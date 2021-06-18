17 июня с трибуны парламента глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что «эпоха бедности» закончится, если будут расстреляны депутаты от оппозиции

Будни украинской политической жизни дают основания говорить не просто о прозвучавшей оговорке «по Фрейду», но озверении майданного политикума — в самом прямом, животном смысле этого слова.

У Маяковского есть замечательное стихотворение про доброту и человечность «О хорошем отношении к лошадям». Увы, реалии современной Украины заставляют писать о диаметрально противоположном отношении к людям, которое демонстрирует майданная власть. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

К примеру, недавнее молитвенное стояние верных УПЦ под правительственными учреждениями вызвало оскорбительные комментарии президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего верующих в якобы рекламе одной из политических сил: «Смотрите, что сегодня под Верховной Радой. Мне очень жаль. Там стоят бабули и дети. В желтых кепочках "ОПЗЖ". Что-то там в церкви снова не так. И так внезапно все этим вопросом заинтересовались, что тысячи бабуль в кепочках "ОПЗЖ". Ну, как это выглядит?»

Это выглядит как хамство и некомпетентность человека, сознательно смешавшего в своих словах две манифестации, церковную и политическую, которые происходили под стенами парламента, — причём участники Крестного хода решительно никаких партийных символов не имели.

Зеленский соврал публично, перед лицом как самих участников событий, так и бесстрастных фото- и видеосвидетельств.

«Думаю, тысячи православных людей, которые вчера пришли к Верховной Раде и Офису президента, мягко говоря, удивились таким словам главы государства, — дипломатично прокомментировал выходку Зеленского председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. — Не хочется думать, что он совсем не ориентируется в том, что происходит под окнами его кабинета на Банковой. С другой стороны, не хочется допускать умышленной манипуляции в его высказывании и воспринимать его слова как насмешку над религиозными чувствами тысяч его избирателей».

Но, учитывая понятную в данном случае осторожность Церкви, ясно — так оно и есть. Молитвенное стояние УПЦ: где Зеленский разглядел «бабушек в желтых кепочках» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Не знаю, Владимир Александрович, как выглядит, но пахнет явно тухлым президентом. Циничной ложью, предательством и презрением к собственному народу все это пахнет, — куда более резко отреагировал на вельможное хамство известный адвокат Максим Могильницкий, — Двадцать тысяч украинских мужчин и женщин пришли с бедой к своему президенту, а он эдак с пренебрежением — "бабульки в кепочках". Не отвлекайтесь, мол, на холопов, дорогие сеньоры! Как тонко и остроумно эту надоедливую "чернь" разоблачил!»

И пока Зеленский притворяется, будто не понимает искреннего волнения верующих, более пяти сотен церквей УПЦ уже захвачены опекаемыми государством раскольниками.

Увлёкшись ролью фальшивого правдолюба, Зеленский вскоре изложил очередную ложь — публично заявил, что не видит на Украине никаких признаков неонацизма.

«Очень смешно, когда они приводят пример относительно каких-то нацистских настроений. Я смотрю это как "Камеди Клаб", когда они об этом говорят, — поведал Владимир Александрович в новом интервью иностранным СМИ. — Я вообще не могу понять, как он [Владимир Путин] говорит о каком-то "фашизме". Я не могу это воспринимать всерьез. Вообще средствам массовой информации, которые это пропагандируют, хочется ответить по-мужски. Потому что какие еще аргументы? Как вы можете такое говорить?»

Зеленский считает всех окружающих за идиотов? У него по столице ходят марши наследников ваффен-СС (причем этот марш осудил его собственный Офис), при участии Президентского полка с почестями хоронят вчерашних эсэсовцев, а верных гитлеровцев — вроде штурмбанфюрера Евгена Побигущего — официально увековечивают и прославляют. Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Американские конгрессмены в открытом письме пишут о неонацистах в группировке «Азов» (между прочим, кадровом подразделении МВД), израильские официальные лица тычут носом украинские власти в конкретные случаи глорификации участников Холокоста, а СМИ публикуют десятки материалов, проиллюстрированных видео и фото зигующих сторонников украинских неонацистов.

И всем им Зеленский врет в лицо: ультраправым — фактически опровергая их физическое существование, а всем здравомыслящим людям — отрицая объективную реальность.

Бесконечно лгать и веровать в собственную ложь — особое искусство для утверждающих, будто после госпереворота 2014 года на Украине стало жить значительно лучше.

Как остроумно заметила бывшая харьковская журналистка Любовь Василина, рассказывая о программе на одном из «патриотических» телеканалов, «я сегодня послушала о том, что пенсионеры, оказывается, не ездят в Вену кофе пить только потому, что «у них с Советского Союза заложен страх перед заграницей». А так надо только перестать бояться — и вперёд, на Вену!»

Помните враньё Порошенко, что «каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу»? Между циничным враньём и презрением к обманываемым — дистанция минимального размера.

Ищенко рассказал об адекватных украинских националистах, которые не любят Европу © РИА Новости, Нина Зотина

Например, в эфире телеканала «Первый западный» обозреватель Олег Радик не без садистского удовольствия назвал убийство одесситов 2 мая 2014 года «приготовлением шашлыков»: «Фанатам "Черноморца" честь и слава за хороший шашлык в мае одного года. Так что тут к ним претензий нет».

Это ли не фашизм? Это ли не скотство?

Нельзя так с людьми, нельзя так со страной! Но, как показывает практика, можно.