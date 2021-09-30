Восемьдесят лет назад в Киеве проходили массовые убийства еврейского населения. Всего за два дня нацисты расстреляли в Бабьем Яре более тридцати трех тысяч человек — при активном участии украинских националистических коллаборационистов, которых использовали для этого преступления оккупанты.
«Один из последних выживших в сентябрьских событиях Виктор Стадник рассказывает, как видел 29 сентября шедших по улице Ярославов вал солдат, говоривших между собой по-украински. Над входом в здание, прикрепленное с двух углов, висело желто-голубое знамя. А ниже, почти на карнизе, был прикреплен тризуб. А позднее по улице Артема, почти на ее пересечении с улицей Тургеневской, шла часть подразделения украинских солдат и вспомогательный персонал с ружьями. Они направлялись в сторону Бабьего Яра. Также в антиеврейских акциях участвовал батальон из Буковины», — пишет сейчас об этом известный французский журналист Вадим Каменка.
По мнению историков, жертв было гораздо больше, чем это зафиксировано в официальной статистике, потому что в нее не попали многие расстрелянные — прежде всего, дети. Погибших было так много, что их тела складывали друг на друга рядами, засыпая потом землей, из-под которой долго слышались стоны. И эти события считаются одной из самых трагических страниц в черной хронике Холокоста.
Тема Бабьего Яра важна для меня с детства, потому что оно прошло на Подоле, рядом с потомками несчастных людей, которых убили на Куреневке. Их родственники спаслись в эвакуации или били нацистов в рядах Красной Армии. Вернувшись в родной Киев, они передавали память о тех, кто остался лежать в огромной братской могиле — рассказывали семейные истории, показывали старые фото.
А еще нам говорили об этих убийствах в советской школе — возили класс в Бабий Яр, к большому монументу, установленному там еще в 1976 году. Мы возложили к его подножью астры, на которые упали первые желтые листья. Я хорошо помню этот далекий день в несуществующей сегодня стране — такой же солнечный, как в сентябре сорок первого, когда на этом месте устроили чудовищную резню.
Спустя годы, в 2007-м, я написал публикацию о нацистах, которые установили в Бабьем Яре киоск для продажи антисемитской литературы. Колонка вызвала резонанс, и ларек сразу закрыли — хотя нацисты пытались этому помешать, а потом долго донимали меня угрозами. Но зато другие люди благодарили нас за защиту исторической памяти, которую уже тогда хотели отформатировать украинские ультраправые.
Сегодня это поставлено на поток. В восьмидесятую годовщину трагедии Бабьего Яра патриотическая пропаганда открыто обвиняет в ней коммунистическую Москву, переписывая реальную историю Холокоста. И хуже всего то, что эта риторика звучит в Украине на самом высоком уровне.
Институт национальной памяти рассказывает о том, что советские евреи якобы не боялись наступающих немецких солдат — потому что «СССР был союзником нацистов и молчал об их преступлениях в Европе». Хотя это является заведомой ложью. Советская пресса годами писала о германском нацизме, а тема преследования евреев находила отражение даже в художественной литературе — достаточно вспомнить гайдаровский рассказ «Голубая чашка», который прочитал перед войной каждый советский школьник.
Бывший глава Института нацпамяти, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович пошел еще дальше. По его мнению, убийства еврейского населения стали результатом борьбы с нацизмом, которую продолжало во время оккупации киевское подполье.
«Уничтожение советской властью центральной части Киева после отступления стало поводом для нацистов для реализации здесь плана по "окончательному решению еврейского вопроса" — во взрывах обвинили евреев, и их массовые расстрелы представили как наказание. Но важнее, что уничтожение Крещатика создало ужасную атмосферу парализующего страха в городе, которая сделала возможным преступление нацистов», — написал он у себя в фейсбуке.
Между тем Вятрович знает, что гитлеровцы убивали евреев с первых дней нападения на Советский Союз — особенно на Западной Украине, по которой сразу же прошла волна кровавых погромов. Покорное непротивление нацистам никогда не мешало им осуществлять Холокост — окончательному уничтожению еврейского населения помешала только активная борьба с оккупантами, которую пытаются опорочить современные украинские ультраправые.
Ревизионистские высказывания позволяет себе даже президент Владимир Зеленский.
«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил он во время встречи с Анджеем Дудой.
Хотя толчком к нацистскому нападению на Европу послужил позорный Мюнхенский сговор между гитлеровской Германией, фашистской Италией и ведущими европейскими демократиями. Причем по иронии злой судьбы его подписали подписано в ночь с 29 на 30 сентября — ровно за три года до киевского расстрела.
Украинские патриоты годами саботировали создание мемориала жертвам Холокоста в Бабьем Яре — заявляя, что его строят на российские деньги. Потому что среди тех, кто жертвовал на строительство, оказались уроженцы Украины с российскими паспортами. Но зато Институт национальной памяти едва не установил в Киеве памятник бургомистру Багазию — нацистскому коллаборанту, который лично контролировал расстрелы евреев.
Эту инициативу удалось сорвать в последний момент, благодаря усилиям главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. Однако за последнее время в Украине установили целый ряд монументов в память о таких военных преступниках.
«Со времени развала Советского Союза роль местных нацистских коллаборантов в преступлениях Холокоста была костью раздора по всей Восточной Европе. Вместо того, чтобы признать принятую на Западе историю Второй Мировой войны и Холокоста, власти во многих восточноевропейских посткоммунистических странах начали создавать альтернативный нарратив событий, чтобы достичь две главные цели.
Первая цель — скрыть, или, по крайней мере, минимизировать роль, которую местные нацистские коллаборанты играли в уничтожении европейского еврейства. Здесь важно отметить, что только в Восточной Европе помощь нацистам включала в себя активное участие в массовых убийствах.
Холокост не отрицается в таких странах как Украина, Венгрия, Хорватия или страны Балтии, но изображается так, как будто это была работа исключительно немцев или австрийцев, с малым или без участия местного населения.
Вторая цель — убедить мировое мнение в том, что преступления Советского Союза и коммунистических режимов были таким же злом, как и преступления нацистов, и, что эти преступления также являются геноцидом… Этот феномен особенно заметен в Украине», — писали известные историки Пер Андерс Рудлинг и Эфраим Зурофф в статье «Борьба за историческую правду о Холокосте в Украине», опубликованной в газете The Jerusalem Post.
Хуже всего, что постмайдановскому политическому классу не нужна не только историческая правда, но даже элементарная логика — потому что его позиция определяется оруэлловской логикой борьбы с советским наследием и Москвой.
По мнению украинских политиков, в Холокосте виноваты коммунисты и партизаны. Однажды они пойдут дальше, и скажут, что нацисты с оуновцами спасли евреев от большевистской расправы. Это даже не ирония, а вполне очевидный сейчас прогноз.
И наша задача состоит в том, чтобы защитить подлинные факты о трагедии Бабьего Яра — ради памяти убитых восемьдесят лет назад киевлян.