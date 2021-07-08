Патриотические «активисты» находятся постоянном поиске новых врагов народа

Украинская полиция завела уголовное дело на пятерых юных девушек, в возрасте от восемнадцати лет до двадцати одного года. Одна из них отмечала свой день рождения, и устроила с подружками что-то вроде уличной вечеринки. Молодые студентки танцевали возле львовского мемориала «Небесной сотни», под звуки вражеского российского рэпа — и это показалось публике кощунственным глумлением над святыней.

Бдительные патриоты увидели запись праздника в соцсети, и донесли об этом в полицию, которая оперативно возбудила дело по статье «Осквернение памятника». Подросткам грозит тюремное заключение на срок до пяти лет, а пока их безнаказанно травят ультраправые «активисты». Девушки удаляют свои аккаунты, потому что их обзывают самыми оскорбительными словами — несмотря на то, что в злосчастной вечеринке не было никакого политического подтекста. Больше того, националисты угрожают их родителям и требуют отчислить подруг из вузов — а полицейские никак не реагируют на эти преследования.

«Свобода — наша религия» — говорили в 2014 году эти запретители, лицемеры и стукачи. С тех пор они находятся в постоянном поиске новых врагов народа. Причем, жертвами этой травли обычно становятся беззащитные девушки. Травля и бедность. Украинские женщины после Евромайдана © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

Так, в Харькове продолжается преследование студентки Маргариты Мальцевой, которая пожаловалась, что ей запрещают писать курсовую работу на русском.

«Вот понимаю, что украинская власть — она меня ущемляет, ущемляет мои права. Что значит — я не могу писать свою научную работу, в которой мои заключения, мои выводы, в которой описано, как я проводила эту работу, почему я не могу писать ее на русском языке. Что, на украинском это будет более информативно, развернуто? Так нет.

Материалы я брала вообще на английском языке. Я их переводила. И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы?» — заявила девушка на видео, опубликовав его в инстаграме.

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В ее адрес тоже посыпались оскорбления и угрозы — ультраправые обещают облить девушку кислотой, унизить на камеру и объявить на нее охоту — «сафари». В соцсетях несется сплошной поток ненависти, которая буквально зашкаливает. Студентку внесли во все базы данных нацистских организаций, открыто призывая депортировать ее из страны. А руководители Центра экстренной медицинской помощи Харьковской области, в котором работает Маргарита, угрожают девушке увольнением — несмотря на то, что она ждет ребенка. И тоже собираются подать на нее жалобы в Нацполицию.

«Если бы я хотя бы примерно понимал, зачем вы это сделали, а я вас не понимаю. Тем более Россию я ненавижу! И русский язык я ненавижу вместе с Россией… Путин —…., понимаешь? А ты рассказываешь, какой это классный язык, на котором разговаривает Пушкин. Я еще раз говорю: я сделаю все, чтобы вы у меня не работали! Если вы не хотите по-доброму, вы уйдете по статье», — заявил директор центра Виктор Забашта. Богатые против бедных. Скандал в школе Кривого Рога © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Мы изучим вашу документацию, если мы выявим хоть одно русское слово в вашей документации, вы получите за это выговор, и вас после этого уволят… Если вы не хотите увольняться самостоятельно, мы будем вынуждены обращаться в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку ваших высказываний, ваших суждений, слов» — угрожает девушке его заместитель.

Украинское общество по-прежнему находится в состоянии шовинистического безумия, и это объясняется конкретными причинами социально-психологического характера. Обманутые политиками люди, которые страдают от бесконечного кризиса и ощущают полное бесправие перед властью, находят отдушину в «охоте не ведьм». Они терпят унижения от украинской элиты, и стремятся унизить своих инакомыслящих соотечественников, выплескивая свои эмоции в атаках на всевозможных предателей и манкуртов. А государственная пропаганда всячески поощряет эту бесконечную травлю.

«Ни дня не проходит, чтобы украинские правые кого-нибудь не затравили. Каждый день они находят себе новую жертву — чаще всего, ею оказывается молодая девушка с цветущими губами и всем прочим, что обозримо в её тиктоке.

Наметив жертву, «козаки» (это они так себя называют) собираются в стаю, насыпают жертве в личку сотни сообщений с оскорблениями и угрозами, гасят её аккаунты, пишут её родителям, постят её телефон и домашний адрес с подсказкой, мол, хорошо бы её навестить для профилактики.

Каждый день я наблюдаю, как очередной перепуганный ребёнок публикует покаяние с флагом Украины, и умоляет пощадить. Ему на это обычно говорят: «целуй флаг, с**а!».

Ни об этом, ни об узнике совести Руслане Коцабе, которого в очередной раз избили, залив зелёнкой глаза, вы не узнаете, читая демократические украинские медиа, так как наши т.н. журналисты заняты более важными делами — получением грантов от USAID, посадкой деревьев на алее свободы слова и проведением конференций по журналисткой этике, о которой, на месте наших холопов пера, я бы помалкивал» — пишет об этом львовянин Анатолий Ульянов, который получил политическое убежище в США после преследования со стороны украинских ультраправых.

По иронии судьбы, эта политика психологического террора приводит к совершенно обратному результату. Украинские подростки все чаще переходят «красные линии» патриотов. Они отказываются уважать их сакральные ценности и демонстративно слушают «вражеский русский рэп», который имеет огромную популярность у молодежи, и все равно играет на улицах — от Харькова и до Львова. Травля африканца из Запорожья. Украине понадобится свое движение Black Lives Matter © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

А массовая вандализация коммунистических памятников неожиданно оборачивается для националистической общественности бумерангом. Это показал сегодняшний случай в городе Стрый, где местный двадцатилетний парень разрушил памятники на месте захоронения сечевых стрельцов.

Патриотическая общественность уже потребовала линчевать задержанного полицией юношу — но это преступление зеркально отражает в себе погромную политику постмайдановских активистов, которые лихо сносили стелы и монументы. А теперь пожинают ее плоды, в самом сердце Галичины.