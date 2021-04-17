Если человек построил всю свою жизнь на исторической, идеологической, националистической лжи, то отказ от неё означает крах его мировоззрения. Потому он будет упорно оставаться при своих, пусть даже многократно опровергнутых доводах.
Вот недавно из глубин майданного мезозоя снова вынырнул бывший министр инфраструктуры Володымыр Омелян, прославленный строитель гиперлупа и коррупционер, который внезапно обнаружил в себе дарование историка.
«Русский язык внесен в Украину извне. Его тут никогда не было, и в то время, когда киевляне писали граффити на стенах Софийского собора на староукраинском языке и украинском, на территории нынешней Москвы бегали медведи и белки за орешками», — заявил пан Омелян в эфире телеканала «Прямой». И наверняка найдутся те, кто поверит, что на стенах киевского Софийского собора накарябано какое-либо словосочетание на «древнеукраинском языке» — например, «файна филижанка» или «здесь був Семен Семенченко».
На его стенах исследователи действительно обнаружили более 7 тысяч граффити, датируемых XI — началом XVIII века. Так может, что-то даёт им основания говорить про некий «древнеукраинский язык», которым с недавних пор бредят местные учебники? Увы и ах, на стенах древнего храма есть надписи на старославянском языке, на латыни, на греческом (не менее сотни) и даже на армянском. А на «древнеукраинском» нет (если не считать за таковой разговорный древнерусский).
Наверное, для начала надо напомнить суть вопроса. С древних времен прихожане выцарапывали на стенах Софийского собора (как и других старинных сооружений) различные короткие тексты: молитвы, свои имена, памятные даты. Они давно изучены, прочитаны, кодифицированы. Встречаются отдельные слова, которые можно по созвучию принять за украинские, но русских больше. И в том нет ничего удивительного, поскольку оба языка имеют общий лингвистический корень.
Например, граффито № 1078 (учеными они пронумерованы), XII век: «МолЕние ко Святое Софие о рабе Божие Ани о сдравии и спасении». Где же наше расово-правильное «рятуйте»? Или знаменитая запись о кончине Ярослава Мудрого: «В[лето] 6562 месяца февраля 20-го кончина цари нашего…» Где украинское исконное название месяца «лютый»? Помните, нас любят тыкать, мол, их Пётр I приволок иностранные названия месяцев, а потомки Перуна искони народным календарём пользуются? Там же, на стенах Святой Софии: «Месяца декабря в 4-е створиша мир на Желяни: Святополк, Володимир и Ольг». Или дословно — граффито № 112 (XII век): «МѢсяца октября въ (12) день пришьлъ Никита. Соудило писал». Или № 1362 (XII век): «МѢсяця марта (29) въ вторымъ цасе дьне отъиде Михаилъ митрополитъ».
То есть названия важнейших временных отрезков для жизни человека того времени всё-таки ближе к нынешнему русскому языку (то, что их происхождение в принципе не славянское, тоже понятно). То же касается и названия дней, скажем воскресенья, — граффито № 1354 (XIV век): «А се были в Святои Софье въскрѢссьнымъ днемъ Степанъ». Где же наша украинская «неділя»?
Вообще, если посмотреть на бытовые тексты в их основной массе, они лучше воспринимаются всё же по-русски: граффито № 49 (XIII век) — «ЛѢта (1221) преставися рабъ Божиi подьякъ Петръ»; № 95 (XIII век) — «Господи помоzи рабоу своему грѢшьному Лаzорю оубогому Святая Соφья помилуи мя»; № 1575 (XII век): «Господи помоzи рабоу своемоу Симеоноу грѢшномоу оубогомоу и бяше въ Соφие».
Защитники «украинской версии» указывают на характерные для нынешней мовы уменьшительно-ласкательные формы имен, заканчивающихся на «-ко» (например, «Иванко»). И действительно, таковые примеры имеются. Однако означают ли они исключительно украинский язык? Как же быть тогда с именем польского короля Мешко, женатого на чешской принцессе Дубравке? И как быть с граффити собора Софии Новгородской (где также есть аналогичные надписи). Например, под молитвой «Помоги, Господи, рабу твоему Твердиславу» пишет его сын: «Тут писал Радко, сиротка Твердислава». Они все тоже украинцы?
В подобных случаях украинские исследователи предпочитают решать проблему чохом. В частности, украинский публицист Алексей Редченко пишет: «Дело не в том, на сколько процентов современный украинский язык совпадает с языком наших предков. Тут дело, скорее, политическое: мы в 2008-м [данный тест написан 15 лет назад] прямые потомки тех, кто составлял этническое ядро Руси в 1008-м».
С таким же успехом можно говорить, что нынешние египтяне — потомки фараонов, а итальянцы — античных римлян. Этническое ядро южной Руси несколько раз с тех времён было истреблено фактически под корень — например, после татарского нашествия или во время Руины. С тех пор даже сменился внешний облик обитателей этих мест — светловолосые и светлоглазые русичи стали брюнетистыми и кареглазыми украинцами.
Более того, своё возможное украинство отрицают и сами авторы текстов. Например, граффито № 3: «Г(оспод)и помози рабѣ своєи Олисавѣ С(вѧ)тополъчи матєри русьскѣи кънягыни а азъ доп(и)с(а)лъ сыны С(вѧтопол)ъчии». Причём обратите внимание: «русской» уже с удвоением буквы «с». И ни разу никакой Украины!
Но всё же хочется отметить: статья написана не для того, чтобы подчеркнуть разность русских и украинцев (эту неблагодарную задачу оставим незадачливому Омеляну из гиперлупа). Наоборот, существует неоспоримая культурная общность рождённых Русью народов — вплоть до древних надписей на стенах Софии Новгородской и Софии Киевской. И не надо их настенные моления обращать в подзаборную ругань.