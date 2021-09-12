Когда мы говорим, что страны Запада поддерживают ксенофобский и человеконенавистнический режим на Украине - это не преувеличение, а всего лишь констатация факта

Именно Запад закрывает глаза на массовое нарушение прав человека на Украине и неофашистские группировки, которые обеспечивают киевскому режиму подавление любого инакомыслия, именно Запад игнорирует чудовищные военные преступления, совершенные ВСУ и добробатами на Донбассе, именно Запад поощряет проводимую Киевом политику насильственной ассимиляции и ксенофобский характер украинского законодательства. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Запад оказывает Киеву методическую и пропагандистскую поддержку, в частности, идея «Крымской платформы» была разработана компанией Chemonics по заказу американского правительственного агентства USAID. Страны Запада выделяют деньги своих налогоплательщиков на поддержку «дерусификации» исторических территорий Слобожанщины, Новороссии, Донбасса, которые к этнической Малороссии не относились, и традиционно были русскоязычными, а потому до сих пор оказывают пусть даже инстинктивное и разрозненное, но все же сопротивление марионеточному майданному режиму.

Часто поддержка ксенофобский политики принимает характер прямого финансирования. Так США, Канада, Британия, Швейцария и Швеция создают очередной фонд — «Партнерство за сильную Украину». Выделяемые ими финансовые средства пойдут на «уменьшение влияния России» на территории, где живет и так лишённое возможности получения образования и информации на родном языке русскоязычное население. Что не так с независимостью Украины? Глазное уравнение с тремя неизвестными © CC0, Pixabay

По словам представительницы посольства Британии Венди Мортон, кроме «смягчения влияния России» (то есть поддержки всего, противостоящего России и русским) будут осуществятся особые «технические консультации власти» и «оказание грантовых инвестиций». Вполне понятно, что стоит за этими политкорректными выражениями. Средства (35 миллионов фунтов стерлингов) с декабря текущего года предполагается направить на гранты для антироссийской пропаганды, поддержку пробандеровского чиновничества и самостийнически настроенных гуманитариев, а через них — можно не сомневаться — отчасти достанутся ультраправым группировкам, с которыми украинские майданщики очень тесно сотрудничают.

В таким же энтузиазмом в свое время австрийские, польские, германские, американские и британские спецслужбы финансово поддерживали галичанских русофобов, и за десятилетия непрерывной работы взрастили сплоченный ультранационалистический актив. Как недавно заявил на львовском телеканала «NTA» депутат Львовского горсовета Любомир Мельничук: «У нас на Галичине есть особенная миссия, и мы с ней очень хорошо справляемся. <…> Русским или их прихвостням тут очень часто не нравилось, и они нам могли предъявлять, что это какие-то нехорошие дела. Но то, что плохие дела для них, это, как показывает опыт, очень хорошо для Украины».

Надо полагать, «хорошими делами» для подобных типов являются истребление галицких русофилов в концлагерях Талергоф и Терезин, еврейские погромы при участии украинской «вспомогательной полиции», карательные рейды дивизии СС «Галичина» и убийство «бойцами УПА» десятков тысяч мирных и невооружённых людей.

Несогласных с этими «достижениями» жителей Украины продолжают «перевоспитывать» при поддержке тех же самых покровителей бандеровцев, которые их покрывали и раньше. Стратегических целей никто особо не скрывает — львовский евромадановец и волонтёр Лев Скоп: «Они [русскоязычные] нас страсть как ненавидят, они так ждут Путина, вы себе представить не можете… Нам нужно, чтобы они вымерли».

«Вот эта опасность Русского мира, когда "а какая разница". "Какая разница, как называется улица", "какая разница, каких мы героев почитаем", — поддакивает ему ещё один депутат тамошнего горсовета Звенислава Мамчур, — Поэтому это патриотическое воспитание, которое мы должны давать, оно должно быть ненавязчивым, но убедительным и с любовью ко всему украинскому. Потому что если мы этого не будем ценить, то Русский мир нас не будет уважать».

«Борьбой с Русским миром» украинские националисты занимались все последние 30 лет — сначала захватили Львов, потом оккупировали Киев, при поддержке западных денег и местных коллаборантов двинулись покорять русскоязычных Востока и Юга Украины.

И всегда найдутся манкурты, которые скажут, что холопство — это свобода, а мир — это война с Россией. Общественность их считает «проукраинскими активистами», западные грантодатели — «представителями гражданского общества», а правоохранители, случается, «фигурантами». Так в Харькове суд приговорил к пяти годам лишения свободы (с испытательным сроком в два года) активиста общественной организации «Международный комитет защиты прав человека», который вместе с пятью другими подобными «правозащитниками» занимался сутенерством. Жена известного украинского политика в непристойном наряде заработала на российской секс-вечеринке - видео © кадр из видео Instagram Dj Nastia

Промайданный «активист» не только контролировал работу проституток, но и самолично обеспечивал охрану и доставку девиц низкой социальной ответственности. А сколько подобных патриотических сутенеров, рэкетиров, волонтёров, мошенников и убийц ещё гуляет на свободе?

Под разговоры об украинском патриотизме идёт бойкая торговля страной и живым товаром для нужд состоятельных иностранцев. А у тех свой интерес, и к подлинным интересам Украины он никакого отношения не имеет.