Вам наверняка приходилось слышать выражение «новости победившего дурдома». Ни у кого не возникает ни малейших сомнений, о какой именно стране идет речь. И это не предубеждение или немотивированная агрессия вперемешку с желчью: оснований для того, чтобы считать Украину аналогом специфического медицинского учреждения, множество. Сегодня к примеру страна отмечает или даже празднует День Конституции. Относительно Основного закона мнения граждан расходятся: одни считают его прекрасным сводом норм, гарантирующих базовые права граждан, другие полагают, что Конституция, принятая в 1996 году, была скопирована с западных образцов и потому не учитывала украинские реалии.
В чем две группы украинцев полностью согласны друг с другом, так это в том, что украинские власти нашли место для Основного закона — они определили его на помойку, где он благополучно и находится по сей день. Извлекать его оттуда явно никто не собирается. Послемайданный период вообще можно назвать одним из самых антиконституционных в истории страны, хотя серьезные нарушения Конституции начались еще в 2004 году. Дело в том, что власть, взявшая в руки управление страной в результате государственного переворота, не может быть конституционной в принципе, поскольку конституционные нормы точно указывают способ сменяемости этой самой власти. Это выборы и только выборы.
Идем далее. Те, кто встал на защиту Конституции Украины в Донбассе, были объявлены врагами государства. Более семи лет две народные республики, являющиеся опять-таки в соответствии с Основным законом частями Донецкой и Луганской областей, подвергаются постоянным обстрелам. За более чем 7 лет боевых действий погибли тысячи и тысячи человек. Между тем Конституция гарантирует человеку жизнь и защиту, государство берет на себя обязанность заботиться о здоровье и безопасности граждан.
Следующая линейка нарушений — дискриминация по языку и национальным признакам. Закон о государственном языке утвердил тотальное превалирование украинского во всех сферах жизни, оставив русскому крохотное пространство бытового общения. Закон об образовании также явился средством торпедирования русского и национальных языков. Между тем, 10 статья Конституции гласит, что «на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Статья 24 налагает запрет на привилегии или ограничения по языковым признакам.
15 статья Конституции запрещает любую цензуру и утверждает, что идеологические ограничения неприемлемы. Однако по факту цензура есть, и по сути дела в стране не осталось не охваченного ею пространства. Националисты осуществляют строгий надзор за тем, чтобы распространению их идеологии никто даже не пытался препятствовать, и различными способами, главным образом с помощью физического насилия, затыкают рты всем инакомыслящим. На днях был жестоко избит журналист Руслан Кацаба, передвижения которого радикалы отслеживали. Цензурой является и так называемый черный список, в который по представлению Службы безопасности вносятся лица, которым запрещен въезд в страну опять-таки по идеологическим причинам. Налагается запрет на ввоз в страну книжной продукции. Тоже понятно почему. И, наконец, сам президент, закрыв недавно три телеканала, решил, видимо, стать главным цензором Украины.
Список грубейших нарушений можно продолжать еще долго. Украинский общественный деятель Елена Маркосян написала в своей странице на «Фейсбуке» о том, что Владимир Зеленский «…похоже, принимая клятву в Раде, положил на Конституцию не только руку, а и то, чем на рояле играл». Известный публицист Василий Волга так расценил ситуацию: «…праздновать День Конституции в такой стране — это все равно, что поднять восстание в психиатрической клинике, выгнать из нее врачей и санитаров, назначить главврачом самого буйного из пациентов и объявить этот день Днем психического здоровья, а всех, кто находится вне стен поликлиники, признать психически больными».
А накануне в Киеве состоялось мероприятие, которое вполне можно считать символической увертюрой празднования Дня Конституции: впервые в столице Украины прошла выставка похоронной культуры. Модели (вполне себе живые девушки) в гробах во время дефиле демонстрировали модную одежду для покойниц.