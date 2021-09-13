Жалуясь на бедность, украинцы просто прибедняются – так считает придворный пропагандист

«Жить стало лучше, жить стало веселее!» — эти знаменитые сталинские слова являются сегодня лейтмотивом украинской государственной пропаганды, знаменуя собой ее новый качественный этап.

Судите сами: в предыдущие годы украинцам обещали скорое наступление лучшей жизни, которая обязательно придет после декоммунизации и «реформ». А сегодня им начали внушать, что счастливое будущее пришло — и украинские граждане прибедняются, не желая признавать этот очевидный факт. Ну а если вы все-таки бедны, в этом виноваты только вы сами, а вовсе не успешное украинское государство. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

«Я считаю, что сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но при этом наша стандартная проблема заключается в том, что наши сограждане очень любят прибедняться. Возможно, это связано с раскулачиванием, Голодомором и другими историческими событиями. Тем не менее факты налицо: зарплаты растут. Да, у кого-то — меньше, у кого-то — больше, но средние цифры идут вверх. Не исключено, что при росте средних зарплат у кого-то заработки и падают, но это проблемы этих конкретных людей», — заявил фейковый сетевой эксперт и, по совместительству, придворный блогер Сергей Фурса.

Он даже обосновал свое утверждение: пояснил, что украинцы разбогатели благодаря безвизовому режиму с Европейским Союзом, который осчастливил их возможностью работать на польских консервных цехах и фермах.

«После открытия границ украинские работодатели оказались вынуждены конкурировать с польскими, что привело к росту доходов. А рост минимальных зарплат подтянул вверх доходы бюджетного сектора», — подчеркивает Фурса.

По сути, он пытается выдать серьезную проблему за крупное достижение. Ведь на самом деле, украинцы массово едут в Польшу из-за хронической безработицы и низких зарплат у себя дома. А массовая трудовая миграция никак не улучшает положение украинской экономики. Напротив, она лишает страну квалифицированных кадров, необходимых рабочих рук, вымывает из страны молодое трудоспособное население — что уже сейчас грозит ей отменой пенсий.

Однако, восторги Фурсы разделяют другие пропагандисты. Это было особенно заметно на заседаниях конференции «Ялтинская европейская стратегия», которая проходила в Киеве под патронажем олигарха Виктора Пинчука — с участием отставных евроатлантических чиновников и профессиональных украинских грантоедов. Выступавшие на ней спикеры тоже радовались успехам Страны Достоинства: заявляли, что украинцы еще никогда не жили так хорошо, как после Евромайдана. И эти выводы распевают сейчас буквально на все лады, что явно указывает на организованную кампанию в информационном пространстве.

«По мнению Стивена Сакура, сейчас украинцы живут лучше всего за последнее столетие. Я с ним согласен, а вы?» — написал Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии и член совета платформы «Реанимационный пакет реформ».

Причем, он процитировал слова британского журналиста, который наверняка точно знает, как живут простые посполитые украинцы.

«Если вы не живете лучше, чем когда-либо, значит вы просто не украинец. Ясно же… Соросята перешли от обещания реформ и светлого будущего к уверениям, что светлое будущее уже наступило, а мы просто не заметили. Когда такое ляпнул Фурса, я подумал, что просто очередная глупость. Ан, нет, новые веяния», — иронично прокомментировал это на фейсбуке киевский журналист Вячеслав Чечило. Гроздья гнева и протестов. Жизни украинских заробитчан тоже важны

Между тем, социологические исследования указывают на беспрецедентную бедность населения Украины. Причем, ее жители открыто признают сейчас свою нищету — хотя они неохотно делали это раньше.

«О массовой бедности жителей Украины говорилось уже не единожды, однако недавно озвученные результаты опроса Службы статистики удивили многих. Оценивая уровень своего благосостояния, 67% представителей украинских домохозяйств назвали себя бедными, и только 1% опрошенных относит себя к представителям среднего класса.

Полученный результат — 67% самоидентифицируемых бедных — очень красноречив. Как известно, люди склонны более оптимистично оценивать свое материальное положение. Да и при оценке, сравнивая свою жизнь с жизнью окружающих, они часто выбирают усредненные характеристики. То, что сегодня произошел резкий скачок уровня субъективной бедности, во-первых, подтверждает реальное обнищание населения, а также говорит о преломлении сознания многих жителей страны.

После многих лет рыночных реформ и тысяч заверений политиков, обещающих скорое улучшение жизни и наступлении «европейского будущего», они осознали горький, но давно очевидный факт: их ожидания не оправдались, и они оказались у разбитого корыта», — пишет об этом украинский социолог Виталина Буткалюк.

Положение жителей Украины является по настоящему тяжелым, а местами его можно назвать критическим — причем, без каких-либо преувеличений или натяжек. Как свидетельствуют данные глобального исследования ЮНИСЕФ, не менее 9,8 миллиона украинцев испытывают сейчас нехватку продуктов питания, а по абсолютным показателям в Украине больше всего голодающих и недоедающих среди всех стран Европы. Свыше миллиона украинцев испытывают сегодня острую нехватку еды — причём, по сравнению с данными прошлогоднего исследования, их количество возросло сразу на 200 тысяч человек. А набор самых необходимых продуктов составляет 35,7% минимальной зарплаты украинского гражданина, что является одним из худших мировых показателей. «Бедные станут беднее». Почему Киев отнимает у малоимущих украинцев последние льготы © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Разговоры о невиданном благосостоянии украинских граждан являются в этом смысле невиданным лицемерием и цинизмом. Хотя украинских экспертов никогда не волновала растущая бедность своих ограбленных соотечественников. Говоря о процветании украинцев, они говорят о своем собственном процветании. Ведь приближенные к власти пропагандисты наживаются за счет коррупционных схем и прямых подачек, отрабатывая спущенную им сверху повестку.

Именно они являются главными выгодоприобретателями Евромайдана — наряду с «молодыми реформаторами», ультраправыми «активистами» и украинскими олигархами, которые богатеют на фоне объявленной Зеленским «деолигархизации» Украины. Ведь состояние Рината Ахметова выросло за прошедший год с 7,2 до 10,6 миллиардов долларов. Это меньшинство, которое как раз и составляет собой украинский политический класс, благоденствует за счет обнищания народного большинства. Придворные блогеры всем довольны — им действительно живется лучше и веселее.

А все остальные граждане прибедняются, и сами виноваты в своих проблемах. Запомните слова Фурсы.