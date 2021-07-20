Широким фронтом продолжается наступление на права русскоязычных граждан Украины с целью их насильственной ассимиляции. Одновременно эта борьба помогает отвлечь население от того парадоксального факта, что по мере многолетнего продвижения украинизации страна почему-то нищает и нацифицируется

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Андреем Парубием (десять раз ставившим законопроект на голосование), противоречащего множеству статей Конституции (в частности, ее 10-й статье), дискриминационного по сути своей.

Неправомочный Конституционный суд (в отсутствие легитимного главы КСУ) утвердил принятый в нарушение регламента антизакон, да еще и снабдил свое решение глумливыми комментариями: «Русскоязычные граждане Украины не представляют социальной единицы как группа, которая имеет право на юридическую защиту как этническая или языковая единица».

«Исходя из этого и других соображений суд пришел к выводу, что тезис авторов представления о дискриминации "русскоязычных граждан" является юридически несостоятельным», — подчеркивает представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

То есть люди есть, а прав у них нет — в духе высказывания недавно приветствовавшего принятие очередного дискриминационного «закона о коренных народах» нардепа Олега Семинского: «Россияне на законодательном уровне не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины».

Каких вам реформ ещё не хватает? Супермаркет «Сильпо» уволил всех охранников, которые говорили по-русски во время конфликта на языковой почве с местной журналисткой Ириной Медушевской, а Fozzy Group официально заявила про «прекращение сотрудничества» с менеджером Вячеславом Баранским, который излишне радостно приветствовал выступление в Киеве российского репера Басты.

«Омеляновщина». О настенном и подзаборном © РИА Новости/Стрингер, pravlife.org Михаил Радуцкий обвинил «агентов Кремля» в Верховной Раде: «Я вынул карту, мне было противно находиться в одном зале с последователями Скабеевой, Путина… Ленина, Сталина. Это я про коллег, которые выступали [против легализации марихуаны] с трибуны ВР… Мне было противно находиться под куполом с мерзавцами пророссийскими».

Впрочем, при этом Верховная Рада не поддержала даже робкие попытки ослабить мовную удавку — то есть внести в «закон о тотальной украинизации» правки, отменяющие штрафы, и вернуть согражданам право на образование на родном языке. За проголосовало всего 42 нардепа, то есть менее десяти процентов парламентариев.

А еще (возвращаемся к решению Конституционного суда) КСУ издевательски обосновал свою поддержку «закона о тотальной украинизации» историческими изысками, дословно: «Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи».

Можно только представить, как удивились бы древние русичи, если бы их обозвали украинцами, а на тему сохранения современной русской составляющей в «древнекиевских» текстах мы уже писали в статье «Омеляновщина». Но что можно доказать гражданам, которые не только не знают истории, но и сознательно ее перевирают — как это сделали замредактора сайта «Страна.ua» Светлана Крюкова в нашумевшем «ответе» на статью Владимира Путина или Юлия Мендель в своих несколько преждевременных мемуарах?

Ответ на этноцид. О национально-освободительном движении на Украине © AFP, Genya SAVILOV Степан Бандера для неё вообще объект восхищения (согласно тексту Юлии Мендель — «легендарный Бандера»).

Обе дамы считаются вполне адекватными, и подобных манкуртов на Украине, увы, немало. Отчасти поэтому в рамках политической украинизации по Киеву безнаказанно бродят марши в честь эсэсовцев, а гитлеровца Ореста Васкула даже хоронили при участии Президентского полка. «Прочь от Москвы» — при ближайшем рассмотрении оказывается, что в объятия фашизма.

На украинских стадионах, улицах и пляжах давно не редкость «патриоты» с татуированными на туловищах свастиками, а намедни в Одессе было заснято существо женского пола, одновременно украшенное свастикой, тризубом и портретом Гитлера. И, похоже, для русского человека они действительно становятся явлениями одного порядка.

Действующий майданный режим нацелен на истребление, этноцид, ассимиляцию всего русского, о чем уже написаны километры статей и представлены тонны доказательств. С противостоящей стороной — как и ее стратегическими планами — всё давно понятно. А мы-то что делать будем и будем ли делать вообще?