В это можно поверить. Если мессией чувствовал себя впечатлительный бухгалтер Ющенко, то почему не может чувствовать себя мессией эмоциональный артист разговорного жанра, привыкший к обожанию толпы? Да и образ действий Зеленского свидетельствует о всепобеждающей вере в свою избранность. Мальчик, ещё вчера заискивавший перед нацистами и прятавшийся от призыва в армию, вдруг начинает порыкивать на куда более серьёзных и опасных противников. С канцлером Германии и президентом США у него отношения уже хуже, чем были у Януковича, а мы помним, чем закончилась для Виктора Фёдоровича фронда против Запада.
Но Янукович мог хотя бы противопоставить Западу поддержку России, выдавшей три миллиарда долларов кредита, гарантировавшей ещё 12 миллиардов и согласовавшей 15 миллиардов вложений в совместные проекты, и молчаливое одобрение Китая, до последнего державшегося за свои проекты в Крыму. У Зеленского нет и этого. В России его «не видят», а в Китае презирают.
Зеленский испортил всегда хорошие отношения Киева с Минском. От него отвернулись всегда поддерживавшие Украину венгры и румыны. Маленькая Молдавия и большая Польша хоть и сохраняют какие-то официальные отношения (здесь полный разрыв затруднён по историческим и геополитическим соображениям), но общаются с Зеленским весьма холодно, не находя точек соприкосновения. Даже прибалты в последнее время перестали говорить Зеленскому приятное. Президент Эстонии и вовсе выступила с позицией, близкой российскому экспертному сообществу, но сурово осуждаемой на Украине. И в НАТО-де Киев не возьмут, и в ЕС тоже, и инвестировать деньги в украинскую экономику не следует, ибо потеряешь, и т.д.
В общем, враги по всем азимутам. Но хуже всего то, что и внутри страны сплошные враги. Зеленский потерял поддержку умеренных и антимайданных сил, но при этом не смог приобрести поддержку радикальных националистов. Справа на него наступает Порошенко, слева Медведчук, на его собственный электорат строят планы Шарий и Разумков. Ахметов готовится к жизни после Зеленского в кооперации с Лёвочкиным и Фирташем, а Коломойский перестал давать весёлые разухабистые интервью и вообще давно не светится в публичной сфере — значит, тоже что-то замышляет. Нацисты всех сортов и оттенков (от «Национального корпуса» до «Свободы») требуют ужесточения внутренней и внешней политики, но при этом отказываются поддержать президента. Надёжность силовиков под вопросом и не вырастет, сколько ни тасуй генералов на руководящих должностях.
В конечном счёте опорой власти Зеленского служит СНБО, под прикрытием которого президент проводит политику репрессий в отношении всех, кто кажется ему опасным, а также легализует свои внешне- и внутриполитические инициативы. Но механизм СНБО ненадёжен. Он может в любой момент сломаться. Достаточно большинству членов Совета занять позицию Разумкова и отказаться от участия в голосованиях по вопросам, выходящим за конституционные полномочия данного органа, как он не сможет принять ни одного решения. Более того, другие органы власти могут отказаться исполнять неконституционные решения СНБО, а у него нет собственного аппарата для реализации программы репрессий. В таком случае «санкции» Зеленского будут действовать только в пределах его Офиса на Банковой.
Тем не менее, несмотря на угрозу провисания власти за счёт саботажа её неконституционных решений, несмотря на ещё большую угрозу внутреннего мятежа, к которому внешние игроки отнесутся позитивно или нейтрально, Зеленский идёт по пути усиления конфронтации и повышения ставок. Он заявляет о нереальных задачах: добиться от Байдена и Меркель смены позиции по «Северному потоку — 2», о намерении добиться чёткой перспективы членства в НАТО с указанием сроков, о требовании к Западу определить механизм компенсации Украине доходов, выпадающих в результате потенциального сокращения транзита российского газа через её территорию после 2024 года и т.д.
Громадье планов не соответствует вееру возможностей, но надо сказать, что в украинской политике всегда выигрывал тот, кто шёл на повышение ставок и обострение, не считаясь с реальной расстановкой сил. Впрочем, один раз Тимошенко проиграла и села в тюрьму. Из тюрьмы её, правда, майдан через два с половиной года выпустил, но политическое лидерство в оппозиции она утратила безвозвратно.
Все остальные случаи, начиная от первого майдана и заканчивая бегством Януковича, завершались тем, что более слабая сторона, разыгрывающая конфронтационный сценарий, побеждала практически без боя или при чисто академическом сопротивлении оппонентов.
Можно было бы сказать, что и действия Зеленского оправдываются украинской политической традицией, если бы не два обстоятельства.
Во-первых, практически все оставшиеся на плаву украинские политики сами любят, умеют и готовы играть на повышение ставок. Между тем, как сказано выше, этот метод приносил успех лишь потому, что оппоненты не рисковали принимать на себя ответственность за возможное кровопролитие, а то и за развязывание гражданской войны.
Кровь на Украине льётся уже давно — этим никого не удивишь, а за любое возможное ухудшение ситуации моральную и политическую ответственность несёт Зеленский как президент. Так что односторонняя игра здесь не получится, оппоненты примут предлагаемый им вызов и дальше придётся действовать. Причём арестом имущества и домашними арестами дело закончиться не может. Придётся давать реальные сроки, а там и проливать кровь. Возможно, Зеленский к этому готов, но готова ли система, не откажется ли она подчиняться выскочке из «95-го квартала», когда ей придётся работать против своих отцов-основателей, против своего олигархического фундамента.
Во-вторых, до сих пор возможное сопротивление президентским злоупотреблениям сдерживалось внешними игроками. Так, американцы запретили Коломойскому довести до логического завершения уже начатое свержение Порошенко. Те же американцы, опираясь на бойцов Авакова, запретили уже самому Порошенко применить силовой сценарий своего сохранения у власти.
До определённого момента Запад (США в первую очередь) пытался сохранить и стабилизировать украинское государство. Но лимит времени и ресурсов исчерпан. Украина не оправдала надежд, оказалась простым пожирателем ресурса и сброшена Западом с баланса. Не так явно, как сброшен Афганистан, но стабилизировать её любой ценой США не намерены. Наоборот, так же, как и в Афганистане, хаос на Украине им подходит, ибо создаёт проблемы в первую очередь ЕС и России.
Поэтому, если олигархи бросятся на Зеленского или Зеленский бросится на олигархов, велика вероятность того, что американцы просто умоют руки и будут наблюдать за развитием событий со стороны, ни во что не вмешиваясь. ЕС без американцев тоже не вмешается. Ему надо будет для начала договориться с Россией о взаимодействии. Москва в одиночестве также вряд ли полезет в украинскую заваруху. Ориентированных на Россию политических сил там нет, экономические интересы тоже сведены к нулю, а с точки зрения возвращения имеющих историческое и стратегическое значение территорий полная легитимность и стопроцентное международное признание свершившегося факта важнее скорости.
Так что при продолжении столь рискованной и авантюрной политики у Зеленского есть все шансы не только сыграть в полномасштабную гражданскую войну, но и узнать, чем пахнет поражение в таком конфликте.