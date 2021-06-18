В середине июня, выступая перед вашингтонской Группой военных обозревателей, генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений по Украине. Из них видно, как на самом деле руководство Альянса оценивает перспективы членства Грузии и Украины

МИД Франции: Условия для вступления Украины в НАТО еще не сложились © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США указал на то, что администрация США считает, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора.

Потом президент Джозеф Байден выступил с утверждением, что внутренние конфликты не мешают вступлению Украины в НАТО.

Видимо, поэтому Столтенбергу и пришлось фактически давать опровержение, объясняя, что положение с двумя постсоветскими странами существенно не поменялось.

Итак, по словам генсека, Украина должна быть более активной в плане реформирования военной отрасли в целом и борьбы с коррупцией. Если перевести это на человеческий язык, получается, что внутренние реформы буксуют, если вообще кто-то видит их результаты. Особенно это касается коррупции как в гражданской, так и в военной сферах. Она не просто не уменьшилась, а, по некоторым данным, наращивает свои объемы.

«У нас есть различные программы по укреплению этических основ, которые во многом посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ… которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам с ними нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», — приводит издание Defense News заявление Столтенберга.

Проще говоря, ни специалисты НАТО, внедряющие в Украине «этические основы», ни американские кураторы украинских реформ не в состоянии противодействовать укорененной привычке украинцев вытаскивать деньги из государственного бюджета, присваивать госсобственность, организовывать рейдерские захваты, «пилить», «откатывать», совершать все те действия, которые и являются элементами коррупционного процесса.

«Россия готова нападать». Эксперт о том, почему Путин заговорил о вступлении Украины в НАТО © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Украина — страна-претендент, — заявил он. — Мы оказываем ей поддержку, в особенности для дальнейшей модернизации и совершенствования её систем обороны и безопасности, гражданско-политического контроля над её службами безопасности и не в последнюю очередь борьбы с коррупцией».

Кроме того, по словам генсека НАТО, для представления Украине Плана действий по членству в НАТО (а это последняя ступень перед вступлением) необходим консенсус всех 30 государств, а с этим дела обстоят далеко не блестяще. Известно, что Германия и Франция против. Причем Берлин категорически. Сам Солтенберг описывает это в пасторальных тонах: «Считаю, что некоторые государства сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие».

Еще 14 июня прошел саммит НАТО, по итогам которого было принято ничего не значащее коммюнике, в котором члены организации подтвердили, что Украина станет членом блока и получит ПДЧ. Без указания конкретных сроков (на что горько жаловался Владимир Зеленский) этот документ теряет всякий смысл. Он повторяет уже тысячу раз сказанное. Киев и Тбилиси более чем за 10 лет наелись завтраками так, что их ежедневно мучает горчайшая изжога.

Пентагон тоже регулярно транслирует мантру о дальнейшей реализации реформ на Украине, «необходимых для продвижения её евроатлантических устремлений», говорится в недавнем заявлении оборонного ведомства США. В документе также указывается, что «Соединённые Штаты считают, что для защиты ключевой гражданской и оборонной инфраструктуры Украины от иностранной эксплуатации жизненно важно ввести контроль над прямыми иностранными инвестициями, основанный на интересах национальной безопасности».

Красивый оборот «контроль над инвестициями», опять-таки в переводе на простой человеческий язык это призыв: «Ребята, хорош воровать».

Отвлекающий маневр: Коротченко объяснил, зачем Зеленский требует принять Украину в НАТО © REUTERS, Gleb Garanich

Конечно, вы не должны просить. Но по другой причине. Просто потому, что нет ни малейших шансов на выполнение этой просьбы.

Тем не менее, при всем пренебрежительном отношении к Украине, которая ни в какой степени не соответствует параметрам НАТО, рвать с нею альянс не собирается. Страна входит в пространство геополитических интересов блока. Ему нужен доступ к военной структуре страны, частичное присутствие на ее территории с учетом близости российской границы. Для альянса Россия враг — соответственно, Украина рассматривается как важный инструмент противодействия России.

Более того, и Вашингтон, и НАТО планируют усиливать свое влияние на Украину, хотя, казалось бы, куда уж больше. Тем не менее, этот актив остается ценен тем, что его можно под любым углом поставить против России и с любыми степенью глубины и интенсивности регулировать антироссийскую политику. Именно поэтому и произносятся назидательные речи про реформы и борьбу с коррупцией, продвинувшись в реализации которых Украина и Грузия все-таки обретут искомое.

Несмотря на явное отсутствие таковой перспективы, никто не желает лишать Киев и Тбилиси иллюзий. Они действуют как морковка, привязанная перед мордой ослика.