Главное подразделение украинских коллаборационистов продержалось против Красной армии всего несколько суток

77 лет назад возле города Броды началась битва между 13-м корпусом 4-й танковой армии вермахта и войсками 1-го Украинского фронта. Это сражение, которое считается ключевым этапом Львовско-Сандомирской операции, стало решающим для освобождения Западной Украины. Причем эта битва занимает в украинской истории особое место. Ведь она привела к разгрому основных сил дивизии СС «Галичина» — крупнейшего коллаборационистского формирования украинских националистов, которые активно сражались на стороне проигрывающей войну нацистской Германии. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Нацисты пытались навязать Красной армии продолжительную упорную оборону. Однако советское военное командование во главе с маршалом Иваном Коневым подготовило сразу два рассекающих удара по немецкой группе армии «Северная Украина», которой командовал генерал-фельдмаршал Вальтер Модель — пожалуй, самый жестокий и волевой из полководцев Третьего рейха. 3-я гвардейская и 13-я армия должны были атаковать немецкие позиции с Волыни в направлении на Раву-Русскую. А 60-я и 38-я армии двигались им навстречу из района недавно занятого Тернополя, продвигаясь в сторону Львова. После чего в прорыв планировалось ввести танковые дивизии — чтобы окружить и уничтожить немецкие войска в районе города Броды.

Немецкое командование подготовило сразу три новые линии обороны. Один из огневых рубежей, так называемую запасную линию укрепленного района, занимала 14-я гренадерская дивизия Ваффен СС «Галичина». Численность этого коллаборантского подразделения, созданного в 1943 году на основе грекокатолического населения Галичины, составляла в этот момент около 15 000 человек. Дивизия только что прибыла на фронт из Нойхаммера, где ее части прошли интенсивную военную подготовку. Генералы вермахта полагали, что местные уроженцы из числа украинских националистов помогут им сдержать Красную армию — ведь пропагандисты старательно расписывали солдатам ужасы большевистского террора на освобожденных землях Западной Украины, призывая дать отпор наступающей большевистской орде.

Однако по-настоящему эффективной обороны так и не получилось. Битва под Бродами закончилась быстрым и катастрофическим разгромом немецкого корпуса, включая дивизию украинских эсэсовцев. Уже через три дня после начала сражения бойцы 60-й армии прорвали фронт на узкой полосе шириной от 4 до 18 километров — и в него сразу устремились танковые армии Павла Рыбалко и Дмитрия Лелюшенко. К конкурсу рисунков в честь дивизии СС «Галичина» причастна замминистра образования Украины © Львовская ОГА / Львовская ОГА / Перейти в фотобанк

Использование крупных танковых соединений на такой узкой полосе прорыва — причем в условиях отчаянных контратакующих действий противника — считается единственным подобным случаем в истории советских операций Великой Отечественной войны. Бронированные соединения преодолели немецкие позиции, вклинившись в них на глубину 50-80 километров, и окружили под Бродами всю немецкую группировку в составе восьми дивизий — включая 14-ю гренадерскую дивизию СС «Галичина». Ее разгром завершился 22 июля — вермахт потерял убитыми около 30 тысяч немецких солдат, включая командира корпуса генерала Артура Хауффе, а свыше 17 тысяч немецких военнослужащих оказались в итоге в советском плену.

Галицкая эсэсовская дивизия была практически уничтожена частями Первого Украинского фронта, потеряв погибшими и пропавшими без вести около 9600 человек. По данным ее начальника штаба, майора Вольфа-Дитриха Гайке, — а все высшие командные должности в коллаборантском подразделении занимали немецкие офицеры — из окружения вырвались не более 500 солдат и старшин, к которым впоследствии присоединились представители вспомогательных частей, не участвовавших в этом сражении. При этом видные немецкие генералы — Вольфганг Ланге и Фридрих Вильгельм фон Меллентин — негативно оценивали боевые качества украинских «дивізійників». И особо отмечали их панический страх перед применением советской реактивной артиллеристской системы «катюша».

Завершение битвы за Броды создало предпосылки для последующего освобождения Львова. При этом данная операция фактически спасла главный город Западной Украины от грозившего ему разрушения. Основные немецкие силы были разгромлены еще на его подступах и не смогли навязать Красной армии полномасштабные уличные бои в городской застройке — как это первоначально планировал сделать Модель. Причем на освобожденных территориях не было никакого антиукраинского террора, которым пугали местное население функционеры Организации украинских националистов. Напротив, тыловые подразделения РККА помогали как можно быстрее восстановить инфраструктуру и наладить хозяйственную жизнь галичан, чтобы избежать разрухи, голода и всегда сопутствующих войне эпидемий.

Но в битве у Бродов есть еще один, малоизвестный, но важный для исторической памяти эпизод — документально доказанные факты сотрудничества между вермахтом и представителями Украинской повстанческой армии, которых пытаются представить сейчас борцами против нацизма. Во Львове 8 мая почтили память узников нацистского концлагеря и воинов дивизии СС «Галичина» © varianty.lviv.ua

«Немецкое командование было проинформировано про присутствие в районе Бродов подразделений УПА. 15 июля, когда немецкая группировка оказалась на грани уничтожения, была совершена попытка связаться с повстанцами для совместных боевых действий против Красной армии», — честно рассказывает об этом украинская Википедия. И действительно, эсэсовский подполковник Роман Долинский оставил воспоминания о сотрудничестве «Галичины» и УПА*, особо подчеркивая, что одним из инициаторов этих контактов стал немецкий генерал Фриц Фрейтаг. А потом честно пишет, что остатки эсэсовцев слились после битвы с вооруженными подразделениями Украинской повстанческой армии. Что само по себе опровергает пропагандистский миф об «антифашистском» характере движения украинских националистов.

Эта дата должна являться для Украины праздничным днем. Однако сегодня она забыта, и украинская государственная пропаганда старательно замалчивает историю бесславного поражения украинских коллаборантов. Хотя про нее необходимо особо рассказывать новому поколению украинцев.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.