22 августа Ангела Меркель собирается последний раз в своей карьере посетить Украину. Вряд ли она рада необходимости провести день с Зеленским. Уверен, что под занавес карьеры она бы с большим удовольствием отправилась к Путину в Сочи

Президента России и канцлера Германии сближает не только владение немецким и русским языками, соответственно. Ангела Меркель, как и Владимир Путин является своего рода демиургом. Путин создал на горбачёвско-ельцинских развалинах новую Россию. Меркель получила от Коля объединённую Германию, в которой Восток (ГДР — родина Меркель) очень сильно отличался от Запада. В мировой же «Табели о рангах» все признавали экономические успехи ФРГ, но в плане политического влияния Германия всё ещё не изжила последствия поражения во Второй мировой войне. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Сегодня, хоть различия между восточными и западными землями ещё чувствуются, это уже остаточное явление. В целом Германия едина и внутренне целостна. Восток постепенно перестал быть монопольной базой левых. Теперь на него всё больше опираются «новые правые» — консервативные силы, выступающие против засилья левого либерализма, поразившего даже старых консерваторов (ХДС/ХСС). В плане же международной влиятельности о новой роли Германии говорит уже то, что ЕС стали называть «Четвёртым рейхом», намекая на прежние объединения Европы вокруг Германии. Евросоюз покинула Британия — с конца XIX века традиционный оппонент Германии в борьбе за гегемонию в Европе.

Британцам не помогло даже традиционное англо-саксонское братство с США, всё ещё пытающимися натягивать на себя уже изрядно поизносившуюся мантию глобального гегемона. Американцы, в свою очередь, вынуждены были смириться с новой ролью Германии, обеспечившей поддержку проекта «Северного потока — 2» и выстраивавшей особые отношения с Россией, несмотря на недвусмысленное недовольство Вашингтона.

И всё это заслуга и плод тяжёлой работы Меркель. Если бы не боязнь вызвать негативные ассоциации с предыдущим рейхом, немцы бы вполне могли величать Ангелу Меркель не просто матушкой, а Великогерманской матушкой. Канцлер обеспечила возвращение Германии в сообщество Великих держав, сделав для своей страны то же, что Путин сделал для России. Вот с Путиным бы и провести последнюю международную встречу в карьере. Но выбора нет.

И вот за месяц до выборов в Бундестаг, после которых канцлер собирается в почётную отставку, Меркель приходится ехать в гости к истеричному парню, именующему себя президентом Украины и почему-то считающему, что ему весь мир должен. Причём должны не только принять в НАТО и ЕС, такое заблуждение ещё можно понять, с учётом, что обе эти организации давно пополнились более нищими (чем Украина, в то время) болгарами и румынами, а также бывшими советскими (и также ниже котировавшимися в неофициальной советской иерархии) прибалтами. Украинцы считают, что Запад в целом и Германия в частности, должны ещё и обеспечивать ресурсную базу существования украинской государственности.

Причём Берлин отдельно обязан отказаться от крайне коммерчески, экономически и политически выгодного ему «СП-2», а раз уж он не хочет, то выплатить Украине компенсации за все её истинные и мнимые убытки, возникающие из-за введения газопровода в строй, а также заставить Россию сделать то же самое + навсегда гарантировать необходимые Киеву объёмы транзита российского газа через украинскую ГТС. Пресс-секретарь Зеленского рассказал об участии Меркель в «Крымской платформе» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В общем, Зеленский решил, что раз он джокер, значит — самая главная карта. Теперь канцлеру предстоит объяснить ему, что он и не главный, и даже не карта, а его колпак с бубенчиками, хоть и похож на корону, на деле таковой не является.

По предыдущему опыту общения с киевским партнёром, Меркель знает, что он будет нервничать, принимать воинственные позы и произносить бессвязные речи, основный смысл которых будет заключаться в том, что денег, которые США и Германия решили разово выделить, чтобы заткнуть Украине рот, слишком мало. Необходимо раз в десять больше и не разово, а регулярно — ежегодно.

