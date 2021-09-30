80-летняя годовщина киевской трагедии омрачена на Украине открытой пропагандой ревизионизма

Восемьдесят лет назад в Киеве проходили массовые убийства еврейского населения. Всего за два дня нацисты расстреляли в Бабьем Яре более тридцати трех тысяч человек — при активном участии украинских националистических коллаборационистов, которых использовали для этого преступления оккупанты.

«Один из последних выживших в сентябрьских событиях Виктор Стадник рассказывает, как видел 29 сентября шедших по улице Ярославов вал солдат, говоривших между собой по-украински. Над входом в здание, прикрепленное с двух углов, висело желто-голубое знамя. А ниже, почти на карнизе, был прикреплен тризуб. А позднее по улице Артема, почти на ее пересечении с улицей Тургеневской, шла часть подразделения украинских солдат и вспомогательный персонал с ружьями. Они направлялись в сторону Бабьего Яра. Также в антиеврейских акциях участвовал батальон из Буковины», — пишет сейчас об этом известный французский журналист Вадим Каменка. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

По мнению историков, жертв было гораздо больше, чем это зафиксировано в официальной статистике, потому что в нее не попали многие расстрелянные — прежде всего, дети. Погибших было так много, что их тела складывали друг на друга рядами, засыпая потом землей, из-под которой долго слышались стоны. И эти события считаются одной из самых трагических страниц в черной хронике Холокоста.

Тема Бабьего Яра важна для меня с детства, потому что оно прошло на Подоле, рядом с потомками несчастных людей, которых убили на Куреневке. Их родственники спаслись в эвакуации или били нацистов в рядах Красной Армии. Вернувшись в родной Киев, они передавали память о тех, кто остался лежать в огромной братской могиле — рассказывали семейные истории, показывали старые фото.

А еще нам говорили об этих убийствах в советской школе — возили класс в Бабий Яр, к большому монументу, установленному там еще в 1976 году. Мы возложили к его подножью астры, на которые упали первые желтые листья. Я хорошо помню этот далекий день в несуществующей сегодня стране — такой же солнечный, как в сентябре сорок первого, когда на этом месте устроили чудовищную резню.

Спустя годы, в 2007-м, я написал публикацию о нацистах, которые установили в Бабьем Яре киоск для продажи антисемитской литературы. Колонка вызвала резонанс, и ларек сразу закрыли — хотя нацисты пытались этому помешать, а потом долго донимали меня угрозами. Но зато другие люди благодарили нас за защиту исторической памяти, которую уже тогда хотели отформатировать украинские ультраправые.

Сегодня это поставлено на поток. В восьмидесятую годовщину трагедии Бабьего Яра патриотическая пропаганда открыто обвиняет в ней коммунистическую Москву, переписывая реальную историю Холокоста. И хуже всего то, что эта риторика звучит в Украине на самом высоком уровне.

Институт национальной памяти рассказывает о том, что советские евреи якобы не боялись наступающих немецких солдат — потому что «СССР был союзником нацистов и молчал об их преступлениях в Европе». Хотя это является заведомой ложью. Советская пресса годами писала о германском нацизме, а тема преследования евреев находила отражение даже в художественной литературе — достаточно вспомнить гайдаровский рассказ «Голубая чашка», который прочитал перед войной каждый советский школьник. «Страна еврейских погромов». Почему на Западе формируется юдофобский имидж Украины © jewishkrasilov.org.ua

Бывший глава Института нацпамяти, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович пошел еще дальше. По его мнению, убийства еврейского населения стали результатом борьбы с нацизмом, которую продолжало во время оккупации киевское подполье.

«Уничтожение советской властью центральной части Киева после отступления стало поводом для нацистов для реализации здесь плана по "окончательному решению еврейского вопроса" — во взрывах обвинили евреев, и их массовые расстрелы представили как наказание. Но важнее, что уничтожение Крещатика создало ужасную атмосферу парализующего страха в городе, которая сделала возможным преступление нацистов», — написал он у себя в фейсбуке.

Между тем Вятрович знает, что гитлеровцы убивали евреев с первых дней нападения на Советский Союз — особенно на Западной Украине, по которой сразу же прошла волна кровавых погромов. Покорное непротивление нацистам никогда не мешало им осуществлять Холокост — окончательному уничтожению еврейского населения помешала только активная борьба с оккупантами, которую пытаются опорочить современные украинские ультраправые.

Ревизионистские высказывания позволяет себе даже президент Владимир Зеленский.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил он во время встречи с Анджеем Дудой.

Хотя толчком к нацистскому нападению на Европу послужил позорный Мюнхенский сговор между гитлеровской Германией, фашистской Италией и ведущими европейскими демократиями. Причем по иронии злой судьбы его подписали подписано в ночь с 29 на 30 сентября — ровно за три года до киевского расстрела.

Украинские патриоты годами саботировали создание мемориала жертвам Холокоста в Бабьем Яре — заявляя, что его строят на российские деньги. Потому что среди тех, кто жертвовал на строительство, оказались уроженцы Украины с российскими паспортами. Но зато Институт национальной памяти едва не установил в Киеве памятник бургомистру Багазию — нацистскому коллаборанту, который лично контролировал расстрелы евреев. Кто убивал людей в Бабьем Яру? Историческая амнезия украинской элиты © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Эту инициативу удалось сорвать в последний момент, благодаря усилиям главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. Однако за последнее время в Украине установили целый ряд монументов в память о таких военных преступниках.

«Со времени развала Советского Союза роль местных нацистских коллаборантов в преступлениях Холокоста была костью раздора по всей Восточной Европе. Вместо того, чтобы признать принятую на Западе историю Второй Мировой войны и Холокоста, власти во многих восточноевропейских посткоммунистических странах начали создавать альтернативный нарратив событий, чтобы достичь две главные цели.

Первая цель — скрыть, или, по крайней мере, минимизировать роль, которую местные нацистские коллаборанты играли в уничтожении европейского еврейства. Здесь важно отметить, что только в Восточной Европе помощь нацистам включала в себя активное участие в массовых убийствах.

Холокост не отрицается в таких странах как Украина, Венгрия, Хорватия или страны Балтии, но изображается так, как будто это была работа исключительно немцев или австрийцев, с малым или без участия местного населения.

Вторая цель — убедить мировое мнение в том, что преступления Советского Союза и коммунистических режимов были таким же злом, как и преступления нацистов, и, что эти преступления также являются геноцидом… Этот феномен особенно заметен в Украине», — писали известные историки Пер Андерс Рудлинг и Эфраим Зурофф в статье «Борьба за историческую правду о Холокосте в Украине», опубликованной в газете The Jerusalem Post.

Хуже всего, что постмайдановскому политическому классу не нужна не только историческая правда, но даже элементарная логика — потому что его позиция определяется оруэлловской логикой борьбы с советским наследием и Москвой.

По мнению украинских политиков, в Холокосте виноваты коммунисты и партизаны. Однажды они пойдут дальше, и скажут, что нацисты с оуновцами спасли евреев от большевистской расправы. Это даже не ирония, а вполне очевидный сейчас прогноз.

И наша задача состоит в том, чтобы защитить подлинные факты о трагедии Бабьего Яра — ради памяти убитых восемьдесят лет назад киевлян.