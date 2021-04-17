Вступать в дискуссию с поклонниками Майдана — такое же бессмысленное занятие, как толочь воду в ступе

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вот недавно из глубин майданного мезозоя снова вынырнул бывший министр инфраструктуры Володымыр Омелян, прославленный строитель гиперлупа и коррупционер, который внезапно обнаружил в себе дарование историка.

«Русский язык внесен в Украину извне. Его тут никогда не было, и в то время, когда киевляне писали граффити на стенах Софийского собора на староукраинском языке и украинском, на территории нынешней Москвы бегали медведи и белки за орешками», — заявил пан Омелян в эфире телеканала «Прямой». И наверняка найдутся те, кто поверит, что на стенах киевского Софийского собора накарябано какое-либо словосочетание на «древнеукраинском языке» — например, «файна филижанка» или «здесь був Семен Семенченко».

На его стенах исследователи действительно обнаружили более 7 тысяч граффити, датируемых XI — началом XVIII века. Так может, что-то даёт им основания говорить про некий «древнеукраинский язык», которым с недавних пор бредят местные учебники? Увы и ах, на стенах древнего храма есть надписи на старославянском языке, на латыни, на греческом (не менее сотни) и даже на армянском. А на «древнеукраинском» нет (если не считать за таковой разговорный древнерусский).

Наверное, для начала надо напомнить суть вопроса. С древних времен прихожане выцарапывали на стенах Софийского собора (как и других старинных сооружений) различные короткие тексты: молитвы, свои имена, памятные даты. Они давно изучены, прочитаны, кодифицированы. Встречаются отдельные слова, которые можно по созвучию принять за украинские, но русских больше. И в том нет ничего удивительного, поскольку оба языка имеют общий лингвистический корень.

Экс-министр пополнил ряды партии Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

То есть названия важнейших временных отрезков для жизни человека того времени всё-таки ближе к нынешнему русскому языку (то, что их происхождение в принципе не славянское, тоже понятно). То же касается и названия дней, скажем воскресенья, — граффито № 1354 (XIV век): «А се были в Святои Софье въскрѢссьнымъ днемъ Степанъ». Где же наша украинская «неділя»?

Вообще, если посмотреть на бытовые тексты в их основной массе, они лучше воспринимаются всё же по-русски: граффито № 49 (XIII век) — «ЛѢта (1221) преставися рабъ Божиi подьякъ Петръ»; № 95 (XIII век) — «Господи помоzи рабоу своему грѢшьному Лаzорю оубогому Святая Соφья помилуи мя»; № 1575 (XII век): «Господи помоzи рабоу своемоу Симеоноу грѢшномоу оубогомоу и бяше въ Соφие».

Защитники «украинской версии» указывают на характерные для нынешней мовы уменьшительно-ласкательные формы имен, заканчивающихся на «-ко» (например, «Иванко»). И действительно, таковые примеры имеются. Однако означают ли они исключительно украинский язык? Как же быть тогда с именем польского короля Мешко, женатого на чешской принцессе Дубравке? И как быть с граффити собора Софии Новгородской (где также есть аналогичные надписи). Например, под молитвой «Помоги, Господи, рабу твоему Твердиславу» пишет его сын: «Тут писал Радко, сиротка Твердислава». Они все тоже украинцы?

«Он хочет мира любой ценой». Омелян обвинил Зеленского в подготовке капитуляции Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Редченко пишет: «Дело не в том, на сколько процентов современный украинский язык совпадает с языком наших предков. Тут дело, скорее, политическое: мы в 2008-м [данный тест написан 15 лет назад] прямые потомки тех, кто составлял этническое ядро Руси в 1008-м».

С таким же успехом можно говорить, что нынешние египтяне — потомки фараонов, а итальянцы — античных римлян. Этническое ядро южной Руси несколько раз с тех времён было истреблено фактически под корень — например, после татарского нашествия или во время Руины. С тех пор даже сменился внешний облик обитателей этих мест — светловолосые и светлоглазые русичи стали брюнетистыми и кареглазыми украинцами.

Более того, своё возможное украинство отрицают и сами авторы текстов. Например, граффито № 3: «Г(оспод)и помози рабѣ своєи Олисавѣ С(вѧ)тополъчи матєри русьскѣи кънягыни а азъ доп(и)с(а)лъ сыны С(вѧтопол)ъчии». Причём обратите внимание: «русской» уже с удвоением буквы «с». И ни разу никакой Украины!

Но всё же хочется отметить: статья написана не для того, чтобы подчеркнуть разность русских и украинцев (эту неблагодарную задачу оставим незадачливому Омеляну из гиперлупа). Наоборот, существует неоспоримая культурная общность рождённых Русью народов — вплоть до древних надписей на стенах Софии Новгородской и Софии Киевской. И не надо их настенные моления обращать в подзаборную ругань.