Она также догадывается, что Зеленский будет настаивать на том, чтобы канцлер задержалась на сутки и почтила своим присутствием Крымскую платформу. Понимает она и как будет недоразумение, именуемое президентом Украины, мотивировать своё требование (именно наглое требование, а не почтительную просьбу).

Зеленский будет говорить, что раз уж денег достаточно не привезли и в НАТО не берёте, то хотя бы на Крымскую платформу остаться надо. Вам, мол, всё равно, а ему приятно. Да и с точки зрения внутриполитических процессов необходимо, а то совсем уже олигархи уважать перестали, открыто обсуждают, когда менять президента и на кого менять. А чтобы канцлер не артачилась, будет намекать, что в случае отказа у него не останется иного выхода, кроме как спровоцировать конфликт с Россией, тем более, что теперь для этого Украине не обязательно нападать на Крым или Донбасс, достаточно устроить масштабную провокацию на границе с Белоруссией. Лукашенко рассказал, как Порошенко ел сало с «муттер» Меркель, а за ними бегал Олланд © president.gov.ua

С одной стороны, Ангеле Меркель совсем не хочется менять свои планы и принимать участие в очередном мертворождённом киевском политическом шоу, в качестве статиста. Хочется уйти с высоко поднятой головой, как и положено выдающемуся политическому деятелю, а не сидеть свадебным генералом в компании маргиналов, которых Зеленскому удастся заманить в Киев, и делать вид что произносимые ими глупости тебе интересны. Не по чину Великогерманской матушке, канцлеру-создателю «Четвёртого рейха», сидеть в толпе третьеразрядных полуевропейцев, в то время, как там не будет ни одного действительно стоящего политика.

С другой стороны от украинцев и их неадекватного президента действительно можно ждать любой гнусности. А ну как они действительно конфликт спровоцируют. Проще объяснить Путину зачем осталась на Крымскую платформу, чем разруливать очередную конфронтацию, тем более, что на это и времени не осталось. Ведь Меркель уходит, а кто будет канцлером после неё, и как он поступит в кризисной ситуации, неизвестно.

Ангеле Меркель было бы проще сделать выбор, если бы она была уверена, что её гипотетическое участие в Крымской платформе будет использовано преемником, чтобы на все домогательства Зеленского отвечать: «У Вас же Меркель была, что вы ещё хотите?» Но такой гарантии у неё нет. С другой стороны, если она скажет, что как уходящий канцлер не может брать на себя столь большую ответственность, это будет использовано Киевом для давления на преемника. Украинцы будут утверждать, что им Меркель обещала, что следующий канцлер удовлетворит все их пожелания (даже с горкой).

Как тут быть? В Берлине пока не определились. Переговоры о формате визита продолжаются. Несмотря на то, что пока что позиция германской стороны заключается в том, что визит будет ограничен 22-м числом, Киев продолжает настаивать на его продлении на 23-е. Михеев объяснил, почему Меркель именно сейчас решила надавить на Украину © REUTERS, Stefanie Loos/ Pool via REUTERS

Положение канцлера осложняется также тем, что главная цель визита — успокоить Зеленского, привести его в чувство, наставить на путь истинный и заставить выучить фразы, уместные при общении с Байденом, намеченном на 30-е августа. Местечковый Бонапарт должен уяснить, что его задача благодарить и кланяться, кланяться и благодарить, а не строить недовольную физиономию и не воротить рыльце от «лидера свободного мира». Меркель с её партией, только украинско-американского скандала в Вашингтоне, в связи с «СП-2», не хватало для полного счастья накануне сложных для ХДС/ХСС выборов в Бундестаг.

Впрочем, Зеленский — результат в том числе и германской политики на украинском направлении. Так что винить особо не кого. Германия полностью разделяет ответственность за всё, что произошло на Украине после февральского, 2014 года, вооружённого переворота.