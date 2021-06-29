День Конституции в Украине, как всегда прошел празднично, с речами и митингами. Правда, честно признать, что на самом деле отмечали в этот день граждане Украины, власть так и не решилась

Вам наверняка приходилось слышать выражение «новости победившего дурдома». Ни у кого не возникает ни малейших сомнений, о какой именно стране идет речь. И это не предубеждение или немотивированная агрессия вперемешку с желчью: оснований для того, чтобы считать Украину аналогом специфического медицинского учреждения, множество. Сегодня к примеру страна отмечает или даже празднует День Конституции. Относительно Основного закона мнения граждан расходятся: одни считают его прекрасным сводом норм, гарантирующих базовые права граждан, другие полагают, что Конституция, принятая в 1996 году, была скопирована с западных образцов и потому не учитывала украинские реалии. Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

В чем две группы украинцев полностью согласны друг с другом, так это в том, что украинские власти нашли место для Основного закона — они определили его на помойку, где он благополучно и находится по сей день. Извлекать его оттуда явно никто не собирается. Послемайданный период вообще можно назвать одним из самых антиконституционных в истории страны, хотя серьезные нарушения Конституции начались еще в 2004 году. Дело в том, что власть, взявшая в руки управление страной в результате государственного переворота, не может быть конституционной в принципе, поскольку конституционные нормы точно указывают способ сменяемости этой самой власти. Это выборы и только выборы. Украинцам покажут оригинал «первой конституции Украины» © president.gov.ua

Идем далее. Те, кто встал на защиту Конституции Украины в Донбассе, были объявлены врагами государства. Более семи лет две народные республики, являющиеся опять-таки в соответствии с Основным законом частями Донецкой и Луганской областей, подвергаются постоянным обстрелам. За более чем 7 лет боевых действий погибли тысячи и тысячи человек. Между тем Конституция гарантирует человеку жизнь и защиту, государство берет на себя обязанность заботиться о здоровье и безопасности граждан.

Следующая линейка нарушений — дискриминация по языку и национальным признакам. Закон о государственном языке утвердил тотальное превалирование украинского во всех сферах жизни, оставив русскому крохотное пространство бытового общения. Закон об образовании также явился средством торпедирования русского и национальных языков. Между тем, 10 статья Конституции гласит, что «на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Статья 24 налагает запрет на привилегии или ограничения по языковым признакам.

15 статья Конституции запрещает любую цензуру и утверждает, что идеологические ограничения неприемлемы. Однако по факту цензура есть, и по сути дела в стране не осталось не охваченного ею пространства. Националисты осуществляют строгий надзор за тем, чтобы распространению их идеологии никто даже не пытался препятствовать, и различными способами, главным образом с помощью физического насилия, затыкают рты всем инакомыслящим. На днях был жестоко избит журналист Руслан Кацаба, передвижения которого радикалы отслеживали. Цензурой является и так называемый черный список, в который по представлению Службы безопасности вносятся лица, которым запрещен въезд в страну опять-таки по идеологическим причинам. Налагается запрет на ввоз в страну книжной продукции. Тоже понятно почему. И, наконец, сам президент, закрыв недавно три телеканала, решил, видимо, стать главным цензором Украины. Украинские политики нарушают почти 80% статей Конституции © Руслан Бортник

Список грубейших нарушений можно продолжать еще долго. Украинский общественный деятель Елена Маркосян написала в своей странице на «Фейсбуке» о том, что Владимир Зеленский «…похоже, принимая клятву в Раде, положил на Конституцию не только руку, а и то, чем на рояле играл». Известный публицист Василий Волга так расценил ситуацию: «…праздновать День Конституции в такой стране — это все равно, что поднять восстание в психиатрической клинике, выгнать из нее врачей и санитаров, назначить главврачом самого буйного из пациентов и объявить этот день Днем психического здоровья, а всех, кто находится вне стен поликлиники, признать психически больными».

А накануне в Киеве состоялось мероприятие, которое вполне можно считать символической увертюрой празднования Дня Конституции: впервые в столице Украины прошла выставка похоронной культуры. Модели (вполне себе живые девушки) в гробах во время дефиле демонстрировали модную одежду для покойниц.