Украинские реки цветут, загрязняются и мелеют

Когда Верховная Рада переименовала Днепропетровск в Днипро, местные жители сомневались — стоит ли давать городу название реки? Но на экологическом интернет-форуме мрачно пошутили: «ничего страшного — если так пойдет дальше, реки скоро все равно не будет».

Конечно, это была ирония. Даже сверхэффективная в смысле разрушения и развала украинская власть не может свести на нет одну из крупнейших рек Восточной Европы. Но за последние двадцать пять лет на Украине уже исчезло около сотни рек, а состояние, в котором находится сегодня главная водная артерия Украины, стремительно ухудшается. Так что даже рекламная транспортировка арбузов — из Херсона в столицу когда-нибудь может стать вполне серьезной проблемой.

«Река Днепр обмелела до такого уровня, что половину водоема можно пройти пешком. При таком обмелении водный транспорт не сможет перевозить грузы по реке, пассажиров, и украинцы рискуют лет через пять увидеть окончательное высыхание Днепра», — констатировал глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

Эту кризисную ситуацию наконец признали украинские чиновники, которые обычно стараются не замечать проблем у себя под носом. Как сообщается в опубликованном на днях отчете Счетной палаты, река Днепр находится на грани экологической катастрофы. Эксперты не только зафиксировали обмеление главной водной артерии Украины — они также выявили в ее водах свыше ста шестидесяти элементов, которые угрожают жизни и здоровью людей. В частности, среди них обнаружили гербицид атразин, металлы кадмий и никель, большое количество сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, а также цинк, медь и ртуть. Желтые воды: Киев может остаться без рек и мостов © KIEVMAP

И неудивительно. Один только город Киев сбросил в прошлом году 723 200 000 куб. м сточных вод, из которых 40% попали в Днепр неочищенными. Более половины от этих стоков представляют выбросы промышленных предприятий, которые окрашивают летописную реку Лыбедь то в ярко-желтый, то в токсично-зеленый цвета. Кроме того, значительная часть загрязняющих веществ уходит в Днепр через дождевую канализацию — включая смытые с мостовой химические реагенты. А тысячи киевских автомоек напрямую сбрасывают в «ливневку» грязную воду, обильно перемешанную с мазутом.

Сооружения «Киевводоканала» давно нуждаются в системной модернизации — ведь они ежегодно направляют в Днепр около 283 300 000 куб. м сточной воды. А в ней как раз и содержатся фосфаты, которые провоцируют размножение сине-зеленых водорослей, превращая речное русло в цветущее мелководье и провоцируя массовый мор рыбы. Не далее, как в июне побережье Киевского водохранилища буквально завалило мертвыми судаками, которые задохнулись из-за недостаточного количества кислорода. И такие происшествия случаются на Днепре с пугающей регулярностью.

Заболоченная река постепенно мелеет — в том числе, благодаря скоплениям твердого мусора, оседающего на дне Днепра. На сегодня мели занимают около 30% от площади днепровского каскада, что вдвое превышает предельно допустимую норму. Его расчистка проводится крайне нерегулярно, и только на отдельно взятых участках. Потому что на комплексные донно-углубительные работы всегда не хватает средств, а выделенные на это деньги по большей части оседают в бездонных карманах украинских коррупционеров.

Обмелению дополнительно способствует массовая незаконная добыча песка, который намывается для строительства дорогих загородных особняков. «Земснаряды в погоне за сиюминутной выгодой разрывают реку на части, меняя ландшафт дна и конфигурацию береговой линии, изменяя русло Днепра, в результате чего река с каждым годом все обильнее цветет, зарастает и мелеет» — рассказывает об этом Александр Чистяков.

Земснаряды добывают песок практически повсеместно — их можно видеть возле островов к югу от Киева или в районе устья реки Десна. Сейчас их нередко охраняют крепкие камуфляжные парни, потому что этот бизнес является незаконным. Только на территории Киевской области каждый год добывается около семи миллионов тонн песка, а нелегальный доход от этого промысла составляет более шестидесяти пяти миллионов гривен ежегодно. При этом, неконтролируемое уничтожение русла реки неофициально покрывают честные украинские правоохранители.

«Когда мы в первый раз побывали у карьера на Баште, возле Конча-Заспы, и заблокировали машину, которая везла песок, — первый, кто туда приехал, был замначальник Голосеевского РУВД, к тому времени уже уволенный. Он, якобы, пытался разобраться, что тут происходит? Но подумайте, где Конча-Заспа, а где Голосеевское РУВД?», — рассказала об этом экоактивистка Екатерина Бутко.

«Берега хаотично застраиваются, уничтожая природные нерестилища, пойменные луга, протоки, острова. Днепр лишают возможности самоочистить свои воды. Величайшая, древнейшая река Европы катастрофически мелеет. В столичной акватории появилось 56 мелей, которые в скором времени могут стать островами. Потребительское отношение к реке привело к тому, что земснаряды работают не на благо реки и общества, убирая наносы и расчищая судоходный фарватер, а исходя из корыстных целей, добывая песок на продажу. В результате между мостом Метро и мостом Патона на середине реки, стало настолько мелко, что уже из воды выглядывают новые «острова». На сегодня в киевской акватории Днепра незаконно добывают песок, делают это без разрешения властей. Остатки грунта замуливают реку, она мелеет. С одной стороны, наверное, сбывается мечта киевских чиновников — земли становится больше. Но из-за работы земснарядов Днепр умирает» — драматически описывают ситуацию в «Ассоциации рыболовов Украины. Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды

Участники Всеукраинского съезда экологов предупредили — главная река Украины становится «киселеобразной». Без регулярных донно-углубительных работ, при отсутствии контроля над сбросом отходов, в результате уничтожения берегов, которые размывают «черные» земснаряды, Днепр постепенно «лиманизируется». То есть, превратится в цепочку мелководных, слабопроточных и заболоченных водоемов, где умирает рыба, но зато существуют прекрасные условия для размножения болезнетворных бактерий и паразитов.

Все это вредит здоровью миллионов людей, которые пьют днепровскую воду, и самым пагубным образом действует на национальную экономику. Ведь обмеление Днепра может оставить без воды оросительные каналы, обрекая на засуху огромные территории. А «лиманизация» убивает на корню перспективы речного судоходства, которое и без того находится в затяжном кризисе.

Днепр «приплыл». И Украине только предстоит оценить связанные с этим последствия.