Окружение президента Зеленского уверяет, что он не просто несёт опасный конфронтационный вздор, но верит в то, что говорит, и считает своей миссией спасение Украины. Более того, он верит, что сможет спасти украинскую государственность

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Януковича, а мы помним, чем закончилась для Виктора Фёдоровича фронда против Запада.

Но Янукович мог хотя бы противопоставить Западу поддержку России, выдавшей три миллиарда долларов кредита, гарантировавшей ещё 12 миллиардов и согласовавшей 15 миллиардов вложений в совместные проекты, и молчаливое одобрение Китая, до последнего державшегося за свои проекты в Крыму. У Зеленского нет и этого. В России его «не видят», а в Китае презирают.

Зеленский испортил всегда хорошие отношения Киева с Минском. От него отвернулись всегда поддерживавшие Украину венгры и румыны. Маленькая Молдавия и большая Польша хоть и сохраняют какие-то официальные отношения (здесь полный разрыв затруднён по историческим и геополитическим соображениям), но общаются с Зеленским весьма холодно, не находя точек соприкосновения. Даже прибалты в последнее время перестали говорить Зеленскому приятное. Президент Эстонии и вовсе выступила с позицией, близкой российскому экспертному сообществу, но сурово осуждаемой на Украине. И в НАТО-де Киев не возьмут, и в ЕС тоже, и инвестировать деньги в украинскую экономику не следует, ибо потеряешь, и т.д.

В общем, враги по всем азимутам. Но хуже всего то, что и внутри страны сплошные враги. Зеленский потерял поддержку умеренных и антимайданных сил, но при этом не смог приобрести поддержку радикальных националистов. Справа на него наступает Порошенко, слева Медведчук, на его собственный электорат строят планы Шарий и Разумков. Ахметов готовится к жизни после Зеленского в кооперации с Лёвочкиным и Фирташем, а Коломойский перестал давать весёлые разухабистые интервью и вообще давно не светится в публичной сфере — значит, тоже что-то замышляет. Нацисты всех сортов и оттенков (от «Национального корпуса» до «Свободы») требуют ужесточения внутренней и внешней политики, но при этом отказываются поддержать президента. Надёжность силовиков под вопросом и не вырастет, сколько ни тасуй генералов на руководящих должностях.

«Лапти сплетут»: Ищенко рассказал, как Зеленский может обыграть Кличко и Авакова © РИА Новости, Нина Зотина

Тем не менее, несмотря на угрозу провисания власти за счёт саботажа её неконституционных решений, несмотря на ещё большую угрозу внутреннего мятежа, к которому внешние игроки отнесутся позитивно или нейтрально, Зеленский идёт по пути усиления конфронтации и повышения ставок. Он заявляет о нереальных задачах: добиться от Байдена и Меркель смены позиции по «Северному потоку — 2», о намерении добиться чёткой перспективы членства в НАТО с указанием сроков, о требовании к Западу определить механизм компенсации Украине доходов, выпадающих в результате потенциального сокращения транзита российского газа через её территорию после 2024 года и т.д.

Громадье планов не соответствует вееру возможностей, но надо сказать, что в украинской политике всегда выигрывал тот, кто шёл на повышение ставок и обострение, не считаясь с реальной расстановкой сил. Впрочем, один раз Тимошенко проиграла и села в тюрьму. Из тюрьмы её, правда, майдан через два с половиной года выпустил, но политическое лидерство в оппозиции она утратила безвозвратно.

Все остальные случаи, начиная от первого майдана и заканчивая бегством Януковича, завершались тем, что более слабая сторона, разыгрывающая конфронтационный сценарий, побеждала практически без боя или при чисто академическом сопротивлении оппонентов.

Можно было бы сказать, что и действия Зеленского оправдываются украинской политической традицией, если бы не два обстоятельства.

Во-первых, практически все оставшиеся на плаву украинские политики сами любят, умеют и готовы играть на повышение ставок. Между тем, как сказано выше, этот метод приносил успех лишь потому, что оппоненты не рисковали принимать на себя ответственность за возможное кровопролитие, а то и за развязывание гражданской войны.

Кровь на Украине льётся уже давно — этим никого не удивишь, а за любое возможное ухудшение ситуации моральную и политическую ответственность несёт Зеленский как президент. Так что односторонняя игра здесь не получится, оппоненты примут предлагаемый им вызов и дальше придётся действовать. Причём арестом имущества и домашними арестами дело закончиться не может. Придётся давать реальные сроки, а там и проливать кровь. Возможно, Зеленский к этому готов, но готова ли система, не откажется ли она подчиняться выскочке из «95-го квартала», когда ей придётся работать против своих отцов-основателей, против своего олигархического фундамента.

Ищенко подсказал Зеленскому, как привлечь внимание Запада к Украине © кадр из видео Украина.ру Авакова, запретили уже самому Порошенко применить силовой сценарий своего сохранения у власти.

До определённого момента Запад (США в первую очередь) пытался сохранить и стабилизировать украинское государство. Но лимит времени и ресурсов исчерпан. Украина не оправдала надежд, оказалась простым пожирателем ресурса и сброшена Западом с баланса. Не так явно, как сброшен Афганистан, но стабилизировать её любой ценой США не намерены. Наоборот, так же, как и в Афганистане, хаос на Украине им подходит, ибо создаёт проблемы в первую очередь ЕС и России.

Поэтому, если олигархи бросятся на Зеленского или Зеленский бросится на олигархов, велика вероятность того, что американцы просто умоют руки и будут наблюдать за развитием событий со стороны, ни во что не вмешиваясь. ЕС без американцев тоже не вмешается. Ему надо будет для начала договориться с Россией о взаимодействии. Москва в одиночестве также вряд ли полезет в украинскую заваруху. Ориентированных на Россию политических сил там нет, экономические интересы тоже сведены к нулю, а с точки зрения возвращения имеющих историческое и стратегическое значение территорий полная легитимность и стопроцентное международное признание свершившегося факта важнее скорости.

Так что при продолжении столь рискованной и авантюрной политики у Зеленского есть все шансы не только сыграть в полномасштабную гражданскую войну, но и узнать, чем пахнет поражение в таком конфликте.