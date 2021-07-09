Лето в Харькове традиционно яркое, жаркое, знойное, и люди больше мыслят о прохладе, нежели о политике. Но большая политика продолжает думать о харьковчанах, даже если они ею не интересуются

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Кривоконь в эфире местного телеканала Simon сообщил, что когда-то знаменитое предприятие полностью утратило производственные компетенции: «Не можем мы ничего строить сегодня. У нас нет сегодня тех людей, того количества и той квалификации людей, которые смогут сегодня строить самолеты».

Осталась всего сотня квалифицированных специалистов, средний возраст сотрудников завода 60 лет, и сам завод работает всего четыре часа в неделю. Назначенный на ХАЗ в качестве кризис-менеджера Александр Кривоконь заявил, что правильным решением было бы создание на территории харьковского авиапредприятия очередного «индустриального парка». Ещё одно эпохальное достижение «революции гидности». Аминь.

Вообще, согласно данным Кабинета министров, дела в регионе обстоят из рук вон плохо. В рейтинге социально-экономического развития область откатилась на 17-е место по Украине, по развитию промышленности — на 19-е, аграрный сектор — тоже 19-е место, по росту заработной платы регион на 22-м месте и т.д.

Зато, как сообщает местная пресса, муж губернатора Айны Тымчук (депутат харьковского горсовета от правящей партии «Слуга Народа» Андрей Тымчук) устроил передел рынка автобусных перевозок и затеял в центре города драку с каким-то неугодным ему бизнесменом. А в остальном, как выразился в интервью сын покойного харьковского мэра Кернеса Даниил, Харьков «живет своей обособленной жизнью маленького государства».

Несмотря ни на что, харьковчане любят свой город. Согласно данным одного из соцопросов в оценке Харькова доминируют исключительно позитивные эмоции. 83% харьковчан (и 65% жителей иных городов) утверждают, что Харьков им «очень нравится» или «скорее нравится». И лишь 17% горожан согласились с утверждением, будто Харьков — рядовой провинциальный город. И важнейшее значение для всей Украины грядущих выборов мэра второго по величине города государства лишь подтверждает первостоличное мироощущение харьковчан.

Нужные ноты: 3 песни о Харькове © paul-itk.livejournal.com Арсен Аваков, противостоящие ему силы. Нынешний и.о. мэра Игорь Терехов — не только вице-мэр при покойном Кернесе, но бывший заместитель Арсена Авакова в бытность того губернатором Харьковской области. В экспертном сообществе считают, что на выборах городского головы схлестнутся политические силы союзные и подконтрольные несменяемому с 2014 года министру Авакову, который хочет видеть регион своей мощной «тыловой базой» и старающийся не допустить ещё большего усиления самого влиятельного министра Офиса президента.

Кроме Арсена Авакова Терехова поддержали влиятельные харьковские бизнесмены Александр Ярославский и Павел Фукс. Главный оппонент Терехова — Михаил Добкин, которому симпатизирует иной харьковский бизнесмен — представляющий ОПЗЖ Алекандр Фельдман, и Ринат Ахметов, с которым у Добкина сложились доброжелательно-покровительственные отношения (в частности, Ахметов вносил значительный денежный залог за арестованного в 2017 году Михаила Добкина).

В сомнениях пребывает Офис президента, который Терехова сначала поддержал, но, в конце концов, учуял возможность перехода богатой и стратегически важной области под полный контроль могущественного Авакова. Харьковский облсовет уже находится под руководством Артура Товмасяна (близкого друга сына Арсена Борисовича), плюс находящиеся в ведении МВД пограничники (граница важный источник доходов, и Харьков — город приграничный), да и сам Харьков традиционно считается «ментовским городом» (опять-таки МВД), «юридической столицей» (нынешняя генпрокурор из Харькова и тоже союзна министру МВД). Плюс огромные связи в украинских СМИ, во многом укомплектованных медиаптенцами бывших харьковчан Бориса Ложкина, Александра Мартыненко, Зураба Аласании, плюс подконтрольные праворадикалы во главе с аваковским выкормышем Андреем Билецким и прочими, менее известными, персонажами… Не слишком ли много счастья в одни руки?

Как определённый сигнал от власти воспринимаются введенные против харьковского бизнесмена Павла Фукса санкции СНБО (причём Аваков голосовал против них). Однако Офис Зеленского не устраивает пока и «пророссийский» Добкин, потому периодически в числе возможных кандидатов на выдвижение рассматриваются иные фигуры, вроде бывшего губернатора Юлии Светличной (ежели недавно ставшая счастливой мамой госпожа Светличная променяет радость материнства на уродство украинской политики). Или же в выборы внезапно вмешается «Оппозиционнная платформа — За жизнь», достаточно популярная среди харьковчан, но в своей массе слабо ориентирующихся в разнице между «ОПЗЖ Левочкина» и «ОПЗЖ Медведчука».

Предвыборные университеты. Новые вводные в уравнении харьковских выборов © vecherniy.kharkov.ua Георгия Константиновича Жукова.

Уже третий раз городские власти отбивают судебные нападки всяческих майданщиков, которые стремятся стереть имя «маршала Победы» с карты освобождённого им Харькова. И надо понимать, если накануне выборов промайданные «активисты» таки добьются своего, это изрядно ударит по и так нетвердым позициям исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова. Так что в интересах Авакова использовать свои связи, чтобы до выборов вообще снять с повестки дня этот нелепый раздражитель.

В свою очередь, перед основным конкурентом — Михаилом Добкиным — стоит задача уверенно прорваться во второй тур (первый вряд ли принесёт уверенную победу одному из кандидатов) и там полностью мобилизовать свой потенциальный электорат. То есть поднять градус дискуссии от состязания между двумя «хозяйственниками» до стратегического и судьбоносного выбора всего города. А он довольно прост — дальнейшее уничтожение экономического потенциала Харькова в условиях постмайданщины (судьба ХАЗа яркий тому пример), либо возрождение в условиях разумного дистанцирования от самоубийственной политики официального Киева.