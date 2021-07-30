Ветераны киевской музыкальной сцены критикуют антисоциальную политику Банковой

Конфликт между музыкальной группой Green Grey и президентом Зеленским стремительно развивается — хотя он явно стал неожиданностью для Банковой, которая явно не ожидала бунта со стороны олдовых рокеров.

Ветераны постсоветской рок-сцены всегда были лояльны постмайдановской власти — они поддерживали ее политику, активно демонстрировали патриотизм, как это полагается делать представителям украинского шоу-биза. За лояльность причиталась награда — музыкантов Green Grey заблаговременно включили в программу праздничного концерта, посвященного тридцатилетию независимости страны. А его участникам гарантированно полагаются премии, новые почетные звания и прочие плюшки.

Но все изменилось после неожиданного демарша. Дмитрий Муравицкий — лидер «зелено-серых», больше известный под сценическим псевдонимом Мурик, — опубликовал в инстаграме ролик с критикой дискриминационного закона о тотальной украинизации общественной сферы, включая культурно-развлекательные мероприятия. Потому что это лишает русскоязычных музыкантов Green Grey возможности заниматься своей профессией, сужая ее до минимума.

«Поздравляю, свершилось — языковой закон. Мой ответ языковому закону: "Чимчикуй за мавчиками!" (слоган рекламной кампании украинской торговой сети, который можно перевести словами "идите к черту!". — Прим. автора). Накипело!» — сказал на этом видео киевский музыкант. И демонстративно показал чиновникам средний палец. «По-моему, нас кинули»: какой видел постмайданную Украину музыкант Кузьма Скрябин © Алеся Котовская

Сразу после этого Green Grey исключили из участников праздничного юбилейного шоу. «Произошло объективное изгнание команды. Причина и следствие вполне конкретны», — откровенно заявил об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. А это означает, что «изгнание» инакомыслящих музыкантов было санкционировано на уровне высшего политического руководства страны. Хотя президент Зеленский сам когда-то стоял на сцене с Муриком и компанией.

Вслед за этим рокеров вычеркнули из программы документального фильма, посвященного тридцатилетию независимости. Больше того, Банковая уличила Green Grey в «неуважении к украинским символам» — а подобное обвинение звучит как прямой призыв к травле, в которую сейчас активно включаются патриоты. Однако музыканты не испугались. Напротив, Мурик сразу же опубликовал в сети очередной критический пост, разоблачая в нем антисоциальную политику украинской власти.

«Неуважение — это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления типа "5000 гривен — это не бедность", это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры. Буквально несколько дней назад видел пожилую прилично выглядящую женщину, стоящую возле метро "Льва Толстого" с протянутой рукой. И это уже массовое явление, вот это — неуважение ко всему украинскому народу.

Я выразил своё отношение к поправкам к мовному закону, а не к украинскому языку, так что не надо вот это "ля-ля". Я чту Конституцию Украины и Уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством Верховной Рады, которая себя уже давно дискредитировала, я как гражданин не обязан. Вы лучше смотрите, чтобы вам на следующих выборах народ не показал свой большой массовый "средний палец".

И последнее, насчёт "огыдности" (отвратительности) моего выступления. Огыдно — это когда ваш депутат прямо во время заседания проституток заказывает, а здоровый лоб пытается расстегнуть бюстгальтер сидящей впереди женщины-депутата. Когда один у вас там орёл порекомендовал пожилой пенсионерке продать собаку и заплатить за коммуналку, а недавно его обдолбанного останавливают патрульные, а потом вдруг выясняется, что он "саувсем неуиноуник" и тест был неправильный, это через неделю после происшествия, а парням патрульным влепили служебное взыскание! Вот это огыдно!»

Забавно, но это чуть ли не первый случай, когда украинские исполнители повели себя так, как полагается рокерам — в их исконной, западной или советской традиции. После Евромайдана певцы из Страны Достоинства обычно проявляли себя исключительно в качестве угодливых конформистов, которые всегда поддакивали властям, обнимались с шароварными чиновниками, зиговали на концертах с нацистами. Они буквально заливали аудиторию патриотическими соплями — помогая заливать свою страну кровью.

Все эти годы на музыкальной сцене не было заметно никакой социальной повестки, никакой рефлексии по поводу катастрофического кризиса, не звучала критика политических репрессий, дискриминации, милитаризма, нацизма. Украинские рокеры и рэперы критиковали власть только справа — требуя еще больше «славанации» и войны. Потому что за это предоставляют щедрое финансирование, выделяют хлебные гранты, приглашают участвовать в гала-шоу и зовут на телеэфиры.

На общем фоне выделялись немногие — например, еще одна заслуженная киевская рок-группа «Братья Карамазовы», а также бывший алчевский токарь Юрий Бардаш из культового рэп-проекта «Грибы», который рассказал об украинской идеологической цензуре на телешоу Дудя. И его признания вызвали настоящую истерику в среде патриотов.

Между тем, от этой лицемерной удушливой атмосферы больше всего страдает сама украинская культура. Ложь не сочетается с талантом, и современная украинская музыка остается глубоко провинциальной, вторичной, скучной. А главное, она явно не отвечает исторической драме, которую переживает в эти годы страна. Пропагандистская машина отсеивает идеологически неправильных музыкантов, не давая им выйти из маргинеса, а статусные исполнители штампуют патриотические агитки, рассчитанные на лоялистов и охранителей.

Больше того, отдельные представители шоу-биза целиком переключились на профессиональное разжигание ненависти к своим поклонникам и фанатам. Среди них особенно выделяется Олег Скрипка, который регулярно оскорбляет русскоязычных сограждан.

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, — на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ"», — рассуждал этот украинский музыкант, которого без проблем допустили на юбилейный концерт в честь тридцатилетия независимости. Олег Скрипка: за Маккейна и против «совка». Как променять таланты на ксенофобию © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вынужденная фронда Green Gray выглядит на этом безрыбье настоящим панковским бунтом. Высказывания Мурика нравятся даже молодежи, которая родилась после девяностых и никогда не ходила на концерты «зелено-серых».

Потому что музыканты показали власти свой средний палец и выразили этим общее настроение обманутых избирателей «слуг народа».