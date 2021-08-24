Украинцам пришлось заплатить за националистические мифы кровью и нищетой

В киевских магазинах среди бутылок «Столичной» и «Медовой с перцем» затерялась невзрачная чекушка водки под названием «Золото Полуботка».

Новое поколение украинцев, скорее всего, уже не поймет, сколько иронии заключается в этой банальной фразе. Между тем, тридцать лет назад тема пресловутого «золота Полуботка» сладко будоражила воображение миллионов граждан провозгласившей независимость Украины. Поводом к этой золотой лихорадке стала легенда о гетмане Полуботке, который якобы положил в некий лондонский банк солидное количество золотых монет, завещав их своим украинским потомкам. И в 1991 году многие украинцы на полном серьезе надеялись заполучить в свои руки эти сказочные сокровища.

Конечно, у Павла Полуботка хватало золота. Царь Петр щедро одарил этого казацкого полковника за то, что тот вовремя предал своего благодетеля Ивана Мазепу, который перед этим тоже не пожалел для Полуботка червонцев и хуторов. Хитрый и угодливый Полуботок дослужился до гетманской булавы и стал богатейшим украинцем своей эпохи, сумев подкупить всемогущего князя Меншикова.

Правда, в конце жизни гетман впал в царскую опалу, закончив свои дни за решеткой. Но никаких заслуживающих доверия документов, которые подтверждали бы легенду о его «банковском вкладе», никогда не существовало, кроме туманных преданий о том, что некий британский шкипер якобы вез на своем судне груз золота, который сопровождал куда-то гетманский сын. Человек с Майдана © facebook.com

Однако данное обстоятельство нисколько не влияло на энтузиазм патриотической публики, которая спорила только о том, сколько именно бочек с золотом было отправлено гетманом в лондонский банк, и какие проценты с этого вклада должна получить в конце ХХ века возрожденная Украина. Об этом до хрипоты дискутировали завсегдатаи киевского «Гайд-парка» — неформального клуба пикейных жилетов, которые уже тогда избрали своей штаб-квартирой главную площадь Киева, только что переименованную в Майдан Незалежности.

Но тему золота Полуботка раздували не маргиналы. Политики-националисты умело вплетали эту легенду в пропагандистские рассказы о том, как богато и счастливо заживет освобожденная от имперского ярма Украина.

По их совершенно точной информации, гетман положил в банк Британской Ост-Индской компании 200 тысяч золотых монет под 7,5% годовых, прозорливо завещав этот капитал будущей независимой Украине. Более скромные мифотворцы говорили о двухпроцентной ставке на гетманский капитал. Но даже в этом случае миллионы украинских наследников Полуботка должны были озолотиться в буквальном смысле этого слова.

В 1991 году один известный поэт заявил, что каждый украинец получит на руки сразу по 38 килограмм полновесного козацкого золота, чтобы купаться в нем, как Дядюшка Скрудж из модного в те годы мультфильма. А Верховная Рада создала специальную комиссию во главе с уважаемым академиком, которая отправилась в Лондон, чтобы забрать оттуда гетманские сокровища.

То, что Великобритания безропотно вернет их нашей стране, не вызывало ни у кого никаких сомнений. Ведь у нас свято верили, что демократический мир жаждет устроить и обеспечить граждан свободной Украины и ждет лишь того момента, когда она наконец-то вырвется из кровавых когтей коммуно-московской орды.

Мечты о дармовом богатстве, которые ради политической корысти внушали украинцам политиканы, имели огромный успех, так что давно почившего казака в шутку называли самым популярным политиком Украины. Бытовал анекдот, что на первых выборах президента люди искали в списках фамилию Полуботка, чтобы проголосовать за него, получив за это свой золотой килограмм. А в 1993 году на киностудии имени Довженко сняли полнометражный художественный фильм «Вперед, за сокровищами гетмана!». «Западный человек». Киевлянин, который провел в России церковную реформацию © Public domain

Конечно, вся эта истерия закончилась пшиком. Пока украинцы ждали, когда на их головы прольется золотой дождь, оборотистые нувориши, не теряя времени, забрали у народа его подлинные национальные богатства, растащив их по своим карманам. И все, что напоминает теперь о наивных надеждах целого поколения одураченных людей — бутылка «жидкого золота» Полуботка, которая задешево продается в алкогольных ларьках.

Шли годы, и унавоженное патриотизмом сознание рождало новые иллюзии, которые раз за разом овладевали жителями заметно обедневшей страны. Если бы прыжки на граблях попали в программу Олимпиады, наша сборная наверняка показала бы на ней блестящие результаты. Украинцы заслушивались речами Ющенко, который обманул все надежды наивных граждан, но зато символично распорядился увековечить память того самого Полуботка.

А восемь лет назад украинские обыватели поверили, что их наконец-то пустят в Европу — поближе к вожделенным гетманским миллионам. Байки о сладкой жизни, которая наступит сразу после безвиза, декоммунизации и либеральных реформ, по сути являлись римейком легенды о золотом вкладе в британском банке. Но за слепое доверие к мифам на этот раз пришлось заплатить кровью.

Впрочем, в итоге Украина все-таки обрела сокровища, щедро обещанные ей четверть века назад. Недалеко от Киева, у самой границы с Евросоюзом, процветают бандитские «клондайки», где сводят лес, копают янтарь и пьют настоянную на желтых камнях водку.

Там, в ямах, работают дети тех, кто надеялся получить золото Полуботка.