чемпиона мира в супертяжелом весе вызвала настоящий взрыв ненависти среди «патриотов Украины». Ему припомнили и высказывания о братстве с русским народом, и крымское происхождение, и принадлежность к Украинской Православной церкви. Заместитель председателя Синодального управления военного духовенства ПЦУ, обладатель серебряной награды «Народный герой Украины», военный капеллан Константин Холодов договорился до того, что победа Александра Усика — это «трагедия» украинского народа, а сам спортсмен — грандиозная «проблема» Украины. А так называемый «режиссер» Олег Сенцов предложил отдать Усика на перевоспитание всяческим «патриотам»…

Это на полном серьезе говорится о чемпионе мира, трансляцию поединка которого Украина даже не удосужилась организовать. Не хотелось бы занимать внимание читателей потоком обрушившейся на Александра брани, где слово «вата» самое мягкое, но может — после инцидентов с Александром Усиком, Ярославой Магучих, нападения расистов на Жана Беленюка, травли футболистов, которые выступают за российские клубы — многим украинским спортсменам в принципе надо подумать над сменой флага, под которым они выступают? Ведь нынешний режим ценит не спортивные достижения, а совсем иные качества, которые к спортивной чести в принципе отношения не имеют.

2. Как не имеет отношения ни к спорту, ни к театру еще один «воспитатель» знаменитостей — мовный омбудсмен Тарас Креминь. Который тем не менее решил обнародовать свое шпрехенфюрерское мнение о театральных постановках на русском языке. По его сведениям, только в двух театрах Львова и Ивано-Франковска все спектакли идут на государственном языке, и только три театра полностью соблюдают норму о переводе спектаклей на мову с помощью субтитров. Как утверждает Креминь, в числе «злостных нарушителей» оказался знаменитый Одесский оперный театр, где на держмове идут лишь три постановки (а титрировано 45 из 121 спектакля).

Новости из жовто-блакитного дома © CC0, Pixabay Вячеслав Азаров, — Двигаясь дальше по этому тоталитарному пути, театральное искусство на большей части страны придет к принудительному распространению билетов среди бюджетников, которые окажутся главными ценителями Кармен и Онегина на держмове».

Вячеслав пытается обыграть ситуацию по-одесски иронично, но иронией, сарказмом и сатирой здесь не отделаешься. На Украине взращен целый класс профессиональных бездельников — так называемых «активистов». Их позиционирование в окружающем мире состоит в навязывании заранее проплаченных «истин», и хорошо известно — кто им платит и за что. Пока эта свора швондеров будет иметь хоть малейшее отношение к действующей власти, украинское государство — как исправно работающий механизм — существовать не может: самозванные активисты, всезнающие блогеры и патриотические селебрити продолжат уничтожать его на корню.

3. Ошарашивающей новостью последних дней стало намерение посольства Германии участвовать в установке памятного знака в честь нацистского коллаборанта, бургомистра Киева Владимира Багазия. Мероприятие было приурочено к 80-летию трагедии Бабьего Яра. Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский приводит обширную цитату из протокола допроса полицая Василия Покотило, служившего в личной охране Багазия:

«После перевода меня работать в личную охрану Багазия, я вместе с ним стал ездить на расстрелы. Таких поездок было три. Первый раз было расстреляно 100 человек, куда входили евреи, военнопленные и партизаны. Расстрел производился в Бабьем Яре, стреляли немцы из пулемета. Закапывали трупы, привезенные специально для этой цели военнопленные.

Они говорят «демократия». И вы говорите © СС0, Pixabay

Третий раз я присутствовал с Багазия на расстреле группы более 300 человек, среди которых были женщины, дети и мужчины. Женщины и дети были еврейской национальности. Расстреливали их так же, как и предыдущую группу. Я на этих трех расстрелах личного участия не принимал, а будучи в личной охране Багазия, вместе с ним наблюдал всю картину происходящего».

Теперь (при участии Киевской мэрии, посольства ФРГ и всяческой «общественности») палачу В. Багазию попытались соорудить памятный знак. После установки множества аналогичных памятников другим палачам-националистам это уже кажется не дикостью, но истинным лицом Украины. Однако в последний момент всполошилось посольство Германии и кощунственный проект притормозили.

4. Прославление гитлеровцев — это не случайная ошибка местных властей, но целенаправленная государственная политика Украины. Так на проведение фестиваля «Тропами Бульбы-Боровца» (в честь нацистского коллаборанта Тараса Бульбы-Боровца) и лишь в этом году Министерство молодежи и спорта выделило 400 тыс. гривен. А на проведение националистического сборища «Бандерштадт» государственный «Украинский культурный фонд» жертвует 2,5 миллиона гривен — причем за последние четыре года госфинансирование мероприятия увеличилось в 5 раз: с 400 тысяч до 2,5 миллиона гривен.

Разумеется, ответ на вопрос «чьими союзниками являлись эти борцы за украинскую независимость?», стыдливо обходится стороной — быть гитлеровцем в современном мире считается неприличным. Но есть проверенный путь фальсификаций: уравнять Гитлера и Сталина, вермахт и РККА, и тогда союзничество с Рейхом не будет таким позорным, а Красная армия уже не «армией-освободительницей».

5. Для достижения этой цели адвокатами «Мюнхенского сговора» западных держав с Гитлером в сентябре 1938 года муссируется тема «пакта Молотова-Риббентропа» августа 1939. Исповедуя эту логику в Киеве договорились до того, что Украина «оккупирует» территорию Галичины.

Промайданное издание «Диалог» с радостью сообщает: «Официальный Twitter-аккаунт Украины опубликовал российское сообщение [о воссоединении Западной Украины в 1939 году] с исправлениями и провел работу над ошибками. Российские фейки и манипуляции были перечеркнуты и заменены адекватными терминами. Так называемый освободительный поход совместно с Третьим рейхом гитлеровской Германии был назван оккупацией… Пользователи социальных сетей отметили публикацию, считая, что Украина продемонстрировала наиболее прагматичный и правильный способ борьбы с российскими манипуляциями на историческую тему…».

Итак, новая Украина официально (если верить «Диалогу») признает «оккупацию» части Польши и «незаконность» отторжения Галичины. Следовательно, западные (как и прочие) границы бывшей УССР оказываются под изрядным знаком вопроса. Как можно говорить о Крыме в составе Украины, если даже Галичина является незаконно оккупированной территорией? Не останавливайтесь!

5. Чрезвычайно показательно, что на фоне поддержанной Западом майданной «демократии» запрещаются сотни изданий, фильмов, уничтожаются оппозиционные СМИ, преследуются политические оппоненты. Дело доходит до появлений отвратительной личной мести, как например, арест тещи Анатолия Шария — Аллы Бондаренко.

Популярный украинский ТГ-канал «Шептун» (более 56 тысяч подписчиков) справедливо указывает: «Скорость правосудия в данном случае удивляет. Резонансные убийства, миллиардные хищения могут расследовать годами. А здесь незамедлительная реакция. Очевидно, что это обычная политическая расправа. Однако даже Порошенко так нагло не использовал спецслужбы для борьбы с конкурентами или критиками».

Новая украинская реальность. От печали до радости и наоборот © ifeistravel.com.ua Наталья Пипа публично сообщила о своем личном участии в преследовании неугодных преподавателей украинских вузов — профессора Киевского университета им. Драгоманова Евгении Бильченко, доцента Одесского университета им. Мечникова Дениса Сытникова, завкафедрой Николаевского института Одесской юридической академии Сергея Шубина. По мнению Пипы, они виноваты в выражении симпатии к России, а «изобличить» преподавателей помогали их собственные студенты. Нардеп высоко оценила вклад молодых доносчиков в строительство новой государственности: «Это очень большой прорыв, что студенты не молчат». Какая страна — такие и «прорывы».

6. Увольняемым из украинских вузов преподавателям уже подыскали достойную замену. Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому в военных вузах Украины смогут преподавать все участники боевых действий в Донбассе, в том числе и бывшие добробатовцы из неонацистских батальонов.

«Время использовать опыт отражения российской агрессии в нашем украинском военном образовании, — разъяснил суть законопроекта парламентарий и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, — чтобы каждый, кто защищал на передовой — от добровольца, волонтера до специалистов наших ВСУ — получили возможность преподавать в высших и других военных учреждениях для наших защитников. Время это сделать, чтобы в каждом из 12 вузов, на каждой из 31 военной кафедры такие специалисты получили возможность и преподавать, и повышать нашу обороноспособность».

Для повышения обороноспособности необходимо не только допустить к курсантам и студентам ультраправых боевиков (которых взращивал лично господин Наливайченко и его подручный Дмитрий Ярош), но и изобличать «врагов народа» вне вузовских стен. Бывший коллега пана Наливайченко, экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор СБУ Василий Вовк настаивает, что репрессий в органах высшей власти должно быть значительно больше, ибо «там есть десятки резидентов ФСБ Российской Федерации». «Там непростые люди, эти резиденты, — обосновывал необходимость дальнейших чисток господин Вовк. — Я думаю, зрители понимают, кто такой резидент; это тот человек, который объединяет агентурную сеть. Вот эти резиденты и внедряют. Вот этого на работу возьму, вот этого в МВД, этого в СНБО — все, всюду все внедрено».

7. Враги Украины прокрались в самые высокие кабинеты власти. Взять, к примеру, Алексея Арестовича — спикера делегации Украины на Минских переговорах, активного медийного персонажа, военного эксперта. «Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта — а каким взводом, которой ротой командовал господин Арестович?», — вопрошает один из бывших командиров ВСУ и экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, и немедленно отвечает: «Никакой… А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из "Десны", где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?».

Но повезло ли тем, кто, воюя против собственного народа, выжил? «Ветеран АТО», бывший диверсант Иван Деев в интервью украинскому сайту «Обозреватель» поведал, как чувствуют себя атошники в окружении мирных людей: «Мы дожили и до того, что "атошник" — это клеймо. Отбитая голова, алкаш, наркоман, психопат без тормозов, слова не скажи — достанет обрез и выстрелит. Приходишь устраиваться на работу, говоришь, что воевал, — и все, ты никому не нужен. Ладно, если пять-шесть месяцев, но если несколько лет по контракту… Тебя за человека не считают». Ну, а вы что хотели — после всех ваших «подвигов»?

8. Они защищали не страну, а режим. Причем режим марионеточный и грабительский. Лишь один пример из множества: как сообщают в Госагентстве лесных ресурсов, только на протяжении 2017-2020 годов в небогатой лесом Украине вырубили деревья на площади 13556 квадратных километров — и это лишь по официальным данным. Данная площадь почти равна размеру такой европейской страны, как Черногория (13812 кв. км.). Куда и кому идет украинская древесина тоже хорошо известно — в ЕС. Причем попытки прекратить варварские вырубки той же самой «цивилизованной Европой» немедленно пресекаются.

После Майдана и под беспрестанным давлением Запада начался фактический тарифомор населения. В частности, с 2013 по 2018 год более чем в десять раз выросла цена на природный газ (с 725 до 8,5 тысячи гривен за тыс. кубометров). В нынешнем году его стоимость достигла 15 тысяч гривен за тыс. кубометров (в Киевской области в сентябре до 20 тысяч). Украина остается обремененной огромными долгами самой нищей страной континента, только что зафиксирована самая низкая за годы независимости рождаемость, продолжается массовый исход населения за рубеж, происходит этноцид миллионов сограждан… И это — плоды Евромайдана.

Оптимистическая трагедия. «Зрада» подкралась незаметно Алексей Онутчак одержал победу на фестивале «Охотничий костер», став лучшим на Украине имитатором рева оленей; начиная с сезона 2021-2022 все футболисты украинской премьер-лиги наденут на себя форму с бандеровским девизом «Слава Украине/Героям слава»; на ремонт музея Степана Бандеры в селе Старый Угрынив государство выделило 20 миллионов гривен, а на прилегающей территории установлен флагшток стоимостью 3,5 миллиона гривен.

10. Но все-равно, расслабляться рано, враги везде и повсюду. Руководитель телеканала АТР Айдер Муждабаев призвал спалить офисы организаторов гастролей российских исполнителей по Украине. «Надо сжечь в праведном огне две подлые пророссийские конторы — Concert.ua и Karabas.com. Коллаборационисты должны гореть в аду», — на своей странице в Facebook Муждабаев накатал очередной список «врагов народа»: «Подлецы, дерьмо, чмошники, малороссы — все, кто имеет отношение к этим диверсионным актам в нашем тылу. Слава Украине! Смерть врагам!»…

Мы рассказали вам всего о нескольких днях из жизни Независимой Украины. Отдельные эпизоды произошли раньше последней декады сентября, множество подобных еще случится в будущем. Однако некоторым жителям Незалежной все происходящее очень нравится — они уверены, что эта бессмысленная «движуха» и есть настоящая жизнь. Но кому-нибудь в здравом уме это счастье еще нужно?