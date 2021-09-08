Накануне с одного из зданий на улице Артема в самом центре Донецка исчез баннер с лозунгом «Наш выбор - Россия!». Это цель, которую ставила перед собой молодая республика. Жители города недоумевали. Неужели политическое руководство вдруг решило изменить курс?

Пушилин назвал нецелесообразным объединение ЛНР и ДНР © из личного архива Дениса Пушилина

Это кажется неслучайным. 7 сентября главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обнародовали совместное заявление о создании единого экономического пространства. Кроме того, будет ликвидирована таможня между ДНР и ЛНР, существовавшая на протяжении долгих лет и создававшая массу неудобств.

Решение это, несмотря на то что многим оно покажется чисто техническим, на самом деле носит стратегический и крайне важный для региона характер. Существование двух отдельных субъектов с различными системами права, принципами хозяйствования, оборонными комплексами, выстраивавшими по отдельности свои взаимоотношения с Россией было и остается нонсенсом. В условиях войны, которая продолжается уже восьмой год, необходимо объединять усилия, а не разбредаться по своим углам.

Это как если бы во время Великой отечественной СССР решил бы воевать не целой страной, а отдельными республиками. Очевидно, это резко снизило бы обороноспособность и эффективность Советской армии. Так и здесь, стремление руководства двух республик сохранить в неприкосновенности свой властный ресурс и статус сослужило плохую службу Донецку и Луганску. Собственно, своими корнями их соперничество уходит еще в довоенную эпоху: луганчане всегда опасались, что на фоне богатого и большого соседа они потеряются или попадут в зависимое положение.

Смена инвестора в ДНР: Юрченко вместо Курченко © Facebook/Serhiy Kurchenko, РИА Новости/Александр Вильф

Что касается военного противостояния, то армейским корпусам республик удалось в последние годы наладить взаимодействие при помощи России, теперь уже речь идет о хозяйственной и правовой сферах. Это очень существенный шаг для бизнеса и экономики в целом, границы внутреннего рынка становятся существенно шире. Новый тип сосуществования, как говорится в совместном заявлении, «снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов» между двумя республиками, что «станет залогом ускорения их развития».

Унификация законодательств станет еще одним фактором сближения, который позволит преодолеть множество правовых барьеров. А слияние промышленных потенциалов, задействованных сейчас менее чем наполовину своих мощностей, может помочь расконсервировать некоторые производства, простаивающие с 2014 года.

Надо полагать, что к этой инициативе приложила руку Москва, которой намного проще иметь дело с единым, а не дробным пространством. И коль скоро речь идет об интеграции республик в Россию, то заводить их легче не частями, а единым целым.

Пока речь не идет о полном объединении, но именно в этом направлении развиваются события. И я думаю, что объединительный процесс призван решить очень болезненную проблему — остановить поток людей, которые ежедневно выезжают главным образом в Россию в поисках лучшей доли. Низкий уровень жизни, мизерные зарплаты, накопленная за годы усталость от неопределенности и отсутствия перспектив, несмотря на очень глубокий региональный патриотизм, подталкивают значительную часть населения к поискам нового места жительства. Без радикальной смены политической и экономической стратегии Донбасса он так и будет продолжать терять своих граждан.

В декларации о намерениях глав республик говорится, что новая политика «позволит достигнуть ряда показателей, в частности, увеличить среднюю заработную плату в целом по экономике в 2,3 раза — до 35 тыс. рублей и повысить среднюю пенсию в 1,3 раза — до 13,8 тыс. рублей, средняя заработная плата бюджетников достигнет 29 тыс. рублей». В ближайшее время будет подписан ряд соглашений, которые обеспечат слияние экономик ДНР и ЛНР.

Мы можем без всяких сомнений говорить о серьезном повороте в жизни региона, когда, отринув республиканский эгоизм, властные элиты посчитали нужным пойти навстречу чаяниям народа. Чтобы дать ощутимый импульс развития региону, который более семи лет пребывает в глубокой депрессии отнюдь не по собственной воле.