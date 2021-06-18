На самом деле похожие слова произносились и раньше, но ситуацию изменили весьма необычные высказывания из Вашигтона. Сперва госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США указал на то, что администрация США считает, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора.
Потом президент Джозеф Байден выступил с утверждением, что внутренние конфликты не мешают вступлению Украины в НАТО.
Видимо, поэтому Столтенбергу и пришлось фактически давать опровержение, объясняя, что положение с двумя постсоветскими странами существенно не поменялось.
Итак, по словам генсека, Украина должна быть более активной в плане реформирования военной отрасли в целом и борьбы с коррупцией. Если перевести это на человеческий язык, получается, что внутренние реформы буксуют, если вообще кто-то видит их результаты. Особенно это касается коррупции как в гражданской, так и в военной сферах. Она не просто не уменьшилась, а, по некоторым данным, наращивает свои объемы.
«У нас есть различные программы по укреплению этических основ, которые во многом посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ… которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам с ними нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», — приводит издание Defense News заявление Столтенберга.
Проще говоря, ни специалисты НАТО, внедряющие в Украине «этические основы», ни американские кураторы украинских реформ не в состоянии противодействовать укорененной привычке украинцев вытаскивать деньги из государственного бюджета, присваивать госсобственность, организовывать рейдерские захваты, «пилить», «откатывать», совершать все те действия, которые и являются элементами коррупционного процесса.
Столтенберг тем временем льет воду, чтобы не сказать прямо, насколько плохо обстоят дела в стране победившего Майдана.
«Украина — страна-претендент, — заявил он. — Мы оказываем ей поддержку, в особенности для дальнейшей модернизации и совершенствования её систем обороны и безопасности, гражданско-политического контроля над её службами безопасности и не в последнюю очередь борьбы с коррупцией».
Кроме того, по словам генсека НАТО, для представления Украине Плана действий по членству в НАТО (а это последняя ступень перед вступлением) необходим консенсус всех 30 государств, а с этим дела обстоят далеко не блестяще. Известно, что Германия и Франция против. Причем Берлин категорически. Сам Солтенберг описывает это в пасторальных тонах: «Считаю, что некоторые государства сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие».
Еще 14 июня прошел саммит НАТО, по итогам которого было принято ничего не значащее коммюнике, в котором члены организации подтвердили, что Украина станет членом блока и получит ПДЧ. Без указания конкретных сроков (на что горько жаловался Владимир Зеленский) этот документ теряет всякий смысл. Он повторяет уже тысячу раз сказанное. Киев и Тбилиси более чем за 10 лет наелись завтраками так, что их ежедневно мучает горчайшая изжога.
Пентагон тоже регулярно транслирует мантру о дальнейшей реализации реформ на Украине, «необходимых для продвижения её евроатлантических устремлений», говорится в недавнем заявлении оборонного ведомства США. В документе также указывается, что «Соединённые Штаты считают, что для защиты ключевой гражданской и оборонной инфраструктуры Украины от иностранной эксплуатации жизненно важно ввести контроль над прямыми иностранными инвестициями, основанный на интересах национальной безопасности».
Красивый оборот «контроль над инвестициями», опять-таки в переводе на простой человеческий язык это призыв: «Ребята, хорош воровать».
Тем временем Зеленский демонстрирует чудеса неадекватности, заявляя на всех углах, что Украину должны немедленно принять в НАТО: «Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе среди мощных стран. Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить».
Конечно, вы не должны просить. Но по другой причине. Просто потому, что нет ни малейших шансов на выполнение этой просьбы.
Тем не менее, при всем пренебрежительном отношении к Украине, которая ни в какой степени не соответствует параметрам НАТО, рвать с нею альянс не собирается. Страна входит в пространство геополитических интересов блока. Ему нужен доступ к военной структуре страны, частичное присутствие на ее территории с учетом близости российской границы. Для альянса Россия враг — соответственно, Украина рассматривается как важный инструмент противодействия России.
Более того, и Вашингтон, и НАТО планируют усиливать свое влияние на Украину, хотя, казалось бы, куда уж больше. Тем не менее, этот актив остается ценен тем, что его можно под любым углом поставить против России и с любыми степенью глубины и интенсивности регулировать антироссийскую политику. Именно поэтому и произносятся назидательные речи про реформы и борьбу с коррупцией, продвинувшись в реализации которых Украина и Грузия все-таки обретут искомое.
Несмотря на явное отсутствие таковой перспективы, никто не желает лишать Киев и Тбилиси иллюзий. Они действуют как морковка, привязанная перед мордой ослика